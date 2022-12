Mano a Mano con Sean Mckeown, la mente detrás del Cirque Du Solei: "Messi es muy pasional y dulce"

BigBang tuvo el placer de hablar con una de las mentes brillantes del espectáculo a nivel mundial Sean McKeown, el cerebro detrás del Cirque du Soleil. quien además nos dio excelentes shows como lo son: Alegría, Love the Beatles, Séptimo día, Messi 10, el show homenaje al capitán de la Selección Argentina, y ahora no estará presentando su nuevo espectáculo independiente: "Be, una Fantasía Urbana" con la dirección musical de Damián Mahler.

En la charla con el exitoso director pudimos saber un poco más de cómo es el astro argentino en su intimidad y sus negocios, ya que ambos trabajaron juntos en el año 2019 bajo el mando del mega espectáculo bautizado como "Messi 10", el cual cuenta la historia de un joven con la incansable ambición de superar cualquier obstáculo para llegar a ser el mejor número futbolista del mundo y, porqué no, de la historia.

El show explora todos los elementos de su éxito para crear un universo en el que la grandeza se alcanza cada vez que uno se cae y se levanta en el camino de lo imposible, combinando lo mejor del mundo del deporte con el circo.El director se fue de su país, Australia en el 2001 y desde hace varios años decidió instalarse a vivir en Buenos Aires alegando que "Para mí es inspiración para vivir acá, es un regalo vivir en una ciudad tan grande. Complicado, pero fantástico de todas maneras".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De qué trata su nuevo show: En una plaza debajo del puente hay gente que convive sin darse cuenta de la existencia de otros. Tres personajes van despertando a cada uno de ellos: mostrándoles y enseñándoles a reconocer que cada ser es especial, que tienen muchas más habilidades de las que ellos piensan, ocultas. Que todos tenemos cualidades, que todos podemos y somos mucho mejores juntos.

"Be" nos invita a creer en nosotros mismos, a ir más allá de los límites. Un espectáculo impactante, 30 artistas en escena, 6 cambios de escenografía, proyecciones en todo el teatro, efectos especiales y música en vivo. Una Maravillosa historia donde 3 almas perdidas encuentran su razón de ser.

¿Cómo te trata Argentina y el público Argentino?

- Soy muy afortunado porque he estado con el Cirque Du Soleil por casi 20 años, visite muchos lugares incluido Argentina presentado shows con el circo y el público Argentino es siempre está con mucha pasión, emoción, y expresando energía también; ejemplo el partido de fútbol antes de la entrevista estaba toda la ciudad gritando "GOOOOL". Es muy buena la actitud y la generosidad de la gente Argentina.

¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?

- Muchas cosas, hay mucho arte en este país. La ciudad de Buenos Aires es muy linda y me gusta mucho para visitar lugares; también es una ciudad que tiene de todo y es muy divertido, cualquier cosa que quieras buscar en esta ciudad lo tienes entonces para mí es inspiración vivir acá, también es un regalo vivir en una ciudad tan grande; complicado pero fantástico de todas maneras.

Fui a ver el espectáculo de "el Séptimo día" por Soda Stereo y me encantó, gracias por tanto arte

- Soy muy afortunado de trabajar con un buen equipo he irme de gira por toda Latinoamérica, extraño mucho ese show. Pero con el nuevo espectáculo "BE" estoy presentando algo independiente, estamos trabajando con un productor de Rosario en buenos aires donde estamos haciendo muchos cambios, poniendo nuevo elenco de bailarines y un poco de números del circo, creando una edición especial para buenos aires el 9 de diciembre. Este es mi trabajo ahora y estoy muy orgulloso con todo lo que estamos haciendo.

¿Qué vamos a ver en el nuevo show?

- El show es muy urbano, mi idea es sumar algo accesible para todas las edades porque hay muchos shows que no lo tienen, pero este espectáculo tiene algo para toda la familia. Mi intención con este show es compartir un mensaje, conectar con tu propia persona y proteger esa persona, ese es el mensaje bajo las imágenes porque enfrente tenemos más de 30 artistas haciendo cosas, bailarines, acróbatas increíbles los cuales entrenaron todas sus vidas para tener un nivel en el show con mucha acrobacia.

Mucha gente haciendo cosas con un escenario muy urbano, con música regional de Damián Mahler que es increíble. Somos amigos porque trabajamos muy bien juntos y también el coreógrafo Matías Herrera es un genio también, juntos hacemos un show hermoso, moderno, contemporáneo y listo para todos.

¿Qué tienen que tener los bailarines y actores para estar dentro del show?

- Bueno hay muchas cosas, pero para tener éxitos internacionales en nuestra industria tienen que trabajar casi toda su vida para hacer arte; si hay posibilidad para entrar más tarde (edad), pero hay un montón de trabajo por hacer, también tienen que ser buena persona tanto arriba del escenario como fuera, hay divas y personajes enormes por atrás, pero no tenemos tiempo para eso, por eso es importante que los artistas sean buenas personas frente al público y también cuando estamos atrás como un elenco, una familia, esas son 2 de las cosas más importantes, para mí la primera por supuesto es que preparen sus cuerpos, segunda refinar tu arte y hacer lo mejor posible con tus habilidades.

¿Cómo fue trabajar con Messi?

- Nos presentaron con Messi formalmente varias veces, todo fue muy amable, él no tiene una compañía enorme en Barcelona trabajando sus cosas, simplemente su hermano, su padre, sus familiares trabajando con él, obviamente tiene otra gente trabajando, pero es un negocio familiar chiquito. Ellos fueron muy abiertos con nosotros y Messi solamente fue a presentar el show y me dijo "es muy emocionante porque es una representación de mi trabajo, mi vida con esta compañía increíble como es el Cirque du Soleil” . Después nosotros hicimos un show fantástico, pero para mí lo más importante sobre Messi es que es una persona muy humilde, muy pasional, dulce, una muy buena persona.

¿En qué te inspiras para crear los shows?

-Una de las cosas por la que vivo en Argentina es por la inspiración, no soy de esta cultura entonces siempre estoy caminando con mis ojos abiertos y tomando ideas. Hay días donde me inspiro en como me siento, con un evento en la noche, con un show, muchas maneras de las cuales recibo inspiración; para mí depende mucho del lugar, las locaciones estoy con más ideas o menos.

En esta etapa estuve escribiendo mucho, cuando yo entro a la preproducción estoy bajo presión para presentar un show en los últimos días de ensayo, hay ideas cayendo todo el tiempo sobre la producción que estoy trabajando y los próximos, entonces siempre tengo mucha información cayendo; si me preguntan es un "don" de alguna manera quizás si o no, pero estoy explorando constantemente ese lado de mi cerebro para las ideas y del otro lado de mi vida trabajando teniendo esa habilidad para poner esas ideas sobre el escenario y compartirlas con la gente.

¿Se viene a futuro algún otro personaje emblemático para Argentina en algún show?

- Por el Cirque du Soleil no lo sé, estoy trabajando independiente ahora, entonces ellos están trabajando en sus cosas; ellos tienen un nuevo show "OVO" en el próximo año, pero el foco de ellos seguro está enfocado en ese nuevo show. Para mí no sé, hay mucha gente acá con mucho interés haciendo shows, estoy abierto a buenas ideas y buenas productoras la cual tengan lo necesario para apoyar estas ideas, pero si, si tenemos un buen concepto y una buena idea porque no celebrar gente real y viva. El show lo pueden ver en el teatro Ópera el 9 de diciembre 21 horas, es un show muy urbano, accesible para toda la familia, con música original muy hermosa, con más de 30 artistas, los mejores talentos argentinos en el escenario, presentado algo feliz, celebrando, con pasión y con mucho corazón. Vayan a ver el show que seguramente es una bomba y queremos presentar muchos más de estos shows en Buenos Aires.