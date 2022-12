Mano a mano con una de las mentes detrás de Gangs Of London: "La violencia de nuestras dictaduras eran peores"

Gangs Of London vuelve más sangrienta y cruel que nunca, tras una primera temporada muy aclamada por el público donde nos deleitó con unas escenas que nos dejaron sin aliento mostrando la brutalidad y la sangre como principal protagonista. La ganadora de un BAFTA ha sido creada por Gareth Evans y su socio creativo Matt Flannery. La serie está dirigida por Corin Hardy, Marcela Said y Nima Nourizadeh.

Uno de los puntos más interesantes de esta nueva temporada es que esta hay dos capítulos dirigidos por la directora chilena Marcela Said. La cineasta y licenciada en estética, nacida en Santiago de chile en 1972, es una de las pocas directoras latinoamericanas que ha estado al frente de producciones de acción alrededor del mundo, y lo hecho en las principales productoras de contenidos, dando su toque personal y escenas de acción más que increíbles en: Narcos México, "Lupin" y ahora la serie Británica Gangs Of London, pero no todo son series, ya que también dirigió el documental "El mocito" y el largometraje "Los perros".

La serie sobre el mundo del hampa en la capital londinense promete mucha sangre: Un año después de la muerte de Sean Wallace y los violentos ajustes de cuentas de la primera temporada, el mapa y el alma de Londres se han rediseñado. Los Wallace sobrevivientes están dispersos, los Dumani están rotos y separados, y el ex policía encubierto Elliot ahora se ve obligado a trabajar para los inversores.

Para restaurar el orden, los inversionistas se han alineado detrás del barón de la heroína Asif Afridi y juntos han instalado una nueva fuerza gobernante en Londres en la forma del líder de una pandilla brutal, Koba. Su visión del panorama criminal es una dictadura, un mundo en el que los códigos de gánsteres de la vieja escuela no existen y en el que tiene el monopolio total sobre el tráfico de drogas en Londres. Las pandillas se están defendiendo.

La segunda temporada cuenta con nuevo reparto lleno de nombres conocidos: Waleed Zuaiter (‘Baghdad Central’, ‘El espía’) como Koba, Fady El-Sayed (‘Baghdad Central’, ‘Una guerra privada’) como Faz, Salem Kali (‘Un Prophete’, ‘Dealer’) como Basem, Aymen Hamdouchi (‘SAS: Red Notice’, ‘Criminal:UK’) como Hakim y la rapera francesa Jahz Armando que debuta en televisión como Saba. ¿Quién ganará la batalla por el alma de Londres?

Entrevista completa a la directora Marcela Said

¿Tiene un valor distinto que la dirección esté a cargo de una mujer, cuando por lo general siempre son hombres?

- No me siento diferente, ya que creo que puedo aportar algo distinto, hay que entender que la acción y la violencia la mueve siempre las mismas pasiones, ya que todos somos humanos. Entonces todo lo que pasa en la sala o en Gangs Of London no es algo que nosotros no podamos entender como mujeres, lo que pasa es que generalmente hemos estado un poco estigmatizados, que a los hombres son a los que les gusta la acción y violencia mientras que a las mujeres no.

Pero la verdad es que cuando miras que es lo que pasa en el mundo dices: Si, los hombres son más violentos, las guerras están echas por hombres mucho más que por mujeres, pero no me parece que sea algo que nosotros tengamos que no mirar, no observar, me pareció interesante filmarla desde un punto de vista femenino, a mí lo que me interesaba era lo que los movía a estos personajes.

Me acuerdo cuando tenía que filmar la escena que Luan estaba en su pelea en el barro, una de las cosas que más me gusto era que de verdad yo entendía lo que estaba haciendo (el tipo estaba desesperado intentando salvar a su mujer) entonces no era porque sí, no era gratuito, me importaba entender por qué pasaban las cosas o qué era lo que generaba esa acción.

¿Algún día el Streaming va a vencer al cine?

- No, son cosas distintas y al mismo tiempo el streaming no necesariamente es nuestro enemigo, hoy en día muchos co-streamings también están actuando como estudios y están financiando películas. No hay una guerra entre el streaming y el cine, lo que si, la gente ha perdido la costumbre de ir al cine, que creo que son cosas muy distintas: la experiencia del cine y la experiencia social.

Yo voy mucho al cine, me gusta ir a pagar una entrada, sentarme y desaparecer del mundo y ver una película en pantalla grande, eso es único; No es lo mismo que una serie cuando ves 1, 2 o 3 capítulos todos juntos; son experiencias

muy distintas creo que no necesariamente una anula a la otra, creo que todavía pasa que cuando tenemos una cita unos de los lugares favoritos para ir es el cine, no necesariamente te instalas a ver una serie, todavía hay una cosa mágica de ir al cine.

¿Qué es lo que más te motivó a ser directora?

- Yo tenía cosas que decir y vengo del cine político. A mí lo que me motivó es contar historias y creo que los directores estamos motivados a contar esas historias; las primeras historias que yo conté eran las historias de la dictadura chilena, eran documentales se trabajaban con la realidad y creo que eso me ayudó mucho aportándome, yo vengo de ahí.

Cuando alguien dice "Gangs Of London está muy alejado de lo que comenzaste" y no, la violencia de nuestras dictaduras eran más violentas que las escenas de combate de Gangs Of London cuando la analizamos, no es tan alejado porque nosotros veníamos de sociedades muy violentas y con historias más violentas; cuando uno piensa en lo que pasa en Argentina, en Chile y lo que pasa en México, los femicidios, las tasas de homicidio, quiere decir que estoy filmando algo que es bastante universal.

¿Serie o película favorita?

- Hoy en día, Gangs Of London obviamente- Todos tienen que ver la serie. He estado mirando muchas cosas más que hablar de serie favorita. Te podría hablar de películas favoritas para defender al cine, la última película que me ha gustado mucho es Natural Light, que es una primera película de un joven realizador húngaro que filma 3 días en la vida de un soldado en la guerra.

Está filmada a 35 milímetros y la película es maravillosa, y efectivamente es una producción que se tiene que ver en la pantalla grande y si tuviera que hablarte de una serie, recién estaba terminando de ver "The Staircase", que me gustó, Succession es una de mis favoritas, también "Anatomía de una escándalo" que también me gustó (es una serie Inglesa), y estoy viendo "The Crown", miro muchas cosas, soy muy cinéfila y veo muchas series también.