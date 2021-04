Mar Tarrés apuntó contra LAM y acusó a una de sus panelistas de trabajar "de forr...."

A mediados de marzo, la confirmada participación de Mar Tarrés en La Academia de Showmatch reavivó un viejo enfrentamiento entre la actriz y modelo plus size y Cinthia Fernández. De hecho, las "angelitas" del programa que conduce Ángel de Brito la ningunearon al decir que era una de las participantes que menos le llaman la atención.

Por esa razón,Tarrés no dudó en contraatacar: "Ya no hay periodistas. La modelo 90-60-90 le ha quitado el trabajo al periodista. Al que de verdad estudió para tener esa carrera. Ahora, de pronto, ese lugar lo ocupa una chica que tiene que ser muy linda, con un cuerpazo, típico estereotipo, y con la lengua picante".

Lo cierto es que las panelistas de LAM no tardaron en responderle a la participante de La Academia y afirmaron que "tienen odio" hacia las mujeres que son delgadas. "Yo dije que tenía un discurso agresivo. Y yo no soy modelo, reina. Tampoco soy periodista, pero para ser periodista no se necesita un título habilitante. Soy contadora pública, profesional", dijo, por aquel entonces, Yanina Latorre.

Mientras que, Mariana Brey agregó: "Ya no se bancó la crítica y todavía no entró (a La Academia). ¡La que te espera, mi amor! No es que no la fumamos. Yo dije que, dentro de todo lo que había, era lo menos atractivo". A un mes de aquel enfrentamiento, Tarrés realizó un vivo Instagram en donde apuntó con furia contra Los Ángeles de la Mañana, principalmente contra Maite Peñoñori, cronista del programa de El Trece, a quien tildó de "forr...".

Cerca de las dos de la madrugada, la modelo plus size hizo un Instagram Live donde disparó contra la cronista y panelista de LAM, luego de que Peñoñori la abordara para hacerle una nota durante la sesión de fotos para el reality comandado por Marcelo Tinelli. "La mina tirando mierda, como siempre, ensuciándome, mala leche", lanzó ante la atenta mirada de sus seguidores.

De acuerdo con los dichos de la también empresaria textil, vivió un incómodo momento a la salida de la sesión de fotos para La Academia por culpa de la "angelita". Según contó, en ese momento vio unas cámaras que pensó que eran de El Trece, pero no de LAM. "La cuestión es que era la de LAM", reveló y aseguró que la panelista le dijo "cosas horribles" detrás de cámaras. "Me dijo cosas horribles que no tengo ganas de reproducir", aclaró.

Y agregó: "No tengo ganas de acordarme y de darle más interés porque de verdad me puse mal. Me quería ir de la nota. Viste cuando decís, 'recién llego a este mundo y ya me están bombardeando'. No entiendo por qué la maldad de hacer televisión y plata bardeando a la gente". En ese sentido, detalló que Peñoñori la acusó de hacer "apología de la obesidad" para vender su marca de ropa. "Como si vender en talles grandes no fuera tan digno como vender talles chicos", arremetió Tarrés.

Furiosa con el programa comandado por De Brito, los acusó de ser "maliciosos" y siguió: "Yo laburo, me rompo laburando, no le robo nada a nadie. Y cuando termina la nota le dije a la mina 'la verdad que sos una mala leche terrible'. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no llegué acá por destruir gente, por pisar cabezas u opacar a otros para brillar más. Ella trabaja de forra".

Enojada por el cruce que había tenido a la salida de la sesión de fotos, tiró: "Que maldad. Se desesperan por tener estos minutos de rating, de fama, a costa de destruir gente. Después les pedí que no saliera la nota porque yo no sabía que era notera de LAM. Estábamos en el evento de Marcelo Tinelli y yo pensé que, porque la cámara tenía el simbolito de El Trece, era de El Trece".

Horas antes, Ángel de Brito había compartido en su cuenta de Twitter la conversación que mantuvo con Maite, donde la periodista le explicaba que alguien, sin mencionar el nombre de la persona en cuestión, no le iba a dar notas a LAM: "Ya avisó que a LAM no le da notas. No sabía que yo era de LAM porque no mira tele", rezaba la conversación, en la que la cronista sumó una etiqueta que decía "no puedo con tanto".

El conductor e integrante del jurado de La Academia, visiblemente indignado, escribió: "Participante de #Showmatch no da notas a #LAM y no mira tele. Me mata de ternura. Se ganó bloque mañana" "Después me dice la mina, la Maite ésta, que ni idea quién era, me dice: 'ay, te metés en el programa más escandaloso de la tele y no sabés que soy la notera de LAM'. Por qué te tengo que conocer", concluyó Tarrés.