Mar Tarrés fue acusada de transfobia por llamar con nombre masculino a su coach

A días de ser repudiada por decir que "Adrián Suar es un judío con plata", Mar Tarrés fue acusada de transfobia, luego de llamar por el nombre "Sergio" a su coach, una mujer trans.

“Vino mi profe de canto, el que me enseñó a cantar”, indicó la comediante, utilizando pronombres masculinos, para luego sí pasar al femenino y llamarla "una genia".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"En realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas", señaló ante las preguntas de Marcelo Tinelli. "Miranda es mi apellido. Entonces, uso Miranda de nombre, y López, el apellido de mi mamá, lo uso de apellido. Llámenme Miranda López", terció la coach.

"Él es dos personas y no soy transfóbica por lo que estoy contando", explicó luego Tarrés en Instagram. "Él se autodefine así y si van a su Instagram lo van a ver como Sergio o como Miranda, en cualquiera de las dos situaciones. Le dije Sergio porque a veces es Sergio y a veces es Miranda. Me descolocó, vino vestida como Miranda, pero él no tiene problema de que lo llames como lo quieras llamar. El problema lo tiene la gente que me va a empezar a romper las pelotas".

"Anoche, además de mi felicidad de que Marcelo me dio el espacio para poder mostrar mi arte después de tantos años de lucha, me sorprendió que Mar me llamara con mi nombre masculino, ya que cuando estoy vestido de mujer prefiero que me digan Miranda", expresó por su parte la coach en una entrevista.

"Creo que ella quiso ir por el lado de mi artista, que tal vez un día puedo ser Sergio y otro día Miranda, y se enredó un poco", agregó. "Pero con honestidad, por supuesto, que todas las veces que estuve con ella -que fueron muchas-, ella jamás me vio de hombre".