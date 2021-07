Mar Tarrés se peleó con su coach, abandonó la Academia y ya tiene reemplazante

Luego de una fuerte pelea con su coach Judith Kovalovsky, Mar Tarrés decidió dar un paso al costado en ShowMatch La Academia. El conflicto comenzó cuando la entrenadora acusó a la participante de sucesivos retrasos al momento de llegar a los ensayos, a lo cual la comediante respondió acusándola de maltratos.

"El viernes cuando yo dije de renunciar me ofrecieron el cambio de coach, pero iba a seguir siempre y cuando ella no se quedara sin trabajo. A la coach no le asignaron ninguna otra pareja porque todas ya cuentan con un coreógrafo", señaló Tarrés a Teleshow.

En redes sociales, Mar calificó de "soberbia" y "autoritaria" a Judith, asegurando que tiene una posición de privilegio en la productora por ser cuñada de Adrián Suar. Además, aseguró que le hizo perder trabajos por poner ensayos en horarios a los que no podía asistir.

Paralelamente, acusó también a la coach de echar a su primer bailarín, Iván, a quien describió como "un chico humilde que vino de Córdoba a cumplir sus sueños".

"Era la primera vez que iba a tener un trabajo bien pago como este y ella manipuló todo para sacarlo. N me olvido del maltrato que ejercía con él cuando no le salía un paso", agregó.

Finalmente, Mar también aseguró que la coach incumplió medidas sanitarias al no hacer cuarentena después de regresar de un viaje a Estados Unidos. "Sus hijos dieron positivo de Covid y nos hacía ensayar en el SUM de su edificio porque ella no podía salir", señaló.

“Quiso echar a los bailarines que hicieron conmigo el shuffle dance porque los chicos estaban avisados por producción que no debían ensayar el feriado pero ella los obligó a que vayan igual", agregó. "A un bailarín no lo dejó bailar porque dijo que estaba gordo”.

"Exploté y hablé con la producción y renuncié porque no aguantaba más. Ellos me dijeron que me quede y que me cambiaban de coach pero la verdad con tantos medios mintiendo y cubriéndola porque es la mujer del dueño de Polka no puedo seguir", concluyó.

Mientras tanto, según reveló Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana, la producción ya le habría elegido reemplazante a Tarrés: sería la bailarina y coach Mariela Anchipi.