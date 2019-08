Maradona contra Claudia: la historia de la batalla que culminó con el allanamiento en Segurola y Habana

En un allanamiento cuestionado por la defensa de Diego Maradona, la Justicia ingresó al departamento de Claudia Villafañe en el marco de una causa donde el astro del fútbol mundial reclama que su ex esposa le devuelva más de 400 objetos, entre camisetas, botines, trofeos y medallas que guardó durante toda su carrera.

Se trata de una causa iniciada en 2016, cuando Maradona denunció a Villafañe por apropiarse de 458 objetos históricos de su carrera. Durante tres años y medio el expediente tuvo idas y vueltas, indagatorias y postergaciones, aunque el 20 de agosto pasado, tras una fallida audiencia entre los abogados de ambos, la Justicia ordenó el ingreso al departamento de Villafañe en Villa Devoto para verificar el estado de las pertenencias de Maradona.

Leé también | De la gorra de Fidel a los botines del Mundial 86: qué le reclama Diego a Claudia

El allanamiento llegaba luego de varios meses de reclamos de la defensa de Maradona. Como la causa está demorada, meses atrás el abogado defensor de El Diez, Matías Morla, pidió ingresar a la propiedad de Villafañe para auditar el estado de las camisetas, botines, trofeos, medallas y obsequios que Diego acumuló durante toda su carrera y que estaban guardados en el departamento ubicado en el séptimo piso de Segurola y Habana, en Devoto.

Sin embargo, a pesar del operativo montado esta mañana con personal policial, funcionarios judiciales, un cerrajero, Morla y el abogado de Villafañe, Fernando Burlando, no se pudo auditar el estado de las pertenencias que Diego le reclama a su ex esposa. Enojado, el abogado del ex DT de la Selección dijo al retirarse que ninguno de los más de 400 elementos estaba en la vivienda.

La causa se originó en 2016, luego del problemático divorcio entre Maradona y Villafañe, cuando el astro del fútbol comenzó a reclamar sus pertenencias, que durante muchos años fueron guardadas por la madre de sus dos hijas mayores.

Entre los más de 400 objetos, se encuentran los botines marca Puma que Maradona utilizó en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México en 1986, el pantalón y la camiseta de Boca que usó en el superclásico ante River en 1981; la camiseta de Newell’s Old Boys que usó durante el debut en el equipo de Rosario; y una camiseta de la Selección que usó contra Brasil en la Copa Oro de Campeones Mundiales.

Pero además, hay trofeos y medallas acumuladas por Maradona durante toda su carrera. Muchos de esos elementos fueron utilizados a partir de 2003 por la muestra del “Museo Itinerante Diego Maradona”. Durante la investigación, Villafañe admitió poseer 458 objetos.

Este expediente tramita en paralelo a otra causa en la que Maradona denunció a su ex esposa, donde se investiga si compró propiedades en Miami con 80 millones que le pertenecían a Maradona. Por ese expediente, se espera que Maradona declare ante la Justicia el próximo 18 de octubre, según dijo Morla esta mañana.

Según explicó el abogado de Maradona, “Diego está mal porque no le quieren devolver las cosas”. Además, adelantó que el ex DT de la Selección pedirá que se desaloje otra propiedad que está a su nombre, ubicada a pocas cuadras, sobre la calle Nazarre, donde viviría un familiar de Villafañe. “Cuando Villafañe dijo en todos los programas de TV que tenía todas las causas cerradas estaba mintiendo”, disparó Morla.