Maradona, entre su operación y una demanda millonaria: abandona Dorados por problemas de salud

La vida de Diego Armando Maradona no solo está plagada de éxitos y logros deportivos, sino que también tiene una importante dosis de escándalos. Por eso no sorprende que después de los rumores que la vinculaban una vez más al ex técnico de Dorados de Sinaloa, Rocío Oliva haya formalizado esta mañana en la Justicia su reclamo de seis millones de dólares.

Cabe remarcar que la futbolista le reclamó vía judicial a Maradona esa suma de dinero por los cinco años de convivencia y por toda la fortuna que él cosechó durante esos años en compañía suya. Este reclamo se formalizó esta mañana, en la fallida conciliación con Diego, quien no solo no asistió a la audiencia, sino que ni siquiera envió a ningún representante legal.

En ese contexto, Oliva desmintió las versiones que la vinculaban sentimentalmente una vez más a Maradona y aclaró que es “imposible” que se vuelva a reconciliar con el Diez. “Tenemos buena relación, pero no de pareja. Yo vivo acá, en Bella Vista. Ni voy todos los días ni me quedo a dormir (en la casa de Maradona, en Nordelta)”, explicó.

Según contaron en Intrusos, la no presentación a la audiencia por parte de Maradona se debe a una estrategia para que este tema termine de dirimir en Dubái, porque para el ex futbolista y su abogado la relación con Oliva tuvo lugar en ese país, donde gracias a las leyes machistas que tiene dicho país, el ex futbolista tendría las de ganar.

Por otra parte, Maradona estuvo esta tarde en la Clínica Olivos, en la zona norte del Gran Buenos Aires, para realizarse una resonancia magnética en su hombro izquierdo. El ex DT de la Selección Argentina llegó a Buenos Aires el 21 de mayo, luego de renovar su contrato como técnico de Dorados de Sinaloa, para operarse con el Dr. Jorge Batista.

Diego Maradona decidió no continuar en la dirección técnica de Dorados. Por consejo médico le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) June 13, 2019

El Diez está a la espera de los resultados de esta resonancia, ya que dependiendo de cómo salga, va a poder o no operarse este mismo sábado de su hombro izquierdo. Vale destacar que El Diego ya había sido operado de este mismo hombro hace dos años en Emiratos Arabes Unidos, cuando dirigía a Al Fujairah Sport Club, de la segunda división, por una lesión en los ligamentos.

Pero debido a sus problemas de salud y algunos dolores de rodilla, El Diego decidió dejar su cargo como técnico de Dorados y no regresar a México. "Maradona decidió no continuar en la dirección técnica de Dorados. Por consejo médico le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante", escribió a través de las redes sociales su abogado y amigo, Matías Morla.