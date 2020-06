Maradona, furioso, apuntó contra Dalma y Gianinna: "Me quieren ver mal y defienden a quien me robó"

La semana pasada, Dalma Maradona realizó un furioso descargo contra el entorno de su papá luego de descubrir que le habían cambiado el número de su teléfono.

"Alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá, ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

En esa línea, también acusó al entorno de Diego de impedir que ella o su hermana, Gianinna, tengan contacto con él: "Lo único que quiero es hablar con él para que vea a su nieta. Con Roma venía hablando todos los días, pero a ellos les agarra el miedo de que yo le diga algo a mi papá de ellos y le cambian el teléfono. Pero mi papá no se da cuenta que se lo cambian".

Lógicamente, la reacción de Maradona no se hizo esperar: el ex DT de la Selección defendió a Matías Morla, su abogado, amigo y principal apuntado por sus hijas, y disparó con fuerza contra su ex mujer, Claudia Villafañe. “A mí, Matías me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró”, contó el ex futbolista.

Y siguió: “Nadie me quería contratar, todos decían que no iban a llamar ‘a este que tiene problemas y que solo te trae quilombos. Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él”.

En ese contexto, Maradona sostuvo que sus hijas “tienen que entender” que Morla lo “está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando. Dicen que no hablamos, pero yo con ella hablo…”.

Sobre el supuesto cambio de su número de teléfono, Maradona sostuvo que habla con todos sus hijos y con todos aquellos que quieren hablar con él. “Hablo con periodistas, con amigos, con jugadores, con técnicos… Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a…”, dijo en diálogo con Clarín.

Y siguió: “Y, bueno, yo ya estoy grande para eso. Ella enseguida salió en lo de (Jorge) Rial armando quilombo que es lo que más les gusta. Pero, repito por enésima vez, yo ya no estoy para eso. Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo (…)”

Finalmente, Diego pidió que no lo molesten más y aseguró que desde el entorno de Villafañe lo quieren hacer quedar como “un asesino”. “Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado… Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son. Hasta con Claudia hablo. Y hablo de todo y Claudia no es un buen ejemplo de madre. Esto te lo digo yo y asumo lo que quiera hacer Claudia. Pero que no me vengan a romper los huevos con que ‘está borracho’ o que ‘lo manejan’”, cerró Diego.