"Maravilla" Martínez, entre el ring y su primer protagónico en el cine: "Me preparo desde hace muchos años"

Si existe una historia de amor propio y, sobre todo, redención, esa es sin lugar a dudas la de Alejandro “El búfalo” Órtiz. Oriundo de José C. Paz, la vida de este campeón mundial de kickboxing no fue para nada fácil: malas compañías y decisiones lo llevaron a convertirse en pirata del asfalto y en 2003 fue detenido por robo calificado. Estuvo casi tres años preso en Sierra Chica y en Olmos.

Él mismo lo describió en varias oportunidades como el peor momento de su vida. “Estar preso fue la piña más grande que me dio la vida", había dicho tiempo atrás, luego de aclara que en esa época no “tenía las cosas claras”. Fue en prisión donde entendió que debía cambiar, barajar y dar de nuevo, razón por la cual se aferró al deporte que lo terminó convirtiendo en un luchador arriba y abajo del ring.

Apenas salió en libertad, comenzó a entrenar para ser lo que es hoy: un peleador de artes marciales mixtas (MMA), que desafía al destino y que ya presentó oficialmente el rodaje de su propia película: Búfalo. "Que mi vida vaya a estar reflejada en la pantalla grande es un sello a lo que uno viene haciendo todos los días porque el cambio, lo hago todos los días", sostuvo en diálogo con BigBang durante el evento que tuvo lugar en el Centro Cultural y Deportivo Suterh.

A su lado, estuvo Sergio "Maravilla" Martínez, una leyenda del boxeo, varios campeonatos mundiales así lo acreditan, quien será el encargado de darle vida al "Búfalo" en la pantalla grande. "No hay algún parate en el que no cambié y ya fue, es todos los días luchar para salir adelante, para estar bien con la familia, para volver a reencontrarme con los amigos, volver a tener posibilidades de conocer a gente como él (por Sergio Martínez) y llevar un trabajo para adelante, así que estoy más que contento con esta posibilidad. A veces se habla de recuperar a mucha gente, pero si ver mi historia en la pantalla grande le sirve a solo uno, ya es un montón", aclaró.

Las vueltas de la vida llevaron al Búfalo Ortíz a iniciarse en la delincuencia y cuando quiso frenar ya era tarde. Un robo frustrado terminó dejándolo en la cárcel por más de tres años pero no se rindió y quiso salir de ahí por su hijo, para rehacer su vida junto a él. Luchas clandestinas, títulos mundiales, participación en la televisión, son algunas de las historias tras su paso por la cárcel que estarán incluidas en la película sobre su vida donde será interpretado por Maravilla. "A Sergio lo elegimos porque es el papel para él, yo siempre cuando pensé en escribir mi historia para que armen después todo el guion siempre pensé en Sergio por lo que él es", contó el campeón de kickboxing.

En ese sentido, le remarcó "la superación" que demostró Maravilla dentro y fuera del ring fue la clave para que lo eligieran como gran protagonista. "Además es un ejemplo para todos los deportistas argentinos, él levantó el boxeo, que había caído muchísimo y cuando comenzó a pelear, todos se empezaron a llamar ´Maravilla´, así que considero que era la persona ideal. En la película vamos a ver acción, amor, peleas y luchas", adelantó.

Al "Búfalo", el deporte le dio la posibilidad de una vida mejor y, sin querer, la de meterse en la actuación sin escalas: Fue después de la pelea que hizo en Obras Sanitarias en un Evento de MMA “The one” cuando le ganó al Ninja Horacio que su buen amigo “Mugre”, el camionero de 100% Lucha, decidió llevarlo a las grabaciones de "El Marginal 2", donde tuvo debut televisivo. "Me gustaría pisar fuerte en el mundo de la actuación, pero me gustaría también que se vaya dando. No quiero forzar nada. Yo ya tengo una película hecha con Luciano Cáceres, hice un co-protagónico con Patricia Sosa y Matías Alé, así que se va a ir dando", explicó.

Si bien no piensa en lo que vivió, sino que prefiere centrarse en su familia y amigos, Ortiz aclaró que si la película sirve para ayudar al menos a una persona a revertir su situación, el ya habrá ganado. "Yo no les puedo dar un consejo porque, por ahí, lo que me sirvió a mi a ellos no les sirve. Lo que si puedo decir es que cada uno tiene que perseguir lo que anhela; también está en uno recuperarse y salir adelante".

Y sentenció: "A mi nadie me ayudó en nada y siempre digo que agradezco a mi mismo porque cuando todos me decían que estaba mal, yo mismo me levantaba; cuando todos me decían que era imposible, yo mismo decía que no lo era; cuando me decían que la película no iba a llegar nunca, hoy llegó. Así que hoy me agradezco a mí y si esto sirve para que una persona pueda cambiar lo que está haciendo, es un éxito total".

"Maravilla" Martínez: su preparación, por qué decidió ser actor y su opinión sobre los enfrentamientos entre boxeadores profesionales e influencers

Sergio Martínez es una leyenda del boxeo, al menos varios campeonatos mundiales y peleas legendarias así lo acreditan. Pero si bien una parte de la mente de este icónico boxeador sigue puesta en el ring, con el objetivo en 2022 de volver a ser campeón del mundo, la otra vida de "Maravilla" pasa por la actuación.

"Encontré una mirada interna hacia mi corazón, comencé a hacer un recorrido interno y a descubrirme tal y como soy yo, y me parece absolutamente fascinante lo que me estoy encontrando. Aprendí que en la actuación hay diferentes facetas, personajes, personas, caras y caretas, hay distintas posturas, pensamientos, pero una sola pasión y eso me parece absolutamente maravilloso", sostuvo.

Según le aclaró a este sitio, cada día va "descubriendo cuestiones que no tenía ni idea que yo las tenía y que gracias a mi coach las estoy encontrando y estoy cada día mejor conectado con Alejandro (Ortiz). Eso me parece absolutamente fascinante". "Yo soy actor desde hace ocho años, estudié cinco en el Centro de CAST (Centro Artístico de Selección de Talento) de Telefe, en Madrid estudié unos cuantos años, tengo la fortuna y la apertura mental para darme cuenta que esto es un tránsito que es totalmente distinto al deporte, que tengo que cultivarme, tengo que prepararme y me digo ´voy a hacerlo´", agregó, consultado sobre su rol como actor.

Martínez se formó en Argentina, entre otros, con Laila Duschatzky, a quien reconoce como una de sus mentoras. Con ella aprendió el lenguaje de la dramatización para salir a un escenario y saber transmitir las sensaciones de manera creíble. Su punto de partida y el amor por este nuevo oficio llegó con los monólogos de la Paramount Comedy. "Ya llevo varios años, entonces lo de la actuación, el estar haciendo teatro también, me enseña cada día. Yo estuve haciendo tres temporadas Bengala (la una obra de teatro interpretada solamente por Maravilla Martínez donde le dio vida a 7 personajes)", resaltó.

Y sobre su deseo de perfeccionarse como actor, destacó: "Estar trabajando al lado de un director como Adrián Navarro, el haber hecho un co-protagónico de Pistolero, haber podido trabajar con uno de los actores de la Persuasión....para hacer eso tuve que prepararme, por eso más que consejo lo que hice fue tomar una verdadera preparación como corresponde por una cuestión de respeto hacia los actores porque yo sabía que las posibilidades iban a venir. Uno como campeón, las puertas se abren, pero me parecía a mi una falta de respeto total meterme en la actuación sin haberme preparado. Por eso lo hice".

Por otra parte, "Maravilla" dio su opinión en medio de la polémica sobre los enfrentamientos entre boxeadores profesionales e influencers. De hecho, muchos amantes del boxeo que exhibiciones Floyd Mayweather y Logan Paul, el youtuber uruguayo, o la que se iban a protagonizar Marcos René "El Chino" Maidana y el polémico youtuber uruguayo, Marcos Cabrera Rodríguez, desprestigiaban a este deporte.

"Yo lo veo positivo, altamente positivo, porque tiene difusión mediática, se habla del boxeo, se habla de deporte, se habla de boxeadores; y si bien vemos un influencer que nunca se puso los guantes, pero que hay dos mil millones de personas que lo están mirando...eso ya es un golazo para el boxeo", explicó Maravilla.

Y continuó: "La gente del mundo del boxeo tiene que agradecer eso y tenemos que aprovecharlo, aprovechar esta oleada, este tsunami que viene porque ¡ojo!, llegan los influencers, hacen una velada y la ven muchísimas más personas que si estuvieran peleando los mejores boxeadores del mundo y eso significa algo. Eso quiere decir que algo en el boxeo no se está haciendo del todo bien o que ellos hacen algo mucho mejor. Entonces, copiemos un poco lo que hacen los influencers, hay que copiar al que gana, al que hace las cosas bien, así que creo que es positivo".

Finalmente, el ex campeón del mundo no descartó la posibilidad de llevar su historia a la pantalla grande como "El Búfalo" Ortiz, pero aclaró que todavía tiene mucho para dar arriba del ring. "No sabemos por ahora, pero sí ya estuve hablando con varias productoras. Creo que mi vida todavía da para explotarla mucho más y después la contaremos. Pero creo que todavía tengo mucho por vivir, bastante más por escribir y a raíz de ello, recién ahí, una vez que ya mire para atrás y me diga ´bueno, esta etapa se acabó´, ahora sí, si quieren, escribamos la historia de mi vida. Ahí si lo hace Alejandro (Ortiz), lo adelgazamos y lo afeitamos", cerró, entre las risas cómplices de su compañero.