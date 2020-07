Marcela Coronel habló de su enfrentamiento con Denise Dumas: "Me humilló y maltrató"

La pelea que mantuvieron al aire Marcela Coronel y Denise Dumas marcó el fin de la relación entre ambas, al punto de que este viernes que pasó la panelista renunció al programa Hay que ver, del cual formaba parte desde hace dos años.

Muy lastimada, Coronel confirmó que fue Dumas quien la dejó sin trabajo, y no dudó en afirmar que su compañera "la humilló", "descalificó" y maltrató en vivo.

Marcela Coronel denunció que Denise Dumas la maltrató.

El enfrentamiento ocurrió hace una semana, cuando ambas hablaban de la cuarentena impuesta por el coronavirus, y fue la propia Denise Dumas la que le dijo a la periodista que no podía pedir que el aislamiento continuara cuando nunca había pasado hambre y no sabía lo que era no tener plata para comer.

"La discusión había pasado a un terreno en el que no dejo que entren ni en el que yo entraría. Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", dijo Coronel en diálogo con La Nación.

Sobre este momento, dijo que después de la discusión siguieron con otros temas, pero que en el corte se puso a llorar y le dijo a José María Listorti y al productor que una cosa así no podía pasar y que no tenía ganas de seguir.

"Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón de este tipo de cosas”, aseguró, al mismo tiempo que dijo que la venía pasando mal al aire desde hacía un tiempo, porque clima en el programa era agresivo y muchos temas que se tocaban terminaban en escándalo.

Dolida, dijo además que Dumas no la llamó nunca desde que pasó el episodio, aún cuando para ella era lo que le correspondía, ya que la atacó al aire "para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso".

“En una semana no me llamó nunca. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia. Y me dejó sin laburo", sostuvo, ya que aclaró que el viernes pasado presentó la renuncia ante la producción.

Dumas negó haber humillado a su compañera.

Sorprendida ante estas fuertes declaraciones, Denise Dumas comentó al sitio Ciudad que estaba muy angustiada porque no puede creer que su ex compañera diga que ella la maltrató al aire, cuando una cosa así jamás sucedió.

"Es tristísimo porque la conozco hace 10 años y la quiero. No solo no me dijo de su enojo, sino que pensó mal. Como que quise humillarla y no. Lo mejor es ver lo que pasó en el aire, sacar las conclusiones y saber que nunca me enteré, no me lo contó nadie, no me llamó para darme la oportunidad de pedirle disculpas si algo la molestó. Se enojó y no me dio la oportunidad de contarme lo que le pasaba", indicó.

Además, por último aseguró que no dejó a nadie sin trabajo, porque en realidad la que decidió irse fue Coronel sin siquiera hablar con ella de lo que había pasado. "Era un debate, se puede estar de un lado o del otro tanto ella como yo, da lo mismo. Pero no la descalifiqué, ni la humillé. Siempre se escuchó lo que le pasaba a Marcela", cerró.