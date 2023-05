Marcela Kloosterboer en BigBang: la TV, su relación con el público y la obra Un Plan Perfecto

Con nada más que cuatro días de ensayo, Marcela Kloosterboer ya estaba a tono y en escena. Pero lejos de estresarse, la popular y querida actriz, que experimenta su primera gira teatral con “Un Plan Perfecto” -la exitosa comedia comandada por Pedro Alfonso y Paula Chaves - se sintió en casa. “Es como si la hubiera estado haciendo todo el verano”, admite Kloosterboer , sobre la obra que viene de girar por Uruguay y entre presentaciones por Buenos Aires y el interior del país, tiene como destino final el Teatro Broadway (el 9 de junio) en calle Corrientes.

“Fue muy loco cómo se dio todo por lo rápido. Yo soy muy intuitiva para mis decisiones laborales y no soy de dar muchas vueltas”, cuenta a BigBang la protagonista de un sinfín de tanques televisivos, que tomó el lugar que dejó vacante Romina Gaetani. “Yo había ido a verlos a ellos en Córdoba y me divertí, me encantó lo que vi y después me llamó Pedro (Alfonso)”, relata en la charla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿Qué te dijo?

-Primero me dijo de hacerla solo en Montevideo, le dije sí y después me sumé a lo otro. Yo iba a empezar a trabajar en julio así que tenía estos meses de bache. Nunca había hecho este tipo de teatro. Me habían ofrecido, pero no se había dado. Yo venía de temporada en Carlos Paz con la obra “Radojka” y me encantó. Pero también era un tema porque con chicos chiquitos no sabes cómo va a salir. Mudarme dos meses con mi familia, pero salió muy bien y en algún momento lo voy a volver a hacer.

-¿Para tu familia es un plan acompañarte?

-Sí. En Uruguay con “Un Plan Perfecto” el primer fin de semana vinieron mis hijos con mi marido y el segundo no. También está bueno mechar porque por ahí los chicos se aburren y uno está trabajando. Entonces está bueno tener esa posibilidad de que se queden ellos en mi casa con mi marido que están perfectos. Y yo me di la posibilidad de sumarme.

-¿Tenías prejuicios? Antes había más encasillamiento con los actores.

-Un poco sí y también esto es parte de ir sacando... en algún punto creo que hasta entre colegas somos de rotular y quedarte ahí y no me gusta.

-¿De chica lo sentías más?

-Sí, me han llamado bastante para hacer cine y por ahí estaba grabando y no lo podía hacer. Hay cosas que me arrepiento de no haber podido, pero sí creo que se encasilla bastante. Y ahí está también nuestro trabajo de poder animarnos a cosas distintas.

-Decías que sos muy intuitiva para elegir también.

-Sí, también tengo a Alejandro Farrel que es representante y amigo, hace 20 años y por ahí me ofrecen algo, leo el guión y digo: no me convence y trato de serme fiel, si puedo elegir y tengo esa suerte.

-¿Qué mirada tenes sobre los bajísimos números de rating y la escasa ficción en tv abierta?

-A mí me da mucha nostalgia lo que era la televisión en su momento que había dos ficciones por canal, dos unitarios... sí pienso que nos estamos acomodando a lo nuevo de las plataformas y es como los extremos. De repente ahora no hay nada o un solo programa. Pero no creo que la gente no elija ver ficción. El otro día en Uruguay me decían que volviera a la tele.

-¿Y a vos te dan ganas de volver a la televisión?

-Sí, si hubiera un buen proyecto lo haría y ojalá, porque hay muchos actores y está difícil. Ojalá se empezaran a producir más programas. A mí me gusta lo que se genera con la gente, yo no reniego para nada de la tele.

-¿Y de la exposición que implica ser parte de eso?

-La verdad que fue difícil de chica y tuve que ir buscando mi propio camino para acomodarme. Yo siempre decía: me gusta ir a grabar, la paso bárbaro en el estudio, es mi momento, pero después salir y que me pidan autógrafos me costaba mucho, me daba vergüenza. Después de tantos años creo que fui encontrando mi forma.

-¿Siempre tuviste el ego bien colocado, más allá de lo exitosa de tu carrera?

-Sí, me ayudó siempre juntarme con mis amigas del colegio, mis primas, rodearme de eso y fue una elección mía también medio intuitiva, de nunca soltar eso. Una raíz que es de donde vengo y lo que soy yo. Y tampoco nunca fui mucho de hablar tanto de mi trabajo, tengo amigas que una trabaja en una Defensoría de la mujer y me parece mucho más interesante que me cuente sobre eso u hablar sobre lo que es el trabajo de otra que es médica.

-¿Con qué versión de tu actriz te encontrás en esta etapa? ¿Tenés grandes ambiciones?

-Aceptando nuevos desafíos, como este de hacer “Un Plan Perfecto” que para mí es algo nuevo y distinto y me encuentro así, más abierta a otras cosas. Con ganas de hacer más teatro. Tengo también por delante algo para una plataforma.

-¿Serie o cine?

-Una serie. A mí me encanta trabajar y mi ambición es seguir trabajando y creciendo con distintos personajes y en teatro...

-¿Se abrió una puerta interesante?

-Sí, totalmente. Y televisión también me encantaría. Un poco de todo, hoy en día los actores hacemos de todo.

-¿Cuándo se baja el telón de la gira?

-Seguimos hasta fines de julio. Este fin de semana vamos para Ituzaingó, Lomas, La Plata y el de la otra semana vamos para Mendoza y San Juan. Después creo que volvemos a Uruguay algunas fechas. Y finalmente Buenos Aires, calle corrientes. ¡Los planes son perfectos!