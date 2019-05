Marcela Kloosterboer fue mamá otra vez y presentó a su segundo hijo con una tierna postal

Feliz y con su bebé en los brazos, Marcela Kloosterboer anunció a través de su cuenta de Instagram el nacimiento de su segundo hijo: Otto, fruto de su matrimonio con el ex rugbier Fernando Sieling. “Y un día conocí al otro amor de mi vida”, escribió la actriz junto a la tierna postal.

Claro está, las felicitaciones no tardaron en llegar. Celeste Cid, por ejemplo, le dedicó unas tiernas palabras al pequeño bebé elogiando -como no podía ser de otra manera- a Kloosterboer. "¡Hola Otto! Vos y Juana tienen a la mamá más linda del mundo", escribió. Sus ex compañeras de Las Estrellas como Natalié Pérez y Violeta Urtizberea también se sumaron a las felicitaciones.

La ex protagonista de Las Estrellas está casada desde 2014 con el ex rugbier Fernando Sieling. Juntos, ya son padres de Juana, que nació en marzo de 2016 y que se convirtió en hermana mayor gracias al nacimiento del nueva integrante de la familia.