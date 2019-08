Kloosterboer rompió el silencio y aniquiló a Gastón Gaudio: “Se hizo el machito machirulo”

Corría noviembre del 2005. Marcela Kloosterboer y Gastón “el Gato” Gaudio eran una de las parejas del momento. El tenista, por entonces con una carrera en alza, se enfrentaba ante Roger Federer en la edición número 36 de la Tennis Masters Cup que se jugó en Shangai. El partido se convirtió en una de las derrotas más emblemáticas de su carrera, en especial por las fuertes frases que se le escuchó decir.

“¡Qué mal la estoy pasando!” y “¿quién me mandó a venir acá?”, fueron algunas de las quejas que quedaron para el recuerdo. Diez años después, Gaudio habló del partido en diálogo con el ciclo Perros de la Calle. Pero la entrevista se volvió viral después de que el tenista le adjudicara su mal rendimiento a su novia de por entonces, Kloosterboer.

“La noche anterior me llamaron de una radio. En el estudio estaba una mujer con la que yo había tenido una historia. Empezamos a hablar y me preguntaron si había muchas geishas. ‘Sí, acá te atienden como reyes’, dije. Un comentario estúpido y nada más, todos nos reímos”, recordó en su momento.

Pero eso no fue todo. De acuerdo a la versión del ahora ex tenista, Kloosterboer lo llamó indignada y no lo dejó dormir hasta la madrugada; situación que, según él, atentó contra su rendimiento. “Bueno, cuando hablé con MK después: escándalo, cosas de pareja, unos celos estúpidos. O sea, no pasó nada. Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¡¿entendés?! Eran las cuatro de la mañana y me quedé mal, estaba angustiado. No lo entendía, no pasaba nada, era una estupidez”.

Pero la versión de Kloosterboer es otra y la dio 14 años después en un mano a mano con el ciclo Agarrate Catalina. “Bueno, el detalle es que jugaba contra Federer, así que era un poco difícil que gane”, chicaneó la actriz cuando le recordaron el episodio.

“Él contó en un programa y yo justo me subí al auto, prendí la radio y lo escuché a Gastón contando esta anécdota. Era el día que me iba de luna de miel (con Fernando Sieling). Empecé a buscar el teléfono de Andy para decirle ‘¡Andy, atendeme!’”, relató la actriz.

Los fuertes autoreproches de Gaudio durante el partido: "¡Toda la vida jugando al tenis y no mejoré ni un poco!"

De acuerdo a su versión de los hechos, el tenista no se bancó la interpelación. “Es una cuestión de que la mujer se hace respetar y al hombre no le gusta. Él estaba haciéndose el ‘machito machirulo’ en la radio y bueno. Lo escuché y me cayó re mal así que lo llamé y después perdió”, cerró.