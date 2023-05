Marcela Pagano liquidó a América, habló de "métodos turbios" y afirmó: "La intención es amedrentar y silenciar"

La vuelta de Marcela Pagano a su función era uno de los eventos más esperados del momento tras su desvinculación forzada de América TV. El escándalo con acusaciones cruzadas de censura por un lado y de maltratos por el otro, cimentó que la editorial de apertura en su nuevo programa en los mediodías de Radio del Plata tenga muchas expectativas respecto a las críticas de la periodista a las máximas autoridades de la señal. Y no defraudó.

"Creo que decir la verdad nunca es un costo, es una virtud. Y no tengo miedo, soy una trabajadora honesta. Como ustedes saben, hace unos días fui injustamente despedida del grupo América. Lamentablemente en esa empresa utilizan métodos turbios para acallar voces que ponen en juego intereses políticos y económicos", denunció Pagano en una carta que leyó durante los primeros minutos de su nuevo producto periodístico radial.

"Es una maniobra común en este canal de noticias. A lo largo de los últimos años, sobre la salida de cada uno de los periodistas que incomodaron a las más altas esferas del poder por su pensamiento político y su forma de informar, el canal ha montado un sinfín de versiones que no coinciden con la que luego dan los afectados", consideró.

Antes, la mujer agradeció a todos y todas las personas que la apoyaron durante su salida del canal de TV, aunque no puntualizó en ningún nombre en específico. También reconoció que está "acostumbrada a ser parte de la comunicación de la noticia" y no "a ser la noticia" y que por eso no era simple para ella "abordar este tema".

"La intención es callar, amedrentar, desprestigiar, presionar y silenciar. A mí me invitaron a una causa sin fundamento, me invocaron a una discusión privada y telefónica con un productor del canal con el que sólo trabajé cuatro días y que yo misma pedí a una coordinadora del canal, a Mercedes Stagni, que intervenga por su incumplimiento de los horarios laborales que el programa requería", recapituló Pagano.

"Fue ella quien decidió que esa persona no trabaje más conmigo y lo colocó en un equipo de trabajo junto a Rolando Graña. Inventaron testigos de los que nunca pudo existir testimonio alguno, ni siquiera sé a ciencia cierta si ese empleado denunció exactamente lo que le invocan. Porque lo seguí cruzando hasta el último día en el canal y jamás me explicitó algún problema conmigo. Ni él ni ningún otro compañero", cuestionó la periodista.

Luego, la conductora se enfocó en cómo se enteró de la situación y de las irregularidades de las supuestas acusaciones en su contra.

"La empresa me dejó un testimonio en mi contra, en manos del personal de seguridad en un sobre. Era un texto sin firma, sin DNI. Escrito a computadora, con términos legales. Usado llamativamente para emparentar una discusión periodística que ocurrió por teléfono a un episodio de maltrato. Mi respuesta a Recursos Humanos fue que yo no podía dar por válida esa denuncia. ¿Cómo podía saber yo si no estaban usando el nombre de un compañero o su firma si la misma no figuraba en ese papel? ¿Y si lo estaban usando a él o su nombre? Insisto, si no había firma, si no estaba escrito por su puño y letra, ¿por qué daría yo por sentado que esa nota había sido escrita por él?", se preguntó Pagano.

Al mismo tiempo, la ex TN mencionó que la discusión con el productor había ocurrido en los primeros días de enero. "Pero la denuncia apareció cinco meses después y fue causal de despido sin previo aviso, sin sanción previa alguna, sin instancia de diálogo alguna con el involucrado y, casualmente, en plena corrida cambiaria y días antes de informar una estadística de inflación que, no hay dudas, será alta", precisó la mujer.

"Los últimos siete meses trabajé bajo presiones que en mis 17 años de carrera en medios masivos jamás había vivido. Ni en gráfica, ni en radio ni en TV. Las maniobras comenzaron de manera sutil. Querían convertir mi programa en uno de policiales. Tapar la pantalla con noticias de crímenes pasionales o robos. Era una forma de eliminar de a poco el espacio de la política y la economía", aseguró Pagano.

"También me impusieron notas de color, blandas. Una cosa es un espacio de distracción y humor cada tanto, dentro de un programa de actualidad. Otra cosa es pretender que la mayor parte del programa esté basada en notas como las que me impusieron, sobre cómo domesticar perros para vivir en un departamento, cómo hacer una buena pizza o cómo hacer gimnasia al aire libre y evitar un golpe de calor", agregó en su acusación.

"Mi perfil periodístico siempre fue claro: soy especializada en política, economía y finanzas. Hasta el último día busqué honrar mi especialidad por la que me esforcé estudiando. Sólo a modo de ejemplo. Lo que suceda con el dólar es noticia siempre en este país, sube o baje", relató respecto a las diferencias que llevaron a su despido.

Pagano detalló que, antes de comenzar en América hace dos años, tuvo una conversación con el dueño del Grupo, Daniel Vila, y quien fuera su gerenta de programación Liliana Parodi, quienes le pidieron "que haga periodismo político y económico, y que conduzca un programa donde no haya agresiones ni calificativos irrespetuosos".

La conductora también se pronunció "en contra de las listas negras" que hay en el canal donde trabajó, y detalló que "en el último mes" se le impidió "invitar a determinados políticos, economistas, pensadores, analistas y periodistas". "Yo no tengo ninguna denuncia judicial. Lamento que no todos los que están en América puedan decir lo mismo. Yo no tengo un antecedente de censura, como si tiene quien hoy gerencia el canal. No tengo enemigos. No hago negocios paralelos a través de las noticias. Vivo de mi sueldo. Todos en este medio en el que trabajo lo saben", afirmó la periodista.

Según comentaron fuentes internas a la señal de aire a BigBang, el canal tiene un conflicto judicial en puerta debido al despido de Pagano, pero también un problema interno para quienes quedaron trabajando. Ella dio nombres que no se habían dicho públicamente, ya que la investigación interna respecto a lo ocurrido había sido con testimonios "anónimos", aunque a muchos de los involucrados ya les habrían confirmado que deberán ir a dar esos mismos testimonios a la Justicia en caso de que se avance en este tema. Mientras tanto Pagano cerró su mensaje editorial con una contundente frase respecto a cómo se manejará en este tema: "Tengo bastante más que decir, a partir de hoy, a quien quiera oír". Y por lo que se escuchó este mediodía, no son mensajes amenazantes soltados al azar, sino que tiene destinatarios muy claros.