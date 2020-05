Marcela Tinayre reveló cómo le contó a Mirtha la muerte de Goldy: "Fue una de las cosas más difíciles de mi vida"

La inesperada y repentina muerte de María Aurelia Paula Martínez, mejor conocida como Silvia "Goldy" Legrand, impactó en el mundo de la farándula y dejó muy golpeada a su hermana, Mirtha Legrand, quien por estas horas se encuentra devastada.

Fue Marcela Tinayre, su hija, la encargada de contarle el fallecimiento de su hermana gemela, el cual ocurrió el fin de semana, cuando Goldy decidió ir a tomar una siesta y no volvió a despertar.

La propia Marcela durante los primeros minutos de su programa "Las rubias" contó cómo fue que le contó a Mirtha el triste hecho y la reacción de la diva de los almuerzos.

“Mi reacción fue ‘tengo que llegar antes que internet a la casa de mamá porque inmediatamente va a salir en los medios. Lo que sucede conviene y, cuando llegué a su casa, mamá se acababa de despertar de una siesta y estaba con la televisión apagada”, recordó.

Luego de agradecer las miles muestras de cariño que recibió tanto ella como su familia de amigos y parientes lejanos, aclaró que el viernes 1 de mayo a las 7.10 de la tarde le avisaron que su tía había fallecido. “Para muchos que no la conocían, Silvia Legrand; una mujer extraordinaria. Se acostó a dormir la siesta y se quedó. Es la hermana gemela de mi mamá, a quien estoy cuidando mucho porque la amo mucho", explicó.

Y siguió: "La estoy cuidando porque perdió en siete meses dos hermanos. A cualquier edad eso es muy fuerte”. Cabe recordar que el hermano de Mirtha, el exitoso director José Antonio Martínez Suárez, falleció en agosto del año pasado a los 93 años. “A mamá le tuve que avisar yo que había fallecido tía Goldy, fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Fue muy tenso; uno no sabe cómo actuar en esos momentos", explicó Marcela.

Y agregó, muy conmovida por toda esta situación: "Mamá, que ha pasado por pérdidas tremendas. Empecemos por la muerte de un hijo... ella me abrazaba a mí, justamente al revés; tuvo más rol de madre que yo de hija y fue muy duro, fue muy duro para todos. Porque me estoy refiriendo no solo a mi familia: lo digo por todos aquellos que con el tema de la pandemia no han podido despedir a la gente que amamos”.

Según explicó, el mayor dolor de Mirtha es la imposibilidad de despedir a su gemela en el cementerio debido a la pandemia. "Como los chicos, si no lo ven, no lo creen. Despedir a alguien que no lo ves, no lo podés despedir, no ves nada, pensás que el día que te dejen salir y lo vas a ver, que no es verdad, que esto es una novela… Ha sido muy duro para mi madre", sostuvo la también conductora.

Y le pidió directamente a Mirtha que muestre la fortaleza que tantas veces le elogiaron en el ambiente. “Tiene que ser muy fuerte, porque es muy duro de pasar, y sobre todo que hablamos de una familia de tres hermanos muy unidos. Gracias a todos, mamá que sé que me estás viendo, quiero que sepas que mi amor es infinito hacia vos y que voy a estar siempre a tu lado. Te mando un beso enorme”, concluyó.

Durante su relato, Marcela contó que Goldy y Mirtha hablaban por teléfono "25 veces" al día y que en este último tiempo el principal tema de conversación era el coronavirus. “Donde esté tía Goldy, donde esté volando en este momento, que sea muy feliz, que nos siga cuidando, que nos siga mandando mensajitos de alguna forma. Cada uno va a saber cómo recibirlos”, se despidió.