Marcelo Bonelli y el pedido de disculpas después de tratar de "pelotudos" a sus compañeros

El pasado jueves 4 de junio, mientras el equipo del noticiero TN Central aguardaba en vivo el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio que decretó el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos, Marcelo Bonelli protagonizó un exabrupto involuntario al aire. Sin saber que su micrófono estaba activado, el periodista disparó: "En este programa son todos pelotudos".

Justo en ese momento, las cámaras del noticiero que conducen Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso, estaban puestas en un plano que tomaba al periodista Alfredo Leuco. No se sabe si el malestar de Bonelli fue originado por algo que dijo Leuco padre o si apuntaba a los conductores del programa, aunque justo en ese momento Leuco criticaba al gobernador Axel Kicillof, de quien afirmaba que tenía problemas “hacia adentro y hacia afuera” de la provincia por el manejo de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires.

Leé también | A Nelson Castro lo bajó Marcos Peña: fuerte revelación en medio de la interna de Telenoche

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Después de su estallido, el periodista apeló a su cuenta de Twitter para calmar las aguas. "Este tweet se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; pero no. Se lo dedico a mis compañeros, que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué", escribió.

Leé también | Tensión en El Trece: pases de factura, internas, el futuro incierto de Suar y el rating que no acompaña

Bonelli no aclaró a qué se debió su malestar, en medio de la tensión que se vive por estas horas en el canal de Constitución por la baja generalizada de la audiencia.