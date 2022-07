Marcelo de Bellis adelantó cómo van a reemplazar a María Elena en Casados con Hijos

A mediados de abril se anunció oficialmente el regreso (se había suspendido por la pandemia) de la nueva versión teatral de Casados con hijos, la cual se desarrollará en enero de 2023 en el teatro Gran Rex. Pero poco se sabe de esta versión: la obra se iba a llevar a cabo en 2020 con la gran mayoría del elenco principal, también en el Teatro Gran Rex, y a causa del coronavirus se había suspendido luego de varias postergaciones.

Hasta principios de 2019, la tira iba a regresar ese mismo año con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show de la televisión argentina. Pero todo cambió con el correr de los meses, sobre todo cuando Florencia Peña fue contratada para encabezar el musical Cabaret. Esto, sin dudas, generó una grieta entre todos los actores, ya que sin la desopilante “Moni Argento”, la serie no se trasladaría a las tablas.

El retorno de la sitcom ya había comenzado con el pie izquierdo. Pero a pesar de las internas que generó la decisión de Peña - por ejemplo, Francella había dejado entrever que podría ser él el que tuviera otros compromiso ahora-, Casados con hijos puso una nueva fecha para su regreso: se iba a llevar a cabo en 2020 y las entradas tardaron minutos en agotarse por completo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La histórica comedia iba a regresar en junio, julio y agosto del 2020 con todos sus protagonistas. El proyecto teatral es producido por Axel Kuschevatzky, quien también trabajó en la adaptación de la serie original norteamericana para la TV argentina, y Gustavo Yankelevich. A partir de la llegada del virus, la producción y los actores lograron llegar a un acuerdo, y decidieron hacer las funciones para enero de 2021.

Sin embargo, la esperanza de que para entonces los teatros ya estén en funcionamiento de nuevo se desmoronó y la comedia teatral se suspendió hasta que finalmente un año después, en abril de este año, Telefe y la productora RGB anunció que ya estaban trabajando en la versión teatral para poder llevarla al público en enero de 2023.

El show estará protagonizado por Guillermo Francella, Florencia Peña, los hermanos Lopilato, Luisana y Dario, y Marcelo De Bellis. Vale aclarar que la obra se iba a realizar sin Érica Rivas, la actriz que encarnó a la querible y siempre elogiada María Elena Fuseneco, antagonista del personaje de Francella, José Pepe Argentino, y quien con sus brillantes escenas cautivó al público.

De hecho, la actriz había arremetido meses atrás contra sus ex compañeros y productores del show por su desprolija salida. "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista. Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", dijo.

La actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción de Telefe, hace un tiempo, cuando comenzó el conflicto por la supuesta vuelta de la serie, hizo alusión al feminismo en la industria del espectáculo y señaló las desventajas que sufren las mujeres en la sociedad patriarcal actual. A partir de ahí, la producción le soltó la mano. " Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor", reveló

Recordemos que Rivas había propuesto algunos cambios en el libro, ya que había chistes machistas y sexistas, pero, lejos de recibir sus intenciones, fue echada. Aunque, la versión oficial fue que Rivas no llegó a un acuerdo y se negó a firmar el contrato que la unía a la versión teatral. "Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", dijo.

Lo cierto es que a poco meses del regreso de la famosa sitcom, Marcelo De Bellis se mostró feliz por el regreso de esta nueva versión de la serie y aclaró que su personaje, Dardo, no estará solo. “Estamos afianzándonos con el libro y está todo listo. Hasta que no lo vea... se ha postergado tanto, pasaron tantas cosas, era impensada la pandemia, en el 2020 devolvimos 76 mil entradas, y si Dios quiere volvemos”, dijo

En conversación con Agarrate Catalina por La Once Diez explicó cómo la producción decidió abordar la salida de María Elena. “Dardo ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo”, explicó y ante la consulta sobre si su personaje estará "solo", aclaró: “No te lo puedo decir".

El actor detalló que se están barajando distintas posibilidades para reemplazar a Rivas: "Puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte.

“Es tan atípico lo que pasó con Casados con hijos, yo no recuerdo un caso similar. Hace más de 17 años que estamos en pantalla y el programa cada vez que se repite gana en su franja. Se espera que el teatro sea un suceso y creo que va a ser así”, concluyó.