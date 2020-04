Marcelo Tinelli, en pie de guerra con Clarín: posible portazo en puerta y la tensa relación con el Grupo

"Esta vez el titular lo pongo yo: Clarín miente". Marcelo Tinelli se calentó. Quienes conocen desde hace años al conductor, no tienen dudas: el tono con el que habló con Luis Novaresio fue "fulminante". En esa entrevista, el periodista no sólo denunció una campaña de "hostigamiento" en su contra, sino que además advirtió un "ataque sistemático" por parte del multimedio para el que trabaja desde hace 14 años. La histórica relación tensa que tiene con los directivos del grupo, la "isla" de El Trece y los fuertes rumores de renuncia: "Por estas horas, la realidad es que no sabe en dónde va a salir su programa este año".

El nuevo capítulo de la tortuosa novela de Tinelli con el Grupo comenzó el pasado jueves 19 de marzo, después de que el conductor y su familia viajaran en un jet privado a Esquel para cumplir en la chacra familiar el aislamiento obligatorio que horas después confirmó al resto de la población Alberto Fernández. En su momento, la decisión del periodista fue muy criticada, en especial porque fueron muchos los que advirtieron que podría haber recibido información "calificada" por parte del Gobierno.

El propio presidente se vio obligado a hablar del tema cuando, en diálogo con Oscar González Oro, fue consultado sobre el viaje del empresario. "No conozco bien el tema, debo confesar que no conozco bien el tema", esquivó en un primer momento, aunque luego señaló: "Algunos tienen helicóptero, otros avión y se van más lejos. Pero hay infinidad de gente que agarra su auto y termina refugiándose en su country de Pilar. Tomémonos una vez las cosas en serio, porque acá estamos jugando con la vida de la gente".

Viernes 20. Primer día de aislamiento obligatorio. Tinelli sobrellevó las críticas desde Esquel. Explicó al llegar que tiene residencia ahí desde hace 22 años y se llamó a silencio. Luego, con el correr de los días, fue compartiendo postales familiares y reflexiones sobre su estado anímico. Todas y cada una de ellas milimétricamente analizadas en redes sociales y por los medios de comunicación. Sin embargo, el conductor prestó especial atención a la cobertura del diario Clarín.

En efecto, el multimedio se hizo eco de cada movimiento del conductor y su familia. Pero no fue hasta que se publicó la nota sobre la valija que Tinelli se hizo mandar desde Buenos Aires que todo estalló por los aires. "Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo (por las columnas de Alejandro Borensztein), con una falta de respeto absoluta. No llego a entender el porqué de tanto hostigamiento. En 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, me pasó lo mismo. Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín no termino el día".

Por estos días, la redacción del diario trabaja con modalidad home office. El estallido de una de las figuras del grupo sorprendió a más de un periodista. Pero la enemistad con parte de las "líneas altas" del diario es conocida por todos. "Hay una idea de que el Grupo se mueve en bloque y la realidad es que no es así. Una cosa es el canal, otra el diario; desde ya hay comunicación, pero está compartimentado. El problema de Marcelo no es tanto con El Trece, sino con el diario", advierten fuentes internas. Un detalle que no pasó inadvertido por los propios es que la cobertura de los movimientos de Tinelli no se realizó desde la sección de espectáculos, sino que fue un tema "que siguió de entrada sociedad".

No es, en efecto, la primera vez que hay roces públicos. Sin embargo, el diario alzó su voz en las últimas horas con la columna publicada por el periodista Gonzalo Abascal titulada: "La valija y el avión; no es una joda para Tinelli". En la misma, no sólo se respalda el trabajo del columnista mencionado por el conductor y las notas publicadas en torno a los movimientos del conductor, sino que además cuestiona: "Tinelli, el rey de la gastada televisiva durante años, a quien como toda explicación le alcanzaba decir 'es una joda para Videomatch' (Sic), se enoja porque alguien pone sobre él una mirada menos complaciente".

En la editorial, Abascal también destacó -no sin falta de intención- el vínculo del conductor con la administración de Fernández, al tiempo que lo acusó de usar "una consigna ultrakirchnerista", por su alusión al "Clarín Miente". "Personaje público en su múltiple condición de figura de la televisión, presidente de San Lorenzo y de la Superliga de fútbol e integrante de la Mesa contra el hambre convocada por el Gobierno, e impiadoso juez desde su cuenta de Twitter, reacciona con intolerancia a la crítica, incluso expresada en clave de humor", prosigue el editor del diario.

¿Cómo está hoy la relación con el Grupo? Hablar de tensión es minimizar el panorama. Por estas horas, se imponen los rumores de renuncia y no se descarta incluso que su programa directamente no salga al aire. "Marcelo está refugiándose en su familia y no sabe qué pasará con su programa este año", precisan desde su entorno. Desde el canal, la respuesta es más protocolar: "Lo único que podemos asegurar es que nosotros seguimos trabajando para estrenar cuando se pueda Showmatch".

Esta no es la primera vez que el conductor y el Grupo se enfrentan. Tal como él mismo mencionó, la buena relación se quebró en el año 2006, año en el que no sólo viajó al Mundial Alemania, sino que también coincidió con la compra por parte del Grupo del paquete accionario de la productora Ideas del Sur. Siete años más tarde, Tinelli vendió el 81 por ciento de las acciones de la productora al Grupo Indalo, una alianza con el multimedio por entonces oficialista.

La venta fue cuestionada y ese mismo año el conductor anunció que no regresaría a la televisión y que se tomaría un "año sabático". En marzo, las autoridades de la emisora bajaron el cartel con la cara del conductor de la calle Lima, principal entrada de Artear. Entre las gigantografías que homenajeaban a las principales figuras del canal ya no se podía encontrar la de Tinelli, quien por esas horas negociaba su pase primero a Telefe y luego a Canal 9.

Finalmente, después de duras negociaciones, el conductor y su programa regresaron a la emisora de Constitución en abril del 2014. Esa noche, el conductor destacó la presencia de Adrián Suar y Pablo Codevila en el estudio, aunque aclaró: "Se mandaron directo al control, antes venían al piso. Han pasado tantas cosas en este año y medio que no se dan una idea. Cambió todo". No sólo recordó el incidente del cartel, sino que se encargó de deslizar que su desvinculación había tenido que ver con su acercamiento a Indalo: "Lo único que le pido a Hoppe (uno de sus productores) es que tengamos un año tranquilo, nada de política por favor".

La continuidad de Tinelli jamás volvió a ponerse en duda hasta hoy. Por estas horas, desde El Trece no descartan una renuncia por parte del conductor, aunque aclaran que los preparativos para el regreso de Showmatch siguen en marcha, "al menos" de su parte. Desde Esquel, el conductor analiza cuáles serán sus próximos movimientos, en especial tras la dura editorial del día de la fecha.