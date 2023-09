Marcelo Tinelli explicó por qué no habló de Silvina Luna en el debut del Bailando 2023: "Me olvidé"

El lunes arrancó la nueva temporada del Bailando por un sueño en medio de una apertura un tanto low cost, homenajes a la Scaloneta, parodias a la película de Barbie, cantos y coreografías dignas del certamen de baile. Pero una vez que las cámaras se apagaron y el clima de festejo por un nuevo comienzo terminó, Marcelo Tinelli comenzó a recibir en las redes sociales una innumerable cantidad de críticas debido a que optó por no dedicarle ni una sola frase a Silvina Luna, quien había fallecido días antes en el Hospital Italiano, tras 79 días de agonía en la que estaba por su malestar renal, producto de la mala praxis que ejerció el falso cirujano plástico Aníbal Lotocki.

La modelo no sólo había participado tres veces en el programa (una en el antiguo VideoMatch en su rol como actriz y dos en la pista de baile), sino que hasta tuvo que soportar que Marcelo Polino, actual jurado del certamen, la chicaneara en vivo y la acusara de que le "pesaba la cola de Lotocki", ya sabiendo que la mujer estaba atravesando graves problemas de salud por la silicona líquida que le inyectaron y que arruinó su salud.

Por este motivo, sorprendió y generó bronca que el conductor no le dedicara ni un solo comentario a la ex Gran Hermano. De hecho, Ximena Capristo, gran amiga de Silvina, fue una de las tantas que repudió la actitud del programa de América TV y cargó con furia contra Marcelo Hugo en sus historias de Instragram: “Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna con la cantidad de veces que ella trabajó en ese Show! #JusticiaPorSilvina”, posteó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que haciéndose eco de los cuestionamientos que recibió, el martes por la noche, segundos antes de dar por concluida la segunda emisión del Bailando 2023, Tinelli decidió mencionar a Silvina y se disculpó por "haberse olvidado" de ella en el debut. “Ayer, la verdad entre tanta vorágine no pude hablar de ella”, dijo, mientras la voz se le iba quebrando por la angustia, después de los debuts de Flor Vigna, Marcos El Bicho Gómez y de Anita Martínez.

Mirando fijamente a la cámara y con la imagen de Luna de fondo, el conductor siguió: “Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla, de ser amigo de sus amigos y amigas también, de compartir un montón de comidas y un montón de momentos lindos, y que dejó de estar...”.

Y continuó: “Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a ella le pasó también a otro amigo mío, que es Mariano Caprarola. Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas la verdad que no tienen que pasar, no deben pasar. Y por lo menos, lo que exigimos desde este medio es justicia. Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina".

Finalmente, el hombre de Bolivar explicó que en el medio del fragor, de todo lo que fue aquel primer día de su regreso a la pantalla chica, se "olvidó" de hablar "de una persona a la que quise mucho y quiero mucho”. "En algún momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano... y ya no hubo tiempo después. Así que este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvi”, cerró.

Después del programa, Polino también salió a hablar de Silvina Luna, pero en esta ocasión para defenderse de las críticas que recibió luego que se viralizaran las brutales críticas que le hizo en la pista del Bailando 2017. “De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona, y de la mitad para abajo sos otra. Claro, porque de cara das divina, das pelo, das ojos claros, la modelo lo explotás bárbaro. De la cintura para abajo no te movés…", le había dicho.

Para luego, rematar con suma crueldad: "El culo de (Aníbal) Lotocki te pesa o algo, porque como que no te podés mover. Cuando Leandro Nimo (partenaire de Silvina en el reality) te revoleaba eras muy pesada para él, no te podía mover”. Frente a esto, el periodista aclaró que tuvo "una relación re copada con Silvina, sobre todo hasta casi el final de su vida”. "Yo le hago todo el contacto para que haga Divas Play, que fue su último trabajo. Yo la contacté con eso”, contó.

El jurado del Bailando dijo no haber visto las críticas que recibió, pero de todas formas aclaró: "Las redes está llena de gente psiquiátrica, así que no me hago cargo de lo que diga la gente” y sentenció sobre Silvina: "“Después, ella también quería hacer una venta de una propiedad y comprar en el exterior. Y como yo manejo un poco ese mercado, tuvimos contacto hasta muy tiempo antes de sus internaciones”.