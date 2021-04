Marcelo Tinelli habló de la salud de Aquino, su ex mujer: "Tuvimos muchísima preocupación"

Durante los últimos días de marzo, la preocupación invadió a la familia Tinelli: Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Hugo, tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, luego de sentir una serie de dolores abdominales. La mujer de 60 años, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, se encuentra en terapia intensiva, luego de que los estudios detectaran que había sufrido una "hemorragia digestiva".

Si bien la salud de Aquino se mantiene bajo un estricto hermetismo, el conductor contó que fue a visitarla junto a su actual pareja, Guillermina Valdés, y no dudó en referirse a la evolución de su ex esposa: “Está internada, no digo que fuera de peligro porque sigue en terapia, pero está bien. Anoche nos estuvimos divirtiendo mucho recordando, fui con Guillermina también. También estaban Mica y Cande”, explicó en diálogo con LAM.

Durante la nota, el presidente de San Lorenzo enumeró las cosas que hizo para intentar levantarle el ánimo a Aquino. “Fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes. Guille le da manija también. Yo le recuerdo la época en que me ponía medias blancas, y remeritas blancas debajo de la camisa", contó, entre risas.

Además, el conductor recordó la época en la que le cantaba a su ex mujer mientras nombraba a todos los cantantes que a ella no le gustaban. "Los que para mí son los más grosos y ella me dice que son una grasada, como José Luis Perales, Manolo Galván, Julio Iglesias, Nino Bravo, hasta que llegó Coti (la actual pareja de Cande) y Sole le dijo que me enseñe cuáles son los buenos cantantes. Terminé cantándole canciones impresionantes de Camilo Sesto, y se reía mucho”, continuó.

De acuerdo con el conductor de Showmatch, Aquino: “está mucho mejor", acompañada por Mica y Cande. "Ya se para, camina por el cuarto, quiere agarrar el teléfono. Estamos mucho más tranquilos. La primera semana fue de muchísima preocupación”, remarcó.

Soledad Aquino fue la primera esposa de Tinelli, actualmente en pareja de Guillermina Valdés. Con ella tuvo a sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, y su matrimonio se extendió entre 1986 y 1993. Al separarse, Aquino se quedó con una propiedad ubicada en el barrio de Núñez, como parte de la división de bienes, y a pesar de la ruptura, ambos mantienen una relación cordial.

Días atrás, Cande y Micaela Tinelli se refirieron a través de las redes sociales a la salud de su mamá, donde pidieron respeto y les agradecieron a sus seguidores por la preocupación. "Gracias a todos por sus mensajes. Si no respondo, sepan entender... Está todo bien, los quiero... Besos", expresó Micaela.

Mientras que Cande, sumó: "Gracias por todos sus mensajes de amor y perdón si no respondo, sepan entender". Aquino fue quien acompañó al conductor en sus inicios. La mamá de Cande y Micaela llegó a la vida del presidente de San Lorenzo como productora del programa Badía & Compañía. Allí se conocieron y comenzaron una relación.

Ella era una adolescente de clase alta criada en Zona Norte y el flechazo fue inmediato. Se casaron en mayo de 1986 y se separaron en 1993. “De golpe apareció alguien, que era Paula (Robles)... Yo estaba histérica, no entendía nada. Yo era una diosa en esa época y pasó eso. Cuando nos separamos y Marcelo empezó a salir con ella, a mí me costó muchísimo toda esa situación, hice mucha terapia”, había confesado Aquino años después.

Un año después de la ruptura, Robles comenzó a salir oficialmente con el conductor. La bailarina integraba el staff de Ritmo de la noche como una de las históricas T-Nelly’s y tres años después dieron el "si". Con ella, Tinelli tuvo otros dos hijos: Francisco y Juana. Actualmente, el conductor está en pareja con Guillermina Valdés, la madre de Lorenzo, su quinto y último hijo.