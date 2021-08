Marcelo Tinelli incursionó en Twitch y fue recibido por Coscu: "Que venga es un avance para todos"

Es de público conocimiento que televisión sufrió la dura y, tal vez, desleal competencia contra las plataformas por streaming durante estos últimos años. De a poco, la pantalla chica fue perdieron audiencia hasta el punto de que varios protagonistas afirman, por ejemplo, que los 20 puntos de rating que registra actualmente La Voz Argentina son los más de 40 que hacían Los Roldán en su momento, hace ya 17 años.

Las razones son varias, pero son tal vez los elevados costos y la necesidad de garantizar un buen piso de audiencia los que dinamitaron las producciones nacionales. Pero uno de grandes personajes de la tevé argentina que más sufrió este cambio rotundo en el público fue, sin dudas, Marcelo Tinelli, quien actualmente transita su peor año televisivo en lo que a números se refiere.

ShowMatch, el ciclo que conduce Marcelo Hugo, pierde por amplio margen todas las noches ante Telefe, sobre todo contra La voz Argentina. En pocas palabras, el baile, el escándalo y las elocuencias de su conductor no son rivales para el canto, la popularidad de Lali Espósito y la familia Montaner. Para ser claros, el viernes, La Academia rondó los 9.6 puntos de rating, finalizando con 4.9 puntos, mientras que el certamen de canto marcaba 19.9 puntos.

¿Anoche? La Voz llegó al primer lugar en el podio con un pico por encima de los 21 puntos. Atrás, una vez más, se ubicó ShowMatch la Academia, que estuvo oscilando entre los 7 y 9 puntos de rating en uno de sus momentos a destacar de la contienda. Ya en el cierre, le volvió a ocurrir lo mismo, el público fue abandonando la señal y la cifra de audiencia se desplomó.

Por esta razón, no sorprende que Tinelli esté buscando otras alternativas a la televisión. Dueño de más de 10.3 millones de seguidores en Twitter y 8.4 millones en Instagram, el "Cabezón" se animó a probar una nueva plataforma que actualmente viene siendo muy utilizada por los famosos "gamers" y que, de a poco, el popular Ibai Llanos la está impulsando para transmitir otros acontecimientos relacionados al mundo del deporte: Twitch.

Sí, entre insultos (sobre todo de parte de hinchas de San Lorenzo por el pésimo nivel del equipo) y elogios el conductor del Trece se animó a transmitir por la plataforma que pertenece a Amazon. Lo hizo con la estricta supervisión de Agustina Vivero, conocida como Cumbio, y si bien duró apenas 16 minutos en vivo, su llegada a Twitch podría significar el deseo del presidente de San Lorenzo de mudar sus proyectos al mundo virtual.

Cabe recordar que el año pasado y a causa de las restricciones decretadas por el presidente Alberto Fernández para prevenir el avance del coronavirus, Tinelli se vio obligado a tomarse un año "sabático". Durante ese tiempo y sabiendo que ya era tarde para comenzar un certamen desde cero, el conductor había analizado la posibilidad de volver a la pantalla junto a un equipo completo de humoristas, pero a través de las redes sociales.

Y es que debido a la pandemia, la posibilidad de realizar streaming en vivo se volvió más redituable que hacer un programa por la pantalla chica. Por aquel entonces, Marcelo Hugo había buscado la posibilidad de hacer un programa de humor y para ello tuvo que elaborar un nuevo protocolo de sanidad que debía ser autorizado por las autoridades del Ministerio de Salud. El mismo había sido rechazado en varias oportunidades.

Si bien finalmente no sucedió, Tinelli había adelantado su deseo de transmitir un programa especial por las redes sociales. El mismo iba a contar con humor y la participación, no solo de Tinelli, sino también de otros famosos. Lo cierto es que ayer, hizo un streaming de 16 minutos en Twitch con la ayuda de Cumbio "Ella me va a marcar todo lo que pasa y para todos los que me están siguiendo les mando un beso gigante", dijo.

Y agregó: "Estamos a horas de empezar el programa y antes de irme para allá me puse a charlar un ratito con ustedes". Como era de esperarse, el conductor adelantó que existe la posibilidad que en su canal de Twitch comience a compartir material de archivo del programa y comentarlo con quienes lo estén siguiendo: “Sobre todo lo que hacíamos en la época de los ‘90 en VideoMatch", avisó.

Y como si esto no fuera poco, reveló que quiere invitar a L-Gante, que hace poco visitó su programa, para un vivo en la plataforma: “Me parece que es un capo y me gustaría charlar con él sobre qué piensa de la vida. Tiene una visión muy buena de todo y no es que te quiere vender algo”. Lo cierto es que a llegada de Tinelli a Twitch generó todo tipo de reacciones, buenas y muy malas.

De hecho, quien aprovechó para darle la fría y contundente bienvenida fue Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, el streamer más popular del país. "Creo que el 90% de los streamers no quieren ir a la tele o a Tinelli, pero que el venga a twitch es un avance para todos. Por cosas como esta, cada vez es mas claro como las nuevas generaciones cambiaron el juego", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Ante sus 1.5 millones de seguidores, Coscu resaltó que a él le parece "nefasta" la televisión. "Pero de verdad siento que para todos los que estamos luchándola con la camarita desde casa desde hace tanto tiempo, es sumamente reconfortante saber que ahora hasta el mas grande de la tele, está recurriendo a alternativas para conectar con nuevas audiencias... Hoy el tipo más mediático de la historia del país está buscando horizonte en donde nosotros crecimos y nos desarrollamos", destacó.

Y concluyó: "No seamos igual de dinosaurios que ellos y dejémoslos que intenten, si sabemos y tenemos claro que hay lugar para todos... Si sabemos que nadie nos va a obligar a verlos. Si sabemos que podemos poner el canal que a nosotros nos guste, si sabemos que podemos elegir. Créanme que es mas insultante que te miren 15 personas para ellos que los miraban millones, que leer como te putea todo el chat".