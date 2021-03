Marcelo Tinelli palpita el regreso de ShowMatch: la fecha, el jurado y los confirmados

Marcelo Tinelli lleva un año sin aparecer en la pantalla chica a causa de la pandemia del coronavirus. De hecho, el 19 de marzo se cumplirá el primer aniversario del viaje que realizó el conductor a Esquel, provincia de Chubut, un día antes de que el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, decretara el comienzo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, para pasar la cuarentena junto con su familia.

Aquel viaje despertó la indignación de propios y extraños. Sin ir más lejos, el empresario fue acusado de saber de antemano la medida que iba a tomar el gobierno nacional. Lo cierto es que durante todo el año pasado, Marcelo Hugo intentó por todos los medios conseguir la autorización de parte del Ministerio de Salud de la Nación que le permitiera llevar a cabo su tradicional Bailando por un sueño.

Cabe recordar que Tinelli tenía como fecha de regreso en abril de 2020, pero debió suspenderse por la pandemia y la posterior cuarentena obligatoria. Luego buscó volver al aire entre el 4 y el 11 de mayo; entre el 8 y 15 de junio, y la primera o segunda semana de julio. Pero todas aquellas fechas fueron canceladas debido a que al "Cabezón" no se le aprobó el protocolo sanitario presentado por su productora.

Por esta razón, la fecha de su retorno a la pantalla chica se pasó al día de la primavera, el 21 de septiembre, pero los planes una vez más se volvieron a cancelar. Sabiendo que ya es tarde para comenzar el Bailando por un sueño, el conductor decidió dejar de esperar la autorización del Gobierno para el regreso de su tradicional programa y optó por volver a la pantalla junto a un equipo completo de humoristas, pero a través de las redes sociales.

De hecho, el propio Tinelli fue compartiendo con sus más de 8 millones de seguidores en Instagram fragmentos o adelantos de lo que se podrá ver durante el especial de humor: estarán presentes desde Pachu Peña a Pablo Granados, pasando por Freddy Villarreal y José María Listorti, entre muchos otros. Todos ellos iban a traer a los históricos personajes que los catapultaron a la fama durante la época de VideoMatch.

Como esto generó gran expectativa, las autoridades del Trece se movieron a gran velocidad y habían acordado con Tinelli reprogramar la fecha de estreno del especial de humor para emitirlo por la señal: de esta manera, el programa iba a ser transmitido el lunes 26 de octubre del año pasado en exclusivo por la pantalla de canal Trece: el mismo iba a ir en lugar del Cantando por un sueño, que venía cosechando buenos números en el rating.

Pero si bien el regreso de Tinelli iba a estar enmarcado por la celebración de los 60 años de canal Trece, la pandemia volvió a atacar. Varios de sus humoristas, como José María Listorti y Freddy Villarreal, dieron positivo de COVID-19. Este último, además, estuvo muy delicado producto de la enfermedad, por lo que la producción de LaFlia optó por desbaratar el proyecto y comenzó a delinear lo que iba a ser finalmente el regreso de Tinelli este 2021.

Así fue como este miércoles, Tinelli compartió un video en su cuenta de Instagram sobre su recorrido por los nuevos estudios de Don Torcuato desde donde saldrá al aire este año.“¡La Academia 2021 está en marcha! ⁣Visité los nuevos estudios de ShowMatch y cada vez falta menos...⁣ ¿Desde dónde esperan el programa este año? Los leo”, escribió, invitando a sus seguidores para que le comenten el posteo.

En el video, que dura poco más de un minuto, se lo ve al conductor ingresando a la productora, luego de algunos planos del micrófono y cables en el piso. De fondo, suena “Twist and Shout”, tema de The Beatles que usa históricamente Tinelli en sus programas como cortina musical. Finalmente, en el clip aparecen sus productores de máxima confianza, Federico Hoppe y Chato Prada, y el gerente de programación de canal Trece, Adrián Suar.

Marcelo Tinelli volverá finalmente a la televisión el lunes 19 de abril con La Academia, una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado", había contado De Brito.

Los participantes confirmados para este nuevo reality son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía Jujuy Jiménez. "La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, amplió el conductor de LAM.

Según remarcó De Brito, no todo el mundo puede participar porque "tienen que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”, cerró.