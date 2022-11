Marcelo Tinelli, su desgastado vínculo con El Trece y su futuro: ¿a cuál canal se muda?

La merma en términos de audiencia en lo que respecta a la televisión es evidente. Desde ya, es de público conocimiento que la pantalla chica sufrió un impacto de knockout con la llegada -para muchos desleal y para otros no tanto- de las plataformas por streaming. Y es que resulta difícil para la televisión, y los programas que la integran, competir contra la premisa de "ver todo lo que quieras, cuando quieras y donde quieras".

Sobre todo la tevé abierta, se sabe, ya no es lo que era. Las plataformas por streaming, sumado a la calidad de los programas que se pueden ver hoy en día en la pantalla chica, fueron causando que año tras año la audiencia disminuyera. El claro ejemplo de esto podría ser el ciclo que conduce actualmente Marcelo Tinelli: Canta conmigo ahora, al cual no le quedó otra que dar por perdida la lucha contra por el rating.

En términos de audiencia, debutó con más de 20 puntos de rating y con el paso de los días se estancó en los 18 puntos de promedio, el número más alto de la televisión. En consecuencia, la competencia comenzó a tambalear y el reality que produce Marcelo Hugo no fue la excepción: apenas alcanzó los 6.5 puntos con Canta conmigo ahora. Para ser claros, su programa en el top 5 de los programas más vistos de la actualidad.

Esto generó una suerte de malestar entre las autoridades de canal Trece, quien por estas horas están cansadas de perder contra su máximo competidor, primero con BakeOff, luego con MasterChef, después con La Voz Argentina y ahora con Gran Hermano. Por eso decidieron dar un abrupto volantazo, y comenzar a planificar lo que será su grilla 2023 desde ahora y con una rutilante ausencia: la del propio Tinelli.

Sí, al conductor de Bolivar se le vence su contrato con la señal y no lo renovará, o no se lo renovarán dependiendo del lado que se consulte. “Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan, primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación”, dijo la semana pasada Tinelli.

Y agregó: “A fin de año sólo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho”. La aclaración del conductor no fue casualidad y se da en el momento de mayor tensión con las autoridades del canal. Y es que tras su ausencia por la pandemia del coronavirus y luego de su regreso a la pantalla chica, Marcelo no hace más que marcar récords negativos en audiencia.

Sin ir más lejos, el hombre que supo alcanzar los más 30 puntos de audiencia, en julio del año pasado tocó los 2.7 puntos y ahora se le hace cuesta arriba llegar a los dos dígitos. “Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, la Flia, pero quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire”, manifestó el hombre de 62 años, nada más ni nada menos.

Y es que ante las versiones, totalmente acertadas, de su inminente salida del canal del solcito, sumó: “Por eso, aprovecho a decirlo en primera persona, gracias a todos los que preguntan, me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también así que estoy feliz con todo eso”. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, Tinelli "ya tiene acordado" para incursionar el año que viene en un nuevo canal.

Recordemos que la primer temporada de Canta Conmigo Ahora llegó a su fin hace poco más de una semana coronando a Nicolás Reyna como el primer ganador del ciclo, llevándose además la suma de 10 millones de pesos. Pero el 23 de octubre canal Trece dio inicio a la segunda temporada con algunos cambios en el jurado: Cande Tinelli, Coti Sorokin y Cristian Castro ya no son parte del show.

Y las nuevas incorporaciones son Oscar Mediavilla, Lourdes Fernández, ex Bandana, Brian Lanzelotta, Pamela Rosenstock, Miguel Ángel Roda. Mientras continúan en el staff Puma Rodríguez, Celeste Carballo, Manuel Wirtz, Bebe Contepomi, el Tirri y el Bahiano. Lo llamativo es que esta temporada finalizará después de que el contrato de Marcelo Hugo llegue a su fin, el 31 de diciembre de 2022.

Para colmo, fuentes cercanas al conductor le adelantaron a este sitio que el ex presidente de San Lorenzo tiene pensado viajar a Qatar para acompañar al seleccionado argentino en su sueño mundialista. "Graba todo noviembre, deja todo listo y se va a Qatar", le aclararon a este portal. Tras su inminente salida, las autoridades del Trece tendrían planeado -según le adelantaron a este sitio- que Canta conmigo ahora pase a estar solo los fines de semana.

Esto sería, en principio, a partir de enero y quedaría en manos de la conducción de Manuel Wirtz hasta que finalmente llegue a su fin. Sobre el futuro del conductor, tendría todo cerrado para regresar a "un viejo conocido" y todos los caminos indicarían que el hombre de Bolivar volvería a ser una de las figuras de Canal Nueve, señal que a estas alturas no tiene personalidades de la talla del conductor.

Cabe destacar que en 2005, y tras el fin de Videomatch, Marcelo y su equipo de su productora (por entonces Ideas del Sur) se habían traslado al Nueve, que en ese momento era manejado por Daniel Hadad. Ese mismo año Showmatch, se estrenó el 5 de abril y solo tuvo una única temporada en El Nueve. Tal y como ocurrió en aquella oportunidad, este nuevo desembarco traería como principal condición la posibilidad de llevar todos sus programas a ese canal.

Como si esto fuera poco, Tinelli también tendría la intención de enfocarse mucho más a las plataformas por streaming como Twitch. Las razones son varias, pero son tal vez los elevados costos y la necesidad de garantizar un buen piso de audiencia los que dinamitaron las producciones nacionales. Dueño de más de 10.2 millones de seguidores en Twitter y 9.4 millones en Instagram, el "Cabezón" se había animado a probar esta no tan nueva plataforma que actualmente viene siendo muy utilizada por los famosos "gamers" y que, de a poco, el popular Ibai Llanos la impulsó para transmitir otros acontecimientos relacionados al mundo del deporte.

Sí, en agosto de 2021, entre insultos (sobre todo de parte de hinchas de San Lorenzo por el pésimo nivel del equipo) y elogios, el por ahora conductor del Trece se había animado a transmitir por la plataforma que pertenece a Amazon. Lo había hecho con la estricta supervisión de Agustina Vivero, conocida como Cumbio, y ahora estaría pensando en generar contenido, de humor y otras temáticas, para captar audiencia.