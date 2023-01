Marcelo Tinelli, el reality millonario para Paramount+ y su futuro: ¿se muda a América TV?

América TV está en bancarrota. Y esto no es un secreto a voces, sino una realidad. El canal arrancó el 2023 con las salidas de tres figuras de su pantalla: Guillermo Andino, Alejandro Fantino y Pía Shaw, que dejó LAM para hacer un pase a Telefe. Además, en las últimas horas también se despidió Florencia Peña de su ciclo La Puta Ama. Si bien la actriz de Casados con Hijos vive una agitada temporada teatral y aclaró que su decisión se debió al exceso de trabajo, la realidad fue otra: su excesivo salario y su nulo peso en el rating. Lo cierto es que el canal de Daniel Vila arrancó el año en venta: "Por 58 millones de dólares uno puede ser el dueño de América TV", señalaba Jorge Rial semanas atrás.

Y hasta hace algunos días, Marcelo Fígoli era el principal candidato a comprarle el medio al mendocino y José Luis Manzano. El dueño de Alpha Media pujaba con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum. La otra mitad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Sin embargo, la compra de Fígoli se cayó porque finalmente Vila decidió no vender debido, según pudo saber BigBang, a que se trata de un año electoral al que buscarán sacarle rédito. Lo que estaba en venta era todo el paquete de empresas bajo la órbita del grupo que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En medio de este panorama, el canal busca una nueva figura que encabece la grilla y el elegido no fue otro que Marcelo Tinelli, quien viene de transitar dos muy flojos años en términos de audiencia. "Muchas veces América intentó llevarse a Tinelli a su canal. Algunas estuve dentro del canal y vi las charlas. Lógicamente era otro momento de Tinelli: intocable, carísimo y todo lo que tocaba era oro. Hoy eso cambió", detalló este lunes el propio Rial en Argenzuela.

La merma en términos de audiencia en lo que respecta a la televisión es evidente. Desde ya, es de público conocimiento que la pantalla chica sufrió un impacto de knockout con la llegada -para muchos desleal y para otros no tanto- de las plataformas por streaming. Y es que resulta difícil para la televisión, y los programas que la integran, competir contra la premisa de "ver todo lo que quieras, cuando quieras y donde quieras".

Sobre todo la tevé abierta, se sabe, ya no es lo que era. Las plataformas por streaming, sumado a la calidad de los programas que se pueden ver hoy en día en la pantalla chica, fueron causando que año tras año la audiencia disminuyera. El claro ejemplo de esto podría ser el ciclo que conducía Marcelo Tinelli: Canta conmigo ahora, al cual no le quedó otra que dar por perdida la lucha contra por el rating.

En términos de audiencia, Gran Hermano debutó con más de 20 puntos de rating y con el paso de los días se estancó en los 18 puntos de promedio, el número más alto de la televisión. En consecuencia, la competencia comenzó a tambalear y el reality que producía Marcelo Hugo no fue la excepción: apenas alcanzó los 6.5 puntos con Canta conmigo ahora. Para ser claros, su programa no entraba en el top 5 de los programas más vistos de la actualidad.

Esto generó una suerte de malestar entre las autoridades de canal Trece, quienes están cansadas de perder contra su máximo competidor, primero con BakeOff, luego con MasterChef, después con La Voz Argentina y ahora con Gran Hermano. Por eso decidieron dar un abrupto volantazo y comenzar a planificar lo que será su grilla 2023 y con una rutilante ausencia: la del propio Tinelli.

Sí, al conductor de Bolivar se le venció su contrato con la señal y no lo renovará, o no se lo renovarán dependiendo del lado que se consulte. "Hay una generación, en la que me incluyo, donde está (Adrián) Suar y Tinelli que ya no es lo mismo. Hay que reformular absolutamente todo. A algunos les cuesta más y a otros menos. Hay charlas avanzadas y, según tengo entendido, ya intercambiaron papeles, documentos, para verlos", detalló Rial.

Y agregó: "América quiere a Tinelli porque él ya sabe que en El Trece no va a haber renovación. De hecho, le postergaron su programa para abril. Tenía que salir ahora, no salió ni va a salir. le dijeron ´vamos a ver en abril´. Ya es decirle ´no te necesitamos y no te queremos´. Telefe no lo necesita ni va a volver. ¿Qué canal le queda? ¿Canal 9? Hasta por una cuestión política no iría a Canal 9 por la cercanía del dueño con el kirchnerismo".

Incluso, el propio Tinelli confesó semanas atrás que Cristina Fernández de Kirchner "no lo quería". "La TV Pública no y le queda América nomás", describió el conductor de C5N y Radio 10. Tras su ausencia por la pandemia del coronavirus y luego de su regreso a la pantalla chica, Marcelo no hizo más que marcar récords negativos en audiencia.

Sin ir más lejos, el hombre que supo alcanzar los más 30 puntos de audiencia, en julio del año pasado tocó los 2.7 puntos y durante los últimos meses se le hizo cuesta arriba llegar a los dos dígitos. “Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, la Flia, pero quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire”, manifestaba el hombre de 62 años, nada más ni nada menos.

Recordemos que la primer temporada de Canta Conmigo Ahora llegó a su fin coronando a Nicolás Reyna como el primer ganador del ciclo, llevándose además la suma de 10 millones de pesos. Pero el 23 de octubre canal Trece dio inicio a la segunda temporada con algunos cambios en el jurado: Cande Tinelli, Coti Sorokin y Cristian Castro ya no fueron parte del show.

Lo llamativo es que esa temporada aún no finalizó. E ex presidente de San Lorenzo viajó a Qatar para acompañar al seleccionado argentino en su sueño mundialista. Grabó todo noviembre, dejó todo listo y se fue a Qatar. Tras su salida, las autoridades del Trece decidieron que Canta conmigo ahora pase a estar solo los fines de semana.

Esto iba a ser, en principio, a partir de enero y quedaría en manos de la conducción de Manuel Wirtz hasta que finalmente llegue a su fin. Algo que todavía no ocurrió y, al parecer, no sucederá. "América que está en proceso de venta, que estuvo a punto de ser vendida a Fígoli (hubo tres semanas arduas de negociación, lo que pasa que todos los días Vila aparecía con cosas nuevas como más plata y se cayó)", informó Rial.

Y continuó: "Entonces quieren traer a Tinelli para ver si recuperan algo. La idea es que no solo venga como artista, sino que maneje la programación de América porque sienten que sería un bien a incorporar en el paquete para después venderlo rápidamente. ´Te lo vendemos con Tinelli adentro´, sería la estrategia. ¿Qué haría artísticamente? Volver a hacer el programa de la medianoche, con el Oso Arturo, Pachu y demás. Y tiene ganas de hacer el Bailando también".

Sobre el futuro del conductor, el periodista detalló que el hombre de Bolivar ya tuvo una primera reunión en Punta del Este. "Estuvieron convocados Tinelli, Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, que son los socios mayoritarios. Se hizo la cena, pero Belocopitt no fue porque no lo quiere a Tinelli en este contexto. Dice ´no tenemos plata para pagarle´. Entonces, Manzano dijo ´yo consigo la plata para pagarle, la pongo yo´. Y Belocopitt insistió: ´No estamos en condiciones. Estamos desbalanceados, tuvimos un año espantoso, tuvimos que echar gente disfrazado de retiro voluntario, hay una lista para seguir, no nos entra publicidad...´", remarcó.

Y sumó: "Los números no cierran por ningún lado. Están intercambiando documentación, pero está difícil porque Belocopitt no lo quiere a Tinelli. La crisis de El Trece es grande, pero la de América es mucho más grande todavía. Lo que pasa es que El Trece es un monstruo y se está cayendo, y lo de América es cambio de programación, programas que arrancan y no los bancan. hoy ya no hay aguante: Tinelli viene de dos años que no fueron buenos y apuesta más al reality con su familia, el cual ya está vendido a Paramount. Creo que le dieron un millón de dólares a Tinelli por eso, donde expondrá su vida, la de las hijas y la de su familia".

Como si esto fuera poco, Tinelli también tendría la intención de enfocarse mucho más a las plataformas por streaming como Twitch. Las razones son varias, pero son tal vez los elevados costos y la necesidad de garantizar un buen piso de audiencia los que dinamitaron las producciones nacionales. Dueño de más de 10.2 millones de seguidores en Twitter y 9.4 millones en Instagram, el "Cabezón" se había animado a probar esta no tan nueva plataforma que actualmente viene siendo muy utilizada por los famosos "gamers" y que, de a poco, el popular Ibai Llanos la impulsó para transmitir otros acontecimientos relacionados al mundo del deporte.

Sí, en agosto de 2021, entre insultos (sobre todo de parte de hinchas de San Lorenzo por el pésimo nivel del equipo) y elogios, el por ahora conductor del Trece se había animado a transmitir por la plataforma que pertenece a Amazon. Lo había hecho con la estricta supervisión de Agustina Vivero, conocida como Cumbio, y ahora estaría pensando en generar contenido, de humor y otras temáticas, para captar audiencia.