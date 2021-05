Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: los secretos y las novedades de la nueva temporada de Showmatch

Vuelve. Después de su ausencia en la televisión durante 2020 por la pandemia de coronavirus, Marcelo Tinelli debutará esta noche con una nueva temporada de Showmatch. Este año ya no se verá al clásico Bailando sino que el formato será una mezcla de humor con un nuevo reality que se llama La Academia.

Tinelli vuelve a la TV.

Con muchas sorpresas, una enorme cantidad de humoristas y muchos famosos que participarán del show, Tinelli se prepara con todo para la competencia por el rating desde la pantalla de El Trece. En esta nota, BigBang te cuenta todos los secretos de lo que se verá esta noche después de que Marcelo diga: “¡Buenas noches, América!”.

Horario de lujo

Para el tan esperado regreso de Tinelli a la TV no se guardaron nada. Ni siquiera los días y el horario. A partir de hoy, Showmatch se emitirá de lunes a viernes, desde las 21. Una jugada arriesgada. El prime time de la pantalla chica ya está al rojo vivo. Con Telefé a la cabeza con su tándem conformado por la ficción turca Dr. Milagro y con el imbatible reality MasterChef, sumada a la dura competencia que harán América y Canal 9, este año no será nada fácil para Tinelli. Desde su producción saben que será difícil terminar primeros. Pero Marcelo ya se puso un objetivo de mínima: dos dígitos en el rating.

El estudio más grande de la historia

Al nuevo horario hay que sumarle un escenario renovado. Hace varios años, Tinelli dejó atrás su querido estudio en el subsuelo de Ideas del Sur. Después llegó el turno de los estudios en La Corte, en Palermo. Ahora el programa del 1 de la TV se mudó a zona norte. La Flia, la productora de Tinelli, emitirá la nueva temporada de Showmatch desde los Estudios Baires, en Don Torcuato. ¿Qué particularidad tendrá este nuevo espacio? En los 1300 metros cuadrados (es decir 400 más que en 2019) en los que se desarrollará el show, repartieron pantallas hasta en el techo y en el piso. Por primera vez, el decorado será circular, de esa manera, la salida al aire tendrá 360 grados.

Y la Acadé, y la acadé

Si en 2006, Bailando por un sueño fue una revolución para el show business local, la nueva creación apunta a ser un perfeccionamiento de aquel reality. O, como afirman Federico Hoppe y Pablo Chato Prada, los históricos productores de Tinelli, La Academia es “un doctorado del Bailando”. En ese nuevo certamen, los famosos y sus parejas deberán realizar distintas disciplinas artísticas desde baile y canto hasta imitaciones, batallas de gallos y acrobacias. A diferencia de otros años, el público no votará. Para el primer baile, los participantes realizarán sus coreografías en “el cubo al cuadrado”, que son dos cubos de led donde tienen que bailar en sincro arriba, adentro y afuera. El segundo ritmo estará vinculado a las imitaciones.

Viva la risa

Como otros años, la idea de Tinelli es que el humor vuelva a cobrar protagonismo en el programa. Así que ya prepararon varias secciones. Todos los viernes habrá tanto cámaras ocultas como diferentes sketchs. A los humoristas clásicos de Showmatch se le sumarán nuevo cómicos. La apuesta más importante, en medio de un año electoral, será Politichef, un reality al estilo Gran Cuñado, donde los diversos políticos de Argentina deberán competir para lograr su mejor plato.

Protocolos COVID

En medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina y mientras el AMBA se encuentra en Alarma Epidemiológica, el regreso a la televisión de Tinelli estará marcado por un fuerte protocolo para evitar los contagios. En primer lugar, cada una de las personas que ingresen al estudio serán hisopados. Además el distanciamiento social y el uso de barbijos para los que estén fuera de cámara será obligatorio en todo momento. Por otra parte, la producción conformó distintas burbujas de trabajo. Como dato de color: Aunque Tinelli fue vacunado el jueves 13, todavía no generó los anticuerpos contra el COVID, así que si llega a tener síntomas o se confirma un contagio, deberían buscarle un reemplazo. ¿Quién podría ser? Por el momento, no fue asignado ningún conductor suplente. Ojalá que no sea necesario.

El staff

Carolina Ardohain, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito, que estará ausente en el debut tras contagiarse de COVID en Miami, adonde viajó para vacunarse. Por ese motivo será suplantado por Guillermina Valdés. Los participantes y bailarines del reality serán Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez, Karina "La Princesita” y Rafa Muñiz, Mar Tarrés y Franco Mariotti, Viviana Saccone y Ernesto Díaz, Sofía "Jujuy" Jiménez y Nacho Saraceni, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber, Ulises Bueno y Rocío Pardo, Ángela Leiva y Jonathan Lazarte, Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara, El Polaco y Barby Silenzi, Gustavo Cucho Parisi y Melody Luz, Pachu Peña y Flor Díaz, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, la instagrammer Julieta Puente y Facundo Insúa, Barby Franco y Gabriel Rentería, Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas, Flor Vigna y Facu Mazzei, Débora Plager y Nicolás Villalba, Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, Romina Ricci y Juan Manuel Palao, Mario Guerci y Sole Bayona, y Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta.