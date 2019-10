Marcelo Zlotogwiazda y la triste despedida al aire de su amigo, Ernesto Tenembaum

Periodistas, famosos y políticos -de ambos márgenes de la grieta- despidieron en las redes al periodista Marcelo Zlotogwiazda, quien falleció el martes por la noche luego de batallar contra el cáncer. A las miles de postales y anécdotas que circulan con fuerza, se le sumó la palabra de Ernesto Tenembaum, su histórica dupla laboral y un "hermano", como llegó a definirlo.

La emotiva despedida de Ernesto Tenembaum a Marcelo Zlotogwiazda

"Este va a ser un programa complicado y nos vamos a ir armando de a poquito. Si yo me quiebro en algún momento ustedes aplaudan o hagan ruido, alguna pavada para ver si yo me recompongo", advirtió al comienzo de su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos. "Para nosotros es como si no hubiera otra noticia, a veces es tan fuerte una noticia que opaca a las demás. La muerte de Zloto, a todos nosotros y en especial a mí, hace que todos los demás estén en sepia", sumó.

"Era una persona tenaz, comprometida; tan terco en lo que decidía, tan empacado que era impactante. Tenía una convicción y no lo movías. Marcelo tenía un cáncer de colon que después se le expandió por el resto del cuerpo durante el último año. Venía peleando, peleando bien y venía ganando. Había logrado un buen disfrute de la vida a punto tal que le gustaba mucho correr y tuvo una última carrera de 21 kilómetros el primero de septiembre. Es decir que hace un mes, Zloto corrió 21 kilómetros. Hay una foto hermosa en la que está llegando a la meta y dándole un beso a Estela. Esa convicción lo acompañó durante toda su vida y déjenme contarles cómo siguió".

"Hace 20 días, el último lunes de septiembre, tuvo una clara desmejoría y lo internaron con muchísimo dolor. Desde ese momento, le empezaron a dar parches de morfina. Fue difícil, cuatro o cinco días hasta que lo externaron. Fui a la casa, hablamos de fútbol y pavadas. Le pregunté cuándo se ilusionaba con que se iba a reincorporar al laburo y me dijo que el lunes, mirándome como si le hubiese hecho una pregunta marciana. Ese día no vino acá (a la radio) porque tuvo una consulta médica, pero a la noche fue a C5N. Yo que no participo de ese proyecto fui a comer una pizza con él antes del programa, con Emmanuel Álvarez Agis, que era su amigo, y Claudio Martínez (productor)".

"No lo miraba en tele hace rato, pero ese día puse para ver que no se cayera y se lo veía lúcido, aunque empecé a ver en las redes comentarios con preguntas sobre qué le pasaba a Zloto. A partir de ahí, el martes, miércoles y jueves condujo acá. Las tres horas. Se lo escuchaba bien, coherente y enérgico. El sábado hizo un cumpleaños que tuvo mucha intensidad porque en los que estuvimos ahí sobrevolaba que era una despedida, pero fue lleno de amor".

"El primero de octubre volvió a la radio, condujo toda la semana; también condujo en C5N. La semana siguiente también condujo todos los días hasta el jueves, porque se fue en avión a Comodoro Rivadavia a dar una charla. Se fue con toda la panza inflada y dolores. Él decía que iba a poder, era un maratonista".

"Me dijo que fue difícil antes y difícil después, pero se bancó un recorrido por una fábrica abandonada y la charla que dio. Estela, su mujer, me dijo que estuvo inteligente, atractivo y coherente. El lunes lo vi por última vez cuando estuve entre las siete y media y las nueve menos cuarto en su casa. Estaba cansado y después no se levantó más".

"Van a haber muchos retratos de Marcelo, pero me parece que lo más justo es contar cómo se definía a sí mismo. Lo hizo cunado se presentó acá (en la radio) en septiembre del año pasado, pocos días antes de descubrir que tenía cáncer. Ahí estaba Marcelo como si estuviese vivo, que lo estaba hasta hace un ratito".

Por último, después de recordar más de una anécdota que reflejaron el perfil de Zloto, Tenembaum cerró: "Tenía una admiración hacia él antes de hacerme amigo, que no se me fue ni un segundo hasta el día de su muerte".