Marcos solo para las puertas: el inesperado romance de Juli Poggio y el hermano de Tini Stoessel

A principios de agosto surgieron rumores de un posible amor entre Juli Poggio y Fran Stoessel, y a pesar de que la ex participante de Gran Hermano negó todo, un descuido del joven dejó al descubierto pruebas de que están cada vez más juntos.

Ayer por la noche un amigo de Stoessel festejó su cumpleaños y no faltaron los mensajes y las fotos saludándolo. La influencer de chimentos, Juariu, encontró similitudes que delatarían el vínculo cercano entre estos dos jóvenes.

“Y viendo las historias de los invitados, captamos algo”, subió Juariu. “Una invitada”. Compartió una publicación de un collage de fotos de la celebración y algo le llamó la atención: “Y… ¿esas manitas?”.

Señaló que los “materiales de investigación” de la foto eran las uñas de las manos y la funda de un celular que estaba apoyado sobre la mesa. La influencer hizo una comparación y mostró la similitud entre las manos de la foto y la reciente historia de la ex participante mostrando su nuevo diseño de uñas.

“Ya que estamos hilando fino, por si alguno todavía tiene algún mínimo de duda...”, agregó. “Ahí si miran bien, se ve el mismo dibujo de la remera”, haciéndole zoom a una remera negra con brillitos en forma de calavera, mostrando que Juli había usado la misma para hacer un stream.

Por último, escribió: “Las pruebas son contundentes”, evidenciando que a la funda negra del celular de la foto le faltaba un strass en el mismo lugar que a Poggio.

Sobre este tema también se refirió la panelista del programa Mañanísima, Estefi Berardi, que comentó: “Ayer realmente me desvelé y encontré todo esto. Contémosle a la gente, dijeron que se los vio chapando a Julieta Poggio y Fran Stoessel, obvio Juli niega todo. Por ahí no es nada serio, pero un amigo de Fran Stoessel sube una historia festejando su cumpleaños y a la pasada en un momento se ven estas manos”.

“Si dudaba de esta relación, hoy ya empiezo a creer, y me encanta esta pareja”, cerró la panelista que ya anteriormente había notado que Stoessel le dio me gusta a una publicación de la joven que estaba luciendo una bombacha cintura alta con un corsé verde: “El like de Fran Stoessel a Juli...”, había comentado Estefi.

Hace un mes que comenzaron a escucharse rumores de un acercamiento entre los jóvenes, sin embargo, Poggio comentó: “Sí, cada día estoy de novia con uno distinto. Es increíble, hasta yo misma me entero. Abro Instagram y me entero de mis novios”, en diálogo con PrimiciasYa.

Y agregó: “Yo no sé quién inventó eso y de dónde lo sacaron, pero bueno... todo lo que no haya fotos, no hay pruebas, así que no crean todo lo que ven”.

Sin embargo, los fanáticos del reality de Gran Hermano no descartan un amorío con el exparticipante, Marcos Ginocchio. A fines de junio, Yanina Latorre reveló que ambos tuvieron encuentros íntimos en una casa de alguien del equipo del programa.

“Hay algo raro ahí. No sé si van a durar. No pueden mostrarlo por un tema comercial, para no verse perjudicados. Capaz blanquean más adelante. Cada uno tiene su agencia y posiblemente lo blanqueen en el momento indicado”, declaró a TN una persona del círculo de los jóvenes.

Por otro lado, a Poggio también se la relacionó con el cantante salteño Rusherking cuando ambos empezaron a seguirse en las redes: “Y... me parece lindo pero yo estoy de novia. Aparte, mucho bardo ya, mucho quilombo”, había declarado la exhermanita.

Sim embargo, en ese momento el cantante seguía de novio con la China Suárez y para evitar conflictos en su relación, dejó de seguirla. A pesar de esto, Poggio no lo dejó de seguir y hasta la cuenta de farándula de Gossipeame mostró que la joven le da me gusta en las publicaciones.

Quien es Fran Stoessel

Francisco Stoessel es hijo de Alejandro Stossel y Mariana Muzlera y es el hermano de la cantante Tini Stoessel. Tiene 27 años y le lleva un año y medio a su hermana. A pesar de que mantiene un perfil más bajo que la cantante, logró imponerse en las redes sociales llegando a más de un millón de seguidores.

Desde 2018 que empezó a involucrarse en el mundo de la moda internacional desfilando para Hugo Boss, Carolina Herrera, entre otras marcas. Además de trabajar como modelo, estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Austral: “Quiero vivir de eso. Tener mi propia agencia”, había comentado el joven.