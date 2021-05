Marengo deschavó secretos del chat de La Academia: "Lourdes y Luli Salazar mandan fotos hot"

Al igual que los integrantes del jurado de La Academia de Showmatch, los participantes del ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de canal Trece tienen su propio chat grupal a través de WhatsApp. Pero a diferencia del grupo administrado por Ángel de Brito, quien se reincorporó ayer tras haber contraído COVID-19, los concursantes suelen utilizar la sala de conversación para enviarse fotos o distintas postales subidas de tono.

Este viernes, luego de la primera gala de eliminación en el reality, en la que quedó eliminado Gustavo Cucho Parisi y su compañera Melody Sol, Rocío Marengo estuvo como invitada en lo Ángeles a la mañana y dio a conocer que Lourdes Sánchez y Luciana Salazar son las encargadas de difundir "fotos porno" en el grupo de WhatsApp que administra ella e integran casi todo los participantes de la competencia.

Consultada sobre si el chat en cuestión tenía reglas a respetar, Marengo deschavó: “Yo pedí que no sea tan hot, porque es muy fuerte, hay imágenes muy fuertes. Mandan fotos hot, porno. Luciana Salazar y Lourdes Sánchez, son las dos más calientes”. Pero cuando las "angelitas" quisieron saber si las imágenes que mandaban eran propias, la modelo acotó: “No se saben si son de ella (por Salazar) porque son partes puntuales”.

Misteriosa, Merengo explicó -ante las especulaciones que se originaron en LAM sobre que las imágenes podrían ser de (Martín) Redrado o del Chato (Prada)- que no puede "ventilar" lo que se habla en el chat. Sin embargo, contó que en el grupo de WhatsApp faltan Ulises Bueno, que según su pareja y partenaire, Rocío Pardo, no tendría o no utiliza mucho su celular, y Charlotte Caniggia.

Sobre la hija de Mariana Nannis, resaltó: “Le mandé la autorización y no aceptó”. Frente a esto, Maite Peñoñori, panelista del ciclo, tomó la palabra y aseguró: “Pero eso es raro, perdón. Ayer Charlotte me habló del chat, me contó que estaban hablando...”. A lo que Marengo señaló que la hermana de Alex estaba "confundida". “Para mí que está confundida, yo lo la vi en el chat”, según Marengo.

Por último, Marengo resaltó la poca empatía de sus compañeros ante el primer eliminado del certamen. “A mí lo que me molestó ayer del chat es que se fue para otro lado. Yo puse: ‘Se fue el compañero Cucho’ y al toque recibí imágenes fuertes. Nadie puso ni ‘qué lástima’, ni nada. No hubo una despedida. .Nadie dijo nada... y al rato preguntaron: ‘¿Quién se fue?’. ¡Pero Dios mío!”, concluyó la modelo.

Días atrás. Guillermina Valdés -pareja de Tinelli y reemplazante en el jurado de De brito- había puesto el grito en el cielo al enterarse de las razones por las cuales la excluían del grupo de WhatsApp que tenían los integrantes del jurado. "No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado”, disparó, sorprendida, Guillermina ante la atenta mirada del conductor.

Y denunció: "Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’”. La morocha, embarazada de siete meses y medio, no tardó en justificarse y en un tono más jocoso acotó: "¡Es una infiltrada!".

Según explicó Pampita, la idea es evitar que Guillermina le cuente al patrón las pésimas cosas que hablan sobre él en el chat del grupo. “Claro, porque viste, por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste, no hagamos líos”, le detalló Pampita a Tinelli, mientras Jimena Barón asentía y concordaba con la modelo.

Finalmente la discusión llegó a buen puerto y la diseñadora fue incluida por De Brito en el grupo, aunque, claro está, por una muy limitada cantidad de tiempo. "Estaba dándole el beso a Marcelo en el vivo y Piquín me pidió que la sacara. Ojo, se hace cargo porque después lo dijo en todas las notas. Yo me quise hacer el enigmático, pero él lo dijo por todos lados", avisó este viernes el periodista de espectáculos.