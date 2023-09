Marengo la quiso apurar por su defensa a Lotocki y Farro contraatacó: "Habla cuando le conviene"

Las repetidas muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna en las últimas semanas lograron sensibilizar a gran parte del público que los veía de forma cotidiana en la televisión. Al mismo tiempo, ambos decesos abrieron los ojos de muchas personas respecto a la responsabilidad del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki y trajeron al recuerdo de muchos los nombres de aquellos que lo defendieron en aquel momento.

Esta fue la situación que Rocío Marengo quiso traer al presente en una publicación crítica que lanzó en sus historias de Instagram, donde expuso lo que sintió cuando ella criticaba al médico, mientras muchas de sus colegas lo defendían. "De nada sirvió ponerme en contra de todas... ¡Él siguió operando! Siguió destruyendo vidas, familias, cuerpos...", comenzó la vedette. "Él era promocionado por mediáticas y por ellas llegó mucha gente inocente a su consultorio/departamento (Porque operaba en Departamentos)", remarcó

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Allí fue que la ex de Marley esgrimió su dedo acusador con toda firmeza, cuando se preguntó: "Las mujeres que lo promocionaron, ¿fueron cómplices? ¿No sienten culpa?". Con la insistencia sustentada en la necesidad de que quienes cumplen un rol de "influencer" conozcan a fondo lo que venden, Marengo criticó el peligro de que esto no sea así. "Llegamos muchas personas a través de la tele. Un poco de responsabilidad, ¿no?", cuestionó.

"Yo no les creí antes, tampoco le creo ahora. Y empatizo y me duele saber que hay muchas más del medio que también se pusieron cola y nunca lo contaron. Entiendo el miedo y sé que hay familias que están sufriendo mucho", escribió después. Este dardo fue el que movió el avispero y fue interpretado como un palo por elevación para quienes defendieron al médico y contaron públicamente que habían pasado por el bisturí del cirujano procesado sin problemas, tal como lo declaró dos meses antes de los fallecimientos Mónica Farro.

"Lo que haya pasado con otras personas es horrible y para eso está la Justicia para juzgar a alguien. Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años que fue un cambio de prótesis y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki", había declarado la uruguaya a LAM.

Luego del fallecimiento de Silvina y que estas declaraciones se resignifiquen, la vedette tuvo que salir a ampliar su opinión: "Nunca hice oídos sordos. Gracias a Dios, yo estoy bien, no soy víctima por el momento y espero no serlo jamás, pero ahora trato de prestarle más atención, no de obsesionarme, pero sí de ocuparme y ver si siento algo diferente", reconoció.

Es por eso que Farro subió una historia contra Marengo en respuesta a las acusaciones agazapadas de su colega. "Hablando del pasado. Esta es la persona que cuando casi me matan a golpes defendía a esa persona tratándome de mentirosa... La empatía y sororidad deberían estar siempre, no ser selectivas y cuando conviene. Habla de vos, no de mí, porque pasado tenemos todos. Saquen sus conclusiones", espetó la vedette.

Justo después de esa contextualización, y de la firma de la uruguaya con la nueva edición del Bailando por un Sueño, fue que Marengo explotó de bronca y subió una historia recordando las críticas de Farro al certamen, cuando su ex Jorge "El Negrito" Luengo estaba en la producción del programa, con la misma tónica de su rival.

"¿Esta es la chica que está muy bien y sin problemas con la cola que le hizo Lotocki? En plena lucha de Silvina, ella contaba lo bien que estaba con la cola. Un poco inoportuna a mi gusto. Saquen sus conclusiones", remató Rocío, dándole un contundente cierre a su pase de facturas.