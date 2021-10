Marengo se reconcilió con Eduardo Fort: ¿cómo lo tomó la familia del empresario?

El pasado 14 de septiembre, Rocío Marengo sorprendió a todos los presentes en el estudio de ShowMatch al explotar al aire en contra de Eduardo Fort, su pareja desde hace más de 8 años. "Estoy harta, re podrida. Ocho años al lado de él, bancando a la ex (Karina Antoniali) que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme", aseguró.

Ante la mirada atónita de Marcelo Tinelli, la concursante de La Academia agregó: "Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá...Estoy hasta acá de todo porque no hago más que remar en mi vida sola".

Pero a casi un mes de aquel incómodo momento en vivo, la "Koala Girl" confirmó que el culebrón llegó a su fin y que finalmente se reconcilió con el hermano de Ricardo Fort. "Está todo bien, pasó la tormenta... Son cosas de este reality, que te lleva a un nivel de cansancio muy alto. Hay cosas que uno no maneja. Yo soy muy impulsiva, muy transparente y quizás no supe manejar mis emociones esa noche”, contó Marengo después de bailar.

De acuerdo con sus dichos, la tormenta ya pasó y si bien pensó en algún momento en separarse, decidió volver a apostar al amor. "Ya pasó. Edu me ama y me demostró que, a pesar de todo lo que había pasado, me ama. Tuvimos una charla muy linda y estamos muy bien”, sostuvo en diálogo con Teleshow. Pero a pesar de la reconciliación, Karina Antoniali, la ex de Eduardo Fort, volvió a disparara contra Marengo.

A través de sus historias de Instagram, compartió un llamativo posteo dedicado a la participante de ShowMatch. "Si das un paso te critican, si no lo das, también. Así que camina libre y disfruta de tu propio andar. A veces tendrían que ver sus propios pasos antes de criticar". Estos dichos no tardaron en reavivar la polémica, ya que todo inició cuando Marengo aseguró al aire de La Academia que Antoniali la había insultado "por todos lados".

De hecho, los dichos de Marengo cayeron muy mal en el entorno familiar de Eduardo Fort. La primera en salir a defenderlo fue su hija, Macarena, quien aseguró que "Rocío no va a ser de vuelta bienvenida" a su familia ni a su vida. "Se lo mandé a ella pero se ve que para hablar en la tele puede pero para responder un mensaje no tiene tiempo. Me enojó todo. Las formas, sabiendo que mi papá no es una persona mediática y que no le gustan los medios", arremetió.

Al mismo tiempo, quien también fue muy dura con la modelo tras su descargo en vivo fue Antoniali, quien realizó un contundente descargo en las redes sociales: "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo”. Pero al confirmar su reconciliación, Marengo reveló cuál fue la reacción de la familia del empresario y, de alguna manera, alzó la bandera de la paz para dar por concluido el tema.

Y es que la concursante de ShowMatch bajó un cambio y cerró: “Yo entiendo a la familia si está dolida, pero lo que quiero que entiendan es que acá hay un problema de pareja. Los chicos tienen que mantenerse al margen porque hay cosas que no saben, cosas que no sabe nadie y nadie las va a saber. Es una intimidad en la que se compartieron muchas horas, muchos años. Yo quiero muchísimo a toda la familia. Después de tantos años, era muy difícil tomar esa decisión (la de separarse), que en algún momento la pensé, pero por suerte pasó la tormenta y estoy en un buen momento personal y laboral”.