María Becerra defendió a Shakira: "Los haters tienen las medias agujereadas y la tanga sin elástico"

Shakira volvió a estar en la mira y esta vez no fue justamente por su separación de Gerard Piqué, ni por el vínculo amoroso que estaría comenzando con Lewis Hamilton; sino más bien por algo más cruel y rebuscado: su vestimenta. Tras subir un video bailando, donde se la veía sonriente, disfrutando al compás de la música, lució una ropa que dio que hablar en sus comentarios porque se trataría de una remera ya usada. ¿Y ahora quién podrá defenderla? María Becerra. La cantante de trap se enteró de lo sucedido, apuntó contra los “haters” y los señaló como personas que hablan así pero de seguro tienen “agujeros en las medias” y “tanga sin elástico”.

La polémica comenzó cuando la semana anterior Shakira posteó un video bailando la canción “Copa Vacía” que grabó junto a Manuel Turizo y sus comentarios se dividieron: la mitad fueron elogios y mensajes de amor, la otra los "haters" de la vida. ¿Qué le recriminaron a la colombiana? El haber lucido un top rojo que ya había utilizado en otra oportunidad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La cantante oriunda de Colombia decidió no prestarle atención a aquellos comentarios que lejos de sumarle, le restan para su autoestima, pero quien sí demostró todo su enojo contra los que critican y hablan siempre con malas intenciones fue la mismísima María en una entrevista con Enrique Santos.

Todo surgió porque en el podcast, el periodista de Bogotá le consultó principalmente por las críticas que se reciben a diario y porque lamentablemente, todas las personas que cuentan con cierta fama están expuestos a recibir comentarios negativos por los llamados “haters” en las redes sociales. ¿Quiénes son? Son las personas que demuestran actitudes negativas y que se basan principalmente en comentarios y escritos de esa manera todo mediante las redes sociales sin límite alguno.

Con total sorpresa, el periodista le preguntó a la actual novia de J Rei qué opinaba sobre las críticas que recibió Shakira por haber repetido una remera en dos ocasiones y ante eso, contestó: “Mentira… Jodeme que critican por eso. Yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja ¿Me estás cargando? Pero déjame de joder… “, contestó asombrada y con un tono sarcástico.

En la misma línea, constató: “Yo tengo un vestidor que será como una habitación, es bastante grande. A mí me encanta comprar ropa pero llega un punto que una dice ‘para, ya se me está estallando el vestidor, no voy hacer otra habitación’… Y la verdad es que la ropa tiene uso, estás loco. ¿Cómo no la voy a volver a usar? La ropa se usa hasta que se gasta. Hasta que el color cambia”.

Pero una de las gratitudes que más destacan a la trapera es que justamente no olvida sus raíces y de donde surgió, por lo cual la mantiene con los pies sobre la tierra y siempre constatando la humildad que la hace tener una de las personalidades más particulares de la música urbana. De esa manera, señaló que los que se fijan en esas cosas, tienen que “dejarse de joder” y hasta los apuntó con dos dichos muy peculiares: las medias y las tangas.

En primer lugar, mencionó que los que hablan así probablemente tienen las medias rotas si se trata de varones y si es de mujeres, su ropa interior seguramente tenga el elástico en mal estado, algo que generó la risa de todos dentro del estudio. En ese entonces, apuntó: “Dejame de joder un poquito… Si vos usas las medias hasta que le salen agujeros… no te hagas el otro que tenés la tanga con todo el elástico flojo, por favor te pido… La gente critica mucho”.

Asimismo, luego de hacer esas advertencias, señaló que ella también cuenta con haters en sus redes sociales pero que ahora pudo superarlos. “Yo también tengo haters. Me critican como hablo. Me dicen de todo. Lamentablemente también la gente es muy discriminadora, muy clasista, muy elitista. Pero por suerte ya no me enoja, me da lástima”, contó y agregó haciendo referencia el haber nacido en un barrio de Quilmes: “Me da lástima por la gente que es así, porque hay mucha gente odiosa, hay gente que le molesta que la gente que no nació en cuna de oro y tuvo que hacerse de abajo, tenga éxito. Hay mucha gente que eso es lo que le molesta de mí”.

Sin embargo, el punto culmine fue cuando la trapera brindó una serie de consejos y hasta llamó a una meditación a los oyentes haciéndolos cerrar los ojos y repensar en cosas positivas para no tener que recurrir a la onda negativa. “A esa gente le falta un buen sexo”, apuntó. “Mi gente… yo les pido que cierren un poco los ojos, imagínense en un mundo ideal donde solo exista el amor, la comprensión y la empatía, por favor, no critiquemos a Shakira y menos por repetir un outfit”, continuó.

Y para cerrar, sentenció que todos los haters actúan así porque les falta “sexo” y de la única manera que podrían cambiar su accionar es pasándola bien en relaciones sexuales. “A esta gente le falta sexo. A esta gente le falta su buena revolcadita, quedar deshidratado después de un buen sexo, tener que tomar agua y estar en la cama por dos horas. Si tuvieran eso, no estarían con el celular criticando y fijándose cuando Shakira usó ese otro outfit.”