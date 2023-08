María Becerra, el detrás de su compromiso con J Rei y su apuesta por la maternidad

María Becerra está viviendo una vida de ensueño. Pasó de tener una relación con Rusherking y finalizar de manera escandalosa mediante tweets revelando como él le fue infiel a convertirse en una de las cantantes más escuchadas de Argentina, tener millones de reproducciones, representar al país a nivel mundial y como si fuera poco, conoció a su nuevo amor, J Rei con quien se comprometió hace menos de un mes y con el que espera formar una familia.

Fue en diciembre 2021 cuando la “Nena de Argentina” anunció su separación de Rusherking mediante unos polémicos y furiosos tweets con los que rápidamente se volvió tendencia. En su momento, había escrito “Hijo de mil… me acabas de cagar el autoestima”, “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho? Gil de mierda. Pedazo de garca”, aunque pasadas las horas los eliminó para no llamar aún más la atención.

Meses más tarde, aseguró que lo que le tocó vivir le dejó secuelas en cuanto a su autoestima. “Una tiene inseguridades y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y me enteré por TikTok”, planteó. Y luego de eso, dejó en claro que no iba a volver apostar al amor hasta asegurarse de que no volvería a tener una relación tóxica.

Pero después de un año, llegó a su vida quien ahora lo piensa como el futuro padre de sus hijos: J Rei. El cantante de cumbia conquistó su corazón y ninguno de los dos pudo disimular el amor que se tenían, así que tras un mes de relación decidieron gritar a los cuatro vientos el vínculo que estaban emprendiendo a partir de videos en Instagram, lives y publicaciones.

Fue un amor de menor a mayor pero con total intensidad desde el momento uno. A tal punto de que un año después de haberse puesto de novios, ambos artistas decidieron hacer un viaje soñado por diversos países de Europa como Grecia e Italia. Playa, atardeceres en el mar, lujosos hoteles, paseos en yate, mimos y comida. Así vivieron las vacaciones y con un momento muy especial: mientras se encontraban en las paradísiacas playas de Santorini, en la isla de Grecia, la oriunda de Quilmes le propuso matrimonio.

Con una foto de sus manos agarradas mostrando las alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color fucsia, Becerra escribió en su cuenta de Instagram: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”. Y eso no fue todo, él, por su parte, detalló: “La vida se trata de tomar buenas decisiones y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días”.

Su vínculo crece a pasos agigantados y lo mejor es que a los dos se los ve disfrutar. Ahora, ya comprometidos, la compositora de 23 años buscaría dar un nuevo paso en su vida: ser mamá. Así lo confirmó ante la prensa de México, tras viajar a presentar su nueva canción “El amor de mi vida” que hizo junto a la banda musical Los Ángeles Azules.

En esa misma línea, fue consultada acerca de si ahora que se encuentra con un anillo en su mano derecha y probablemente planificando una boda, si le gustaría formar una familia a lo que ella respondió que sin dudas y que es su mayor deseo. “Obviamente. Es uno de mis sueños, siempre lo he dicho. Sé que es una responsabilidad grandísima, una tiene que sacrificar mucho cuando es madre”, indicó.

En el video de la canción, se la ve a María con un bebé en manos por lo cual eso le dio aún más ganas de cumplir con su deseo, aunque tiene en claro que no será en este momento porque se encuentra en uno de sus puntos máximos de su carrera. “Hoy en día no hay chance ahora mismo, no es algo que esté en mis planes, en nuestros planes, digamos. Pero bueno, el día de mañana yo sueño con ser mamá, quiero formar una familia”, asentó y dio a entender que ni ella ni su novio lo desean en este momento.

“El simple hecho de pensar en una mini Mari me mata, me destruye”, manifestó con total ternura y agregó lo que haría siendo madre primeriza. “Le voy a comprar su mini autito para que maneje”, haciendo hincapié a su fanatismo por el automovilismo.