Maria Becerra reveló cómo está su relación con La Chilena y habló de la colaboración con Emilia

Más exitosa que ayer y menos que mañana. Decir que Maria Becerra está en su mejor momento es poco. De hecho, cada movimiento que hace o deja de hacer mantiene expectantes a sus fans. Es por esto que la cantante y creadora de “High” realizó un vivo en su cuenta de Instagram y generó revuelo en las redes sociales al hablar de su actual relación con su ex concubina, Belén “la chilena” Negri.

“Gente que se yo. Son las vueltas de la vida. Vivís con tus padres, crecés, te mudás solo; de repente se cruza una amiga en tu vida pinta irnos a vivir juntas. Vivimos un año juntas, después cada una se va por su lado. Voy a vivir con mi pareja o son las vueltas de la vida y los ciclos. No siempre es porque hubo un problema o un problema”, afirmó Becerra en su transmisión.

Además, agregó: “Quizás la vida no coincide más. Los proyectos de esas personas no coinciden más como para compartir el día a día juntos. Quizás uno tiene diferentes proyecciones. Es normal. No piensen que hay una rivalidad. De hecho la vi hace poco y fue re lindo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por último, contó cómo está actualmente su vínculo y qué siente por ella: “No nos odiamos. Yo la quiero muchísimo y sé que ella también a mí. Nuestras vidas tomaron un curso diferente y de repente pasas la vida con personas a diario y de repente la gente va tomando cursos diferentes en su vida”.

Cabe recordar que Maria y Belén fueron íntimas amigas cuando la integrante del soundtrack de Rápido y Furiosos estaba en pareja con Rusherking. Ambas se hicieron virales en reiteradas ocasiones por las transmisiones que hacían en stream y por el contenido que ponían en el mismo.

Sin embargo, La Chilena atravesó un escandaloso momento en los últimos meses, y por los que decidió resguardarse un poco de las redes sociales. Belén fue novia durante mucho tiempo del streamer y creador de contenido Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, con quién terminó su relación por sus comportamientos.

Desde que la pareja terminó, Coscu comenzó a entablar un vínculo más cercano con todos los traperos y cantantes que están en su momento de fama. Entre ellos, Tiago PZK. Pero como dijo Tini, todo lo que empieza termina. Amistades, relaciones y noviazgos.

Desde el último año, la Chilena comenzó a salir con Tiago, con quien ya son novios oficiales y hasta comparten la cotidianidad. Sin embargo, desde que dieron a conocer su relación, Coscu habló en sus redes sociales y manifestó su enojo, ya que tildó al cantante de “sin códigos”.

María Becerra y la participación de Emilia en “Los del espacio”

Hace menos de una semana que María Becerra, Rusherking, FMK, Emilia, Duki, Lit Killah, Tiago PZK y Big One lanzaron “los del espacio”. El tema con el que se reencontraron musicalmente, unieron a los ex novios e hicieron estallar las redes sociales.

Si bien todo parecía ser alegre por parte de sus fans, hubo cierto sector del público que se quejó, ya que opinaron que Becerra no tuvo el protagonismo que se merece, como sí le pasó a Emilia. Esto los enfureció, ya que creían que la pareja de Rei estaba desde antes en el grupo musical.

Es por esto, que en el estreno de la canción, y en una transmisión en vivo, Lit Killah y Becerra bromearon sobre el tema y dejaron en claro que Emilia es igual de integrante que todos ellos. “Emilia estaba desde antes que yo en Los del Espacio. El p*te de Lit estaba criticando el nombre de Los del Espacio y la Emi ya lo estaba tirando de pauta”, afirmó la cantante.