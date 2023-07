¿María Becerra y un trío con influencers en Madrid? La explosiva palabra de los protagonistas

En las últimas horas se dio a conocer un explosivo video en el cual Dante Caro y María Valera, dos influencers muy conocidos en España, se mostraron en una entrevista súper descontracturada y hablaron de más. Entre todos los temas que abordaron, uno resonó: el trío sexual que aseguran haber tenido con una cantante argentina que, según las pistas que brindaron, se trataría nada más y nada menos que de María Becerra.

Vamos primero a lo importante: ¿quiénes son Dante Caro y María Valera? Se trata de dos influencers oriundos de Madrid, muy famosos en España, que desde hace un año la rompen en TikTok. Sin ir más lejos, la cuenta de Valera ya superó el millón de seguidores, mientras que Caro la duplica en la red social.

El distintivo de la dupla es que, si bien ambos mantienen sus respectivas redes sociales, todo el contenido que publican lo realizan entre ellos dos. Es por eso que desde que comenzaron a ser conocidos como influencers, la pregunta más frecuente que les hacen es si son algo más que buenos amigos o socios. Si bien siempre se encargaron de aclarar que sólo los une una amistad, la reciente entrevista que se viralizó dejó mucha tela para cortar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pregunta va, pregunta viene, el conductor español de apellido Valgardi, les preguntó de forma directa si eran pareja o si alguna vez compartieron un encuentro amoroso. Para sorpresa de todos, la dupla se animó y reveló que el año pasado hicieron un trío con una importante famosa de la región.

La mayor incógnita se dio a la hora de revelar ese nombre, porque si bien no querían dar a conocer a la tercera persona en cuestión, brindaron algunas pistas que el conductor pudo agarrar al aire y así sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, aseguraron que se trató de una cantante argentina muy famosa y querida por la gente. En segundo lugar dijeron que fue en una fiesta en Madrid hace ocho meses y, por último, advirtieron que su nombre empieza con M.

“Esto nos preguntan siempre y estamos hartos de decir que no, pero una vez… hace mucho tiempo…”, comenzó diciendo la influencer, mientras que rápidamente su compañero, exaltado, acotó: “Hicimos un trío”. Ante eso, la joven agregó: “Hicimos un trío con una persona que conoce mucha gente. Es una chica que conoce mucha gente. Fue Hace ocho meses, cuando me quedé soltera. Es una chica cantante”.

Sin muchas pistas, Valgardi lanzó el primer nombre que se le vino a la mente con las referencias: “Lola Índigo”. Rápidamente, Valera lo negó por completo. “No es española, es Argentina. Acá en Madrid a veces hacían unas fiestas en una casa que iba mucha gente conocida y algunas cantantes y conocimos ahí una chica cantante que Dante siempre me había dicho que le gustaba y yo le dije: ‘Venga, y si…’”, contó. Dante no se quedó atrás y sumó: “Empieza por M y acaba por…”.

“Entonces dije: ‘A que me la ligo yo’. Y fui y dije es que como me la lié yo y no metí a Dante, no me lo va a perdonar en la vida”, acotó María. Aún así, más allá de la anécdota que estaban contando, al conductor sólo le importó un dato: conocer el nombre de la persona. “Haz dicho que empieza por M. María Becerra”, se la jugó. “No vamos a decir quien es”, respondió ella, mientras Dante lo confirmaba con una sonrisa pícara: “Yo no he dicho nada”. “María Becerra. Confirmalo”, insistió el conductor a pura presión. “No vamos a confirmar nada”, cerró la novia de Borja Iglesias.

Hay una realidad y es que si bien no quisieron confirmar el nombre de María Becerra, todo parece indicar que era la "famosa argentina" a la que hacían alusión los influencers. De ser real, se trataría de una infidelidad por parte de “La nena de Argentina”, ya que hace ocho meses se encontraba en una relación con J Rei, su pareja actual.