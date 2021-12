María Belén Ludueña reapareció tras las denuncias contra Laje: "Hay modos que no se admiten más"

Luego de la abrupta salida de María Belén Ludueña de los programas Buenos días América y Buenos días América Extra, los cuales se emiten por las pantallas de América TV y A24, fueron muchas las mujeres que se armaron de valentía para contar lo el calvario que vivieron en manos de Antonio Laje, quien en las últimas semanas recibió denuncias públicas que van desde la violencia laboral al acoso sexual.

De hecho, Eugenia Morea, periodista y actual panelista de Crónica TV, reveló que recibió propuestas indecentes de parte del periodista. "Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien. 7 años de 'Buenos Días América', programa que conduce Laje por América TV y sigue acosando mujeres. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación", dijo, sumándose así a las denuncias hechas por Mai Pistiner y Fiorella Vitel.

Lo cierto es que con la salida de Liliana Parodi, quien hasta el viernes último fue la directora de contenidos del canal América y fue despedida por maltratos, y con el propio Laje en la cuerda floja, habiendo puesto a disposición su renuncia, Ludueña volvió a aparecer tras su comentada salida de Buenos días América y se refirió a todo: su polémica salida de BDA y la ola de renuncias en el canal.

En diálogo con la revista ¡Hola!, la periodista explicó: "Mi despedida me generó mucha angustia porque dejé mi lugar seguro, mi zona de confort. Al tomar una decisión así, es inevitable no pensar en qué vendrá después, en si daré el paso acertado respecto a mi carrera. Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes".

Sobre la cantidad de compañeras que salieron a apoyarla y a denunciar el maltrato del histórico periodista, la futura esposa de Jorge Macri, actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacó: "Con el correr del tiempo la gente pudo darse cuenta del por qué de mi tristeza al aire. Yo creo en la exigencia, soy muy exigente conmigo misma, pero hay formas y formas. Para mí, lo cortés no quita lo valiente".

Afortunadamente -aclaró- "la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más". "En principio, me estoy reuniendo con América, que es el lugar que me abrió las primeras puertas, para ver si nos ponemos de acuerdo y encuentro un proyecto que me motive. También hay propuestas y conversaciones con otros canales. Me gusta la conducción y estoy abierta a escuchar propuestas y a seguir aprendiendo", contó sobre su futuro.

Y agradecida por la depuración que está tomando el canal, concluyó: "Se cerró un ciclo muy importante para mí, que me trajo muchas satisfacciones y me enseñó mucho. Estoy convencida de que la Belén que arrancó no es la misma que la que soy hoy y en eso soy muy agradecida. Trabajo desde los 18 años en televisión, primero en Mar del Plata, luego en Buenos Aires, pero esto fue un antes y un después para mí. Aprendí mucho y fue una experiencia valiosa".

En las últimas horas, con el tema ya instalado en la sociedad, las autoridades del canal mantuvieron importantes reuniones para definir qué nueva posición pública tomar de cara a estas denuncias por maltrato. Y es que, además de las acusaciones contra Laje y la propia Parodi, analizan que puedan formalizarse presentaciones también contra otras figuras de la emisora; algunas de ellas vinculadas al horario nocturno.

Muchos de los trabajadores del canal se sorprendieron por el despido de Parodi debido a la "banca" que hasta ahora recibía desde hace años de las altas esferas. Sin embargo, habría sido Claudio Belocopitt, dueño desde el 2017 del 40 por ciento de las acciones del grupo, quien presionó no sólo por los maltratos denunciados, sino también por la baja del rating. Por ahora, se espera que el canal o el propio Laje se pronuncie al respecto su futuro dentro de la emisora. Si bien el periodista habría presentado él mismo su renuncia, se espera que el conductor no se despida de su programa, Buenos días, América y simplemente adelante sus vacaciones para huir de esta polémica situación.