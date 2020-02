María del Mar, la ex de Matías Alé, posó desnuda para la tapa de la revista Playboy

Matías Alé se casó por Civil con María del Mar Cuello Molar el 1 de octubre de 2015. Un mes después, precisamente el 3 de noviembre, sufrió el brote psicótico con delirio místico que lo mantuvo internado por 42 días en la clínica psiquiátrica Avril.

En marzo de 2016, el “ex de todas” volvió a la soltería después de varios conflictos que tuvo con la modelo luego de su internación. Actualmente, la modelo se encuentra radicada en México, donde trabaja para una agencia de modelos y sigue llamando la atención gracias a sus encantos.

La oriunda de Villa Carlos Paz fue seleccionada para formar parte del staff estable de la agencia y comenzó una nueva vida en México lejos de la exposición mediática que había ganado gracias a su romance con el ex de Graciela Alfano. Hoy en día, la modelo se encuentra en pareja con el modelo nortamericano Christian Hogue, que vive en Los Ángeles, y se anima a todo.

Por ejemplo, esta semana fue tapa de la revista Playboy México. “Feliz de ver el resultado de esta increíble sesión y este maravilloso equipo. Y apenas es primavera…”, escribió María del Mar en su cuenta en Instagram, junto a la imagen de la tapa de la publicación.

La reconocida revista publicó el backstage de la producción de fotos y a través de su sitio web adelantó un fragmento de la entrevista, en la que María del Mar manifestó sus sensaciones sobre esta experiencia: “Como modelo siempre hice todo tipo de fotografías”.

Y agregó: “He trabajado para varias marcas, posado para distintos fotógrafos, pero jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme”.

Para María del Mar, “la belleza es subjetiva y existe algo bello en todos los seres humanos. Para mí, la belleza no se limita a lo físico, sino que está en el ser. Dicen que si amás lo que hacés, no trabajarás un solo día de tu vida. Gracias al modelaje me he permitido viajar, conocer muchísima gente valiosa, grandes lugares y vivir experiencias. Espero poder seguir creciendo de esta manera”.

En septiembre del año pasado, el nombre de María del Mar Cuello Molar volvió a estar en el centro de la escena al ser vinculada a la polémica fiesta sexual en la que habrían estado algunas de las figuras de la selección mexicana de fútbol antes de la goleada que sufrió en manos de la Argentina por 4 a 0 durante un amistoso jugado en Estados Unidos.

En aquella oportunidad, tras el encuentro un gran número de usuarios comenzó a divulgar fotos y videos de Chicharito Hernández y Miguel Layún, entre otros, en una discoteca en Nueva York. También mencionaron a varias mujeres –entre ellas María del Mar- que se habrían alojado en el mismo hotel donde concentraba el plantel.