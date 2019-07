"A vos te pasa una cosa a las 8 de la noche, fea, tremenda, violenta, lo que fuere... ¿Vos vas a las 12 a bailar abajo, cag... de risa como si no te hubiera pasado nada?". Con estas palabras, María Rosa Fugazot apuntó contra Thelma Fardin, quien acusó a Juan Darthés de haberla abusado sexualmente con acceso carnal en mayo de 2009 en un hotel de Nicaragua.

La histórica actriz estuvo como invitada en el programa Las Rubias, el ciclo que conduce Marcela Tinayre por Net TV. Allí, Fugazot se refirió a las denuncias en contra de ex compañero en la tira Simona, a quien decidió defender con uñas y dientes. "Para mí es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años”, comenzó la actriz.

Y agregó: “Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie. El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan". Según explicó, cuando comenzaron a surgir las denuncias acusaciones contra el actor, su reacción fue la de: “¿Pero justo con este se la van a agarrar, si hasta parece ganso?', comentó con una sonrisa pícara.

En ese momento, Florencia Arietto salió a cruzarla y defendió sin dudarlo a la ex Patito Feo. "Está acusado de violación, y se supone que si va a cometer un acto delictivo no va a haber testigos", comentó la abogada y funcionaria, que estaba como invitada en el ciclo.

Fue ahí que Fugazot se refirió directamente –en primer lugar- a las acusaciones de Calu Rivero en contra de Darthés. "Si vos tenés una escena de amor violento con una persona, ¿te atás las manos? A este pibe, la primera persona que lo acusa es porque él la toqueteaba. Entonces, ¡no hagas escenas de amor violento", explicó.

En ese momento –además- recordó un episodio que sufrió cuando era más joven y recién comenzaba su carrera artística: "Cuando yo tenía 18 años, un tramoyista, un muchacho que trabajaba con nosotros, me tocó la cola, me di vuelta y le metí una ostia. Son reacciones”.

Pero Arietto, disgustada por los dichos de la actriz, volvió a intervenir, y habló directamente del episodio denunciado por Thelma: "¿Y si ese tipo era más grande que vos y te viola, porque no te podés defender? Eso le pasó a Thelma Fardín...", comentó.

Fue ahí que Fugazot, disparó: "A vos te pasa una cosa a las 8 de la noche, fea, tremenda, violenta, lo que fuere... ¿Vos vas a las 12 a bailar abajo, cag... de risa como si no te hubiera pasado nada? ¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento...”

Al final, la actriz de 76 años aclaró: “No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona", cerró, frontal y decidida, María Rosa.