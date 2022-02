María Rosa Fugazot defendió a Darthés y aseguró: "A ese muchacho le destruyeron la vida"

“A mí me da dolor... A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”. Con estas palabras, María Rosa Fugazot volvió a apuntar contra Thelma Fardin, quien acusó a Juan Darthés de haberla violado durante una gira con el elenco de Patito Feo en mayo de 2009 en un hotel de Nicaragua. Días atrás, el Tribunal Superior de Brasil decidió que no era de su jurisdicción el juicio contra el actor en la causa de abuso sexual que le inició Thelma.

En medio de este contexto, la protagonista del sombrero rosa en el teatro Santa Fé de Mar del Plata se refirió a las denuncias en contra de su ex compañero en la tira Simona, a quien decidió defender con uñas y dientes. “Cuando yo defendí a Juan, lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él”, dijo Fugazot ante las cámaras de televisión.

En ese sentido, la histórica actriz señaló que "el prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas". "De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra Justicia”, sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Finalmente y consultada sobre qué le generaba hoy Darthés, María Rosa sentenció: “A mí me da dolor... Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”. Esta no es la primera vez que la actriz pone las manos en el fuego por el actor, ya que en 2019 salió a castigar a Thelma por la denuncia contra su ex compañero.

En aquella oportunidad, estuvo como invitada en el programa Las Rubias, el ciclo que conduce Marcela Tinayre por Net TV. Allí, sostuvo: "Para mí es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie. El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan".

Según había explicado en aquella oportunidad, cuando comenzaron a surgir las acusaciones contra el actor, su reacción fue la de: “¿Pero justo con este se la van a agarrar, si hasta parece ganso?". En aquella entrevista, Fugazot se refirió directamente –en primer lugar- a las acusaciones de Calu Rivero en contra de Darthés. "Si vos tenés una escena de amor violento con una persona, ¿te atás las manos? A este pibe, la primera persona que lo acusa es porque él la toqueteaba. Entonces, ¡no hagas escenas de amor violento!. Cuando yo tenía 18 años, un tramoyista, un muchacho que trabajaba con nosotros, me tocó la cola, me di vuelta y le metí una ostia. Son reacciones”, había dicho.

María Rosa no había dudado en apuntar contra Thelma y sentenció: "A vos te pasa una cosa a las 8 de la noche, fea, tremenda, violenta, lo que fuere... ¿Vos vas a las 12 a bailar abajo, cag... de risa como si no te hubiera pasado nada? ¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento. No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás. No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona".