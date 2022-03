María Valenzuela y la "mala praxis" dental por la que no puede comer: "Peso 35 kilos, no me puedo morir"

Semanas atrás había comenzado a correr con fuerza el rumor de que el entorno de María Valenzuela -encabezado por sus hijos y amigos más íntimos- estaban preocupados por su estado de ánimo. “Publicaron que mi entorno está preocupado por mi estado de ánimo. ¿What? (“¿Qué?”, traducido al español)”, escribió la actriz en las redes sociales y, sorprendida, disparó: “Sigan fomentando la mentira para vender más”.

Valenzuela se encontraba en Mar del Plata haciendo temporada teatral con Eva y Victoria, los miércoles y jueves en La Feliz. Mientras que los sábados y domingos se sube al escenario del Teatro Multiescena, de la calle Corrientes, en Capital Federal. “Porfi, no hablen más de que si estoy flaca, demacrada o enferma...No quiero seguir bloqueando gente. Gracias”, había dicho en diciembre pasado, antes de encarar la temporada de verano.

Por aquel entonces, la actriz había hecho un descargo extenso para silenciar las críticas que apuntaban principalmente a su apariencia y su estado de salud: "El que haga un comentario sobre mi delgadez, lo puteo ¡y luego lo bloqueo! ¿Quedó claro? Gracias y felicidades. Te paso la bendición de Dios, pasala a todas las manos que puedas. No te quedes con ella”. Pero lo cierto es que en las últimas horas, dio detalles del dramático momento que le toca vivir.

La actriz grabó un video para hablar sobre su estado de salud y lo compartió en Instagram. Allí, relató que vive un calvario a causa de que fue víctima de "mala praxis" durante un procedimiento odontológico. "A todos los que se preocupan por mi delgadez, éste es el motivo. Estoy pesando 35 kilos. No me puedo morir ahora porque todavía tengo muchas cosas que hacer en este planeta", contó.

Y siguió: "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora (Vanesa) Di Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”.

Mirando atentamente a la cámara, la actriz le habló directamente al dentista en cuestión y le suplicó que termine con su "infierno". "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, le pidió.

El video de Valenzuela se viralizó de tal manera, que la artista comenzó a recibir toda clase de muestras de cariño y apoyo. Por esta razón, en sus stories de Instagram dio más detalles sobre su padecimiento: "Para aquellos que no entendieron, tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne. Como comida blanda, pero masticar un bocado me lleva veinte minutos. El dolor y la angustia hacen que abandone la comida".

Luego de aclarar que consume "otros productos alimenticios", aclaró que su único deseo es conseguir "el nombre de la aseguradora" para recuperar parte del dinero que abonó y "que este señor se niega a darme". “Ahora empiezo el tratamiento y en abril, viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema. Espero que hayan entendido. Y gracias a los que me tiraron buena vibra", concluyó.