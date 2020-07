Mariana Brey volvió a la carga contra Pampita: "Escribe una estupidez con la mano y la borra con el codo"

Las cosas no quedaron bien entre Mariana Brey y Carolina "Pampita" Ardohain. Todo comenzó luego de que la panelista señalara que la razón de la ruptura entre Pico Mónaco y la modelo fue el viejo video en el que se veía al ex tenista muy enojado con una empleada doméstica a la que acusaba de haberle robado algunas de sus pertenencias.

A partir de que se viralizaron esas imágenes, Brey sostuvo que Mónaco "no guardaba los mejores recuerdos de la relación, quedó dolido con Pampita".

A lo que la modelo respondió tildándola de "cizañera, mentirosa y de mala persona" por sus dichos. Pero la situación se tornó aún más agresiva frente a un tuit publicado en la cuenta de Pampita, que decía: "No te metas conmigo porque sé lo que le hiciste a tu hijo".

Sin embargo, la jurado del Bailando no tardó en aclarar que su cuenta había sido "hackeada" y que, en consecuencia, ese texto no lo había escrito ella. Pero Brey no creyó esa versión, aseguró que iba a denunciar a la modelo y hoy disparó: "No le demos más cámara a esta chica", dijo, parafraseando a Pampita mientras confirmaba que hará una presentación judicial.

Cabe señalar que ayer, Pampita fue brevemente entrevistada en la calle por varios medios de espectáculos y volvió a disparar contra la panelista de LAM: "Sigue hablando de mí, vemos, ¿no?. No le demos más lugar a esta chica les pido por favor, ya está. Me parece que va a seguir toda la semana colgándose, ya está". Y sobre la posibilidad de una demanda de parte de Brey, respondió: "Que haga lo que quiera, como siempre hace".

Por esta razón, la futura participante del Cantando 2020 sostuvo que, en realidad, Pampita deberá "demostrar" que realmente la hackearon. "Va a tener que demostrar que eso no lo escribió ella. Nadie le cree. Cuando te hackean, te hacen daño en serio, no es para escribir una estupidez. No es creíble lo que hizo, eso de escribir con la mano y borrar con el codo. Eso no habla de una persona muy verdadera", concluyó la panelista.