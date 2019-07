La conductora Mariana Fabbiani volvió a quedar en el centro de la polémica al volver a dar explicaciones por el momento anti ciencia que se vivió en su programa este año cuando le dio espacio en su programa a dirigentes del movimiento anti vacunas.

En ese entonces, entrevistó a dirigentes que se encuentran en contra de una de las medidas de prevención de salud que año a año salvan millones de vidas a nivel mundial. "No estábamos haciendo un debate sobre si había que vacunar o no, no era mi intención. Hay un montón de gente que no vacuna a sus hijos y a mí, que practico la homeopatía, me parece terrible que no los vacunen. Por eso quería las dos versiones, y fue lo que terminó pasando para quien vio el programa entero: convencer de vacunar. Pero fue un error nuestro -la forma en que se planteó-, aunque yo me pregunto: ¿Hay cosas de las que no se puede hablar en la televisión?", reflexionó la conductora.

Un dato no menor es que como consecuencia del crecimiento de estos movimientos anti vacunas, en la Argentina (como también en diferentes partes del Mundo) empezaron a aparecer casos de enfermedades que se encontraban casi erradicadas como es el caso del sarampión.

"Llevé a especialistas del Garrahan para que hablaran de la importancia de la vacunación, pero de eso no se habló. Me parece que no hay que ser hipócritas y que desde la televisión y desde el periodismo se debe poder hablar de cualquier cosa y no ser condenado por tratar un tema", agregó Fabbiani.

Para graficar el problema que representan los anti vacunas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los ubicó en 2019 como una de las grandes amenazas que afronta la humanidad junto con la obesidad, el virus del ébola, la contaminación, el dengue y el Sida.