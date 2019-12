Mariana Fabbiani y el fin de su polémico programa: antivacunas, despidos por criticar a Macri y el escándalo Ciccioli

Este lunes llegó a su fin el programa conducido por Mariana Fabbiani: El Diario de Mariana (DDM). Cabe recordar que si bien este 30 de diciembre fue el último día en que se emitirá el ciclo por la pantalla de El Trece, su última transmisión en vivo fue el viernes 20 de este mes. El programa, por una decisión de la gerencia de la señal, no continuará por la pantalla del solcito.

A lo largo de los últimos siete años, DDM generó un gran número de polémicas y escándalos que fueron desde inesperados despidos, panelistas acusados de acoso, endebles entrevistas, peleas, fuertes discusiones y denuncias contra el ciclo en la Defensoría del Pueblo.

Siempre bajo la conducción de Fabbiani, la primera emisión del programa fue el 22 de mayo de 2013 y llegó a su fin este lunes luego de que la conductora, sus compañeros del ciclo y Lucas González, la cabeza de la producción del programa, se reunieran el 17 de octubre con Adrián Suar y Pablo Codevila. La intención de El Trece es encarar el 2020 con programas más familiares.

La despedida tuvo de todo: saludos de famosos para la conductora y todo su equipo, un clip dedicado exclusivamente a Diego Leuco, otro con los saludos de los familiares de Fabbiani, también hubo otro video con "los momentos más importantes" del ciclo y un recorrido por todos los que formaron parte del programa. Pero BigBang elaboró un breve listado con las polémicas que generó el ciclo durante estos años y que, en su mayoría, se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

Martín Ciccioli, denunciado por “acoso sexual”

Martín Ciccioli no pasó por su mejor 2018 producto de la causa por “acoso sexual” que le inició la modelo Nieves Jaller, quien en ese momento le aseguró a BigBang que ya se había contactado con muchas otras mujeres que sufrieron el acecho constante del por entonces panelista de DDM.

En aquella oportunidad, Jaller compartió en su cuenta de Twitter capturas de algunos de los mensajes fuera de lugar que le envió Ciccioli. Además, sostuvo que el periodista le mandaba fotos y videos de su pene, que le pedía fotos suyas con poca ropa y le manifestaba constantemente, a pesar de estar casado, sus deseos de tener relaciones con ella.

De un día para otro y sin ninguna clase de comentario o explicación de parte de Fabbiani, Ciccioli dejó de participar del ciclo. Sin embargo desde el programa nunca trataron su caso, algo que sí ocurrió con la denuncia de Thelma Fardín pocos días después.

“Estos días no ha venido al programa porque considerábamos que con todas las denuncias que él estaba enfrentando, era mejor que no opinara de este tema”, había dicho Mariana a pesar de que sobre el periodista recaían dos denuncias por “acoso sexual” después de que le enviara a varias mujeres fotos, videos y mensajes explícitos como una modalidad que tenía para “seducirlas”.

Y sentenció: “No se puede ni comparar lo que está enfrentando Martín con la denuncia a Darthés, quiero hacer una distancia enorme sobre este tema. Darthés está enfrentando una denuncia por violación y Martín se autodenunció”.

Escándalo por la aparición del médico “antivacunas”

En abril de este año, las redes sociales estallaron por el absurdo debate que se dio en “El Diario de Mariana” sobre vacunas sí, vacunas no. El pasado 12 de abril en El diario de Mariana entrevistaron al doctor Eduardo Yahbes que provocó una gran indignación. El médico en cuestión es uno de los impulsores del movimiento antivacunas y, ante la presencia de especialistas y otro doctor del hospital Garraham, se abrió el debate sobre si era necesario o no vacunarse.

Tras el repudio de televidentes, científicos y periodistas que se expresaron en contra de la postura de Yahbes a través de Twitter, una usuaria tomó riendas en el asunto y denunció al programa de El Trece que conduce Mariana Fabbiani ante la Defensoría del Pueblo.

"Hace unos días denuncie en la defensoría del pueblo al programa de Mariana Fabianni por la nefasta emisión donde debatían si las vacunas si o no? La defensoría se reunió y quedaron en esto: Usar el espacio del programa para reivindicar el valor de las vacunas y su obligatoriedad".

Por este motivo, Fabbiani tuvo que salir a pedir disculpas y revindicar el valor de las vacunas durante un descargo que realizó para Pablo Sirvén para “Hablemos de otra cosa”. “No estábamos haciendo un debate sobre si había que vacunar o no, por lo menos esa no era mi intención”, dijo.

Y cerró: “Hay un montón de gente que no vacuna a sus hijos y a mí, que practico la homeopatía, me parece terrible que no los vacunen. Yo quería las dos versiones, y creo que fue lo que terminó pasando para quien vio el programa entero: convencer de vacunar. Pero claro, quedó el videograph”. Para la conductora, el zócalo “Vacunas si, vacunas no” el cual se utilizó para generar el debate en las redes creó confusión entre los internautas.

Mariana Fabbiani, "legítima defensa" y pelea con Canaletti

En octubre de este año, Mariana Fabbiani fue tendencia en las redes sociales luego de dar su opinión acerca del caso del hombre que mató a un delincuente que asaltó a su sobrino durante una entradera en la localidad de Longchamps. "Es muy difícil analizar todo eso porque, en todo caso, es legítima defensa de los delincuentes que estaban siendo... O sea, no entiendo bien cómo encuadrar esta situación", sostuvo la conductora.

Pero a Ricardo Canaletti, panelista del ciclo, no le gustaron las palabras de Fabbiani. "Hay una sola víctima, o dos: el asaltado y, si le dispararon, el tío también lo es. Los delincuentes no son víctimas de nada", lanzó al aire. Fabbiani intentó justificarse y explicó su punto de vista: "Yo no estoy diciendo que los delincuentes sean víctimas. Lo que yo estoy diciendo es si es legítima defensa o no, cuando están huyendo y les disparan, hay una polémica, un terreno gris".

Sin embargo, Canaletti redobló la apuesta diciendo bajo un tenso cruce, que la acción del hombre consista en repeler "una agresión y está tratando de defender sus derechos, en ese caso la propiedad del auto y la integridad física de su sobrino, que fue agredido con un disparo. Si tiene el arma en condiciones y demás, está en su derecho".

Para el año electoral echaron a Carmela Bárbaro y Luis Bremer

En diciembre de 2018 se supo que la producción del exitoso magazine echó de su panel a ambos profesionales. La polémica estalló en las redes, ya que la desvinculación se dio a días de que comience el año electoral, y uno de los periodistas había sido muy crítico del macrismo.

“Me echaron, en teoría estábamos ‘negociando’, y hoy me citaron para informarme que no querían que continúe”, contó Bárbaro en su cuenta de Twitter, y añadió: “Luis Bremer y Carmela Bárbaro, desvinculados de ‘El Diario de Mariana’, a mí no me llamaron para preguntarme qué pasó”.

Me echaron. En teoría estábamos “negociando” . Hoy me citaron para informarme que no querían que continúe https://t.co/vLC5dDdNbq — Carmela Barbaro 💚 (@carmelabarbaro) December 27, 2018

Bremer, por su parte, remarcó la fecha en la que decidieron despedirlo y se encargó de retuitear cada mensaje en apoyo a él y su colega. Ambos periodistas obtuvieron el apoyo de otros conocidos colegas y gente del medio con la Negra Vernaci, Nancy Pazos, Dominique Metzger, Claudio Villarruel, Juan Amorín, y otros periodistas de El Trece.