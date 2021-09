Mariana Genesio Peña habló sobre su salida de ShowMatch: “Nunca más volvería a un reality"

A mediados de julio, Mariana Genesio Peña renunció a La Academia de ShowMatch en medio de un verdadero escándalo: su decisión causó el enojo de su coach y de su bailarín. "Deberías pedirnos disculpas en primera medida. Y más que pedirnos disculpas a nosotros, a tus padres, por tener tan poca educación", lanzó Rodrigo Vallejos, por entonces coreógrafo de la actriz.

El tiempo pasó y Genesio Peña llegó a Amazon Prime de la mano de Pequeñas Victorias, el spin-off de la novela que emitió Telefe en 2019 sobre un grupo de mujeres que comparte la maternidad de una pequeña niña. Esta segunda parte tiene un nuevo formato de 10 episodios de 30 minutos cada uno y está protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez y la ex ShowMatch, junto a Facundo Arana, Alan Sabbagh y Juan Leyrado.

La actriz dialogó Mitre Live y no dudó en afirmar que no volverá a pisar la pista de baile que comanda Marcelo Tinelli. “Estoy ya en otro plano y prefiero quedarme con lo positivo y haber disfrutado bailar y haber conocido gente maravillosa. Fue una situación que lamenté muchísimo, fue un mal entendido”, sostuvo consultada sobre su repentina salida del programa que se emite por la pantalla de canal Trece.

Al mismo tiempo, apuntó contra la producción del programa por la desorganzación y el desmanejo que hubo entorno a su salida. “Hubo una desorganización y un mal manejo de algunas personas. Generó desencuentros con compañeros. Había generado un vínculo muy cariñoso y de mucho respeto, siempre los cuidé muchísimo y ellos a mí también. Lamentablemente terminó así y somos adultos”, continuó.

Y de forma contundente, descartó volver a participar de algún otro reality: “Nosotros los actores somos el último eslabón de la cadena y no tomamos decisiones libremente. Nunca más volvería a un reality. Me gustó pero ya está, quería probar la experiencia. La pasé bárbaro bailando y Marcelo me trató muy bien. No solamente estás exponiendo tu trabajo sino todo, no quiero volver a pasar por esa experiencia”.

Para entender el escándalo que se armó a raíz de la salida de Genesio Peña, cabe remarcar que al momento de su renuncia había quedado sentenciada junto a su bailarín, Rodrigo Jara, y las siguientes parejas: Karina La Princesita y Rafa Muñiz, Débora Plager y Nico Villalba, Mar Tarrés y Franco Mariotti, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, El Polaco y Barby Silenzi, las cuales llegaron a presentar sus nuevos performance de cara al duelo.

Pero, por falta de tiempo, la propuesta de la pareja de Genesio Peña y su compañero había quedado pendiente. Fue en el curso de esa emisión que el bailarín y el coach de Mariana se enteraron al aire, cuando lo anunció Marcelo, que la participante no seguiría en el programa. Y dado que la actriz había optado por irse del ciclo, la producción decidió que no hiciera el duelo y que haya eliminación en aquella ronda del certamen.

A raíz de esto, se vivió un momento de gran tensión entre Genesio Peña y sus compañeros de equipo. “Ayer hasta último momento me guarde la información de que, lamentablemente, me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo tal vez porque tengo que cumplir con un compromiso laboral que ya estaba previsto desde un comienzo”, dijo la actriz.

Y sobre el hecho de que sus compañeros se habían enterado al aire de su renuncia, aclaró: "Yo no podía hablar de este trabajo porque no sabía si se iba a activar. Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos. Lo lamento en el alma porque la estoy pasando bárbaro acá”. Sin anestesia, su coach salió a castigarla: "Yo creo que en vez de agradecernos a nosotros, deberías pedirnos disculpas en primera medida".

Y sumó: "Y más que pedirnos disculpas a nosotros, a tus padres, por tener tan poca educación. ¡Nos hiciste ensayar hasta último momento!”. Si bien el conductor trató de calmar los ánimos, la participante había seguido el enfrentamiento y cerró: “Era lo que iba a hacer a continuación, pedirles disculpas porque tuve un mal manejo con la información de que yo tenía esta posibilidad. Me sentí mal con mis compañeros. Hubo un contrato de confidencialidad...".