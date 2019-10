Mariana Nannis, recargadísima: más chats, pericias médicas y filosa amenaza a Burlando

Vale todo. En medio de su escandalosa separación de Claudio Paul Caniggia, Mariana Nannis tomó una drástica decisión: abrió una cuenta en Instagram para "limpiar" su imagen y decidió hacer públicos los chats con su hijo mayor, Axel. "Lamento tener que llegar a esto", aclaró la mediática, quien además cuestionó al abogado de su ex marido, Fernando Burlando.

Los chats privados entre Mariana Nannis y su hijo mayor, Axel

"A partir de ahora, vamos a estar comunicados y van a poder saber toda la verdad. Voy a desmentir todo lo que se dijo de mí por 30 años y subir todas las pruebas", prometió el viernes por la tarde Nannis. "Lamento tener que llegar a esto y hacer públicos chats privados con mi hijo, pero no puedo dejar que sigan difamándome en los medios. Amo a mis tres hijos y siempre intenté cuidarlos. Amo a Axel y siempre lo hice. Traté de ayudarlo y cuidarlo, como a Alex y a Charlotte".

Si bien no se refirió a la hija de su hijo mayor, que de acuerdo al entorno del ex futbolista no es reconocida por Nannis, la mediática apuntó contra Burlando por la filtración de la información. "¿Cómo se atreve Burlando a decir en los medios que no quiero a mi hijo y que él no me dice mamá? Eso es mentira y vergonzoso. Con el amor de una madre nunca se juega".

A continuación, Nannis compartió una seguidilla de capturas de pantalla en la que queda evidenciado el buen vínculo que mantiene con su hijo mayor. Incluso, se puede ver una captura que le envió la mediática en la que se puede ver a parte del panel del ciclo Pamela a la tarde en el momento en el que debatían las recientes declaraciones de Burlando, quien la acusaba de "desequilibrada". "Este es el abogado de tu papá y su puta", le escribió Nannis a su hijo. Axel respondió con un emoticón triste y le preguntó: "¿Seguís con el mismo abogado?".

"Las pruebas de las veces que el hdp me cagaba a trompadas"

En las últimas horas, la mediática redobló la apuesta y cumplió con su promesa de presentar pruebas. En efecto, Nannis publicó constancias médicas de los golpes que asegura haber recibido por parte de su todavía marido. Todo firmado por el equipo del Hospital Costa del Sol de España.

"A continuación les dejo una de las muchas pruebas de las veces que el hdp me cagaba a trompadas y no hablen si no saben lo que es estar en el lugar de una mujer con tres hijos. Para todos los que decían que miento, tengo mil pruebas de todo lo que digo. Por suerte, siempre fui inteligente y guardé todo", disparó Nannis.

Jugar bien al fútbol no lo hace buena persona, métanselo en la cabeza de una vez"

"Jueces y fiscales, les pido por favor que demuestren el valor de la Justicia y se remitan a las pruebas y no a toda la difamación y mentiras que dicen de mí los medios de comunicación. Creo en la Justicia argentina todavía y que mi caso sirva como ejemplo para todas las mujeres".

La dura amenaza contra Burlando: "Deja de joderme porque sino voy a contar la del plato"

"Yo también soy una mujer que sufre y que sufrió todo tipo de violencias. En este momento, violencia económica por parte de mi todavía nefasto marido, que encima se pasea con una atorranta por todos lados y delante de mis hijos".

"Sabe muy bien que el divorcio, si se quiere divorciar, lo tiene que pedir en España y no lo hace por todo lo que oculta y no quiere darme la mitad de nada".

"Asesorado por Burlando, hace un circo mediático que da asco. Burlando, dejate de joderme un rato, sino voy a contar la del plato".

Pedido de recompensa por datos comprometedores de Sofía Bonelli

En las últimas horas, Nannis también convocó a quienes tengan información comprometedora de Sofía Bonelli, actual novia de Caniggia.

"Necesito que se comuniquen conmigo por mensaje privado todos los que alguna vez fueron clientes, testimonios, fotos comprometedoras y cualquier info que tengan del trava de cuatro mil pesos".

