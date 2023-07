Mariano Caprarola contra Lotocki: "Si digo quién lo protege, aparezco en un zanjón"

Siguen las acusaciones contra Aníbal Lotocki, el falso cirujano que operó a Silvina Luna, que por estas horas pelea por su vida. A las denuncia de la propia Luna, Stefi Xipolitakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Nerina Sist, entre otras, se sumó la del productor de moda, Mariano Caprarola.

Este especialista en moda no solo fue amigo y empleado de Lotocki, ya que fue gerente de una de las clínicas, sino que también se transformó en un paciente del médico. Todo sucedió poco tiempo antes de la muerte de Rodolfo Zárate, un hombre que murió en el consultorio de Lotocki, tras una cirugía y por lo que fue procesado por "homicidio simple por dolo eventual".

En una entrevista, Caprarola afirmó: "A mí Lotocki me enfermó. Tengo una insuficiencia renal. No puedo decir la palabra ‘asesino’ porque eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso, pero el día que la Justicia lo ponga detrás de las rejas, voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo".

Golpeado por la internación de Silvina, que es su amiga y la apoyó durante mucho tiempo por su terrible estado de salud, el productor también relató cómo era su relación con el falso cirujano plástico. “No lo puedo nombrar, cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”, reveló.

Sobre aquella decisión de trabajar para un médico acusado de mala praxis por varias personas y encima someterse a una operación con él, Caprarola se excusó: “En ese momento yo era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”.

Luego contó que tras la operación mal hecha por Lotocki, debió someterse a otra para que le arreglaran todo su cuerpo: “Me arruinó. Tuve que ir a sacarme todo el metacrilato que me había metido en el cuerpo con el médico especialista cirugía plástica, Sergio Rossaroli. Igual no me pudieron sacar todo. Mucho de ese material me quedó adentro y no me lo pueden sacar nunca más”.

También dio detalles escalofriantes sobre lo que debieron hacerle en la operación para poder salvarle la vida y quitarle parte del pedazo de “veneno” que Lotocki le había metido a la fuerza: “Durante mi operación, me contó que era como estar cortando una botella de pástico. En la grabación se escucha el ‘crack crack’. Eso es lo que yo tenía adentro”.

Fue ahí que indignado, denunció el poder que protege a Lotocki y los motivos por los que no fue preso. "Si yo hoy digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. Lo protegen y mientras lo sigan protegiendo son dos los hijos de puta. No puedo decirlo porque tengo una madre de 91 años y quiero que me disfrute un poco más", lanzó Caprarola.

Y por último dijo: “Cuando empecé a sentir todo lo que tenía adentro, me di cuenta que tenía que dejar de hablar con él. Fui inmediatamente a atenderme con otro médico. No podía perder el tiempo en hablar con un encantador de serpientes”. Por último dijo: “Y a vos te digo, doctor, esta nota la hago para que no se atiendan más con vos, que deberías estar tras las rejas y no en tu casa con el beneficio de la libertad”.