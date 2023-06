"Mariano era un bocón": Paula Chaves habló de su pelea con Iúdica y recordó por qué le hizo "la cruz"

Existen peleas entre famosos que duran toda la vida, otras que duran algunos años y algunas que nunca se llegan a saber. El enfrentamiento que protagonizó Paula Chaves con Mariano Iúdica está dentro de los casos conocidos públicamente, aunque sus razones siempre fueron un misterio. Al menos hasta el último miércoles, cuando la modelo contó lo que la hizo enfurecer y distanciarse del conductor.

"¿Por qué no te lo fumás a Mariano Iúdica?", preguntó Ángel de Brito en LAM, donde la pareja de Pedro Alfonso fue entrevistada. "A mí se me pasa el enojo. Yo en su momento estuve muy enojada", reconoció. Luego, Paula amplió un poco más los detalles de lo que había pasado y aseguró que "en esa época, Mariano era muy bocón". De Brito aprovechó la confesión de su invitada y remarcó que la razón fue que dijo algo que no le gustó.

"En una comida de un elenco, en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y cuando se fue me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo. Yo tenía a Oli (su hija) a upa. Y yo le decía '¿qué?'. Y él me decía 'vos nunca hiciste La cocina del show porque Pedro nunca quiso trabajar con vos'", precisó Chaves. "Ahí me di cuenta de que por ahí lo estaba diciendo por bocón, pero me calenté y le hice la cruz", agregó. Al mismo tiempo, la ganadora del reality de modelaje Super M en 2002 afirmó que hubo "tejes raros", mientras que De Brito aclaraba que su marido era el productor del formato La cocina del show.

Antes, el conductor de LAM había expresado que la modelo no se lo tragaba en nada a Iúdica. "Sí, no lo podía ni ver. Pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en un Martín Fierro, nos abrazamos y ya", recordó Chaves. "Fingimos demencia", describió De Brito, antes de recibir la aprobación por parte de su entrevistada.

Pero quien agazapadamente deslizó otra teoría, aunque después no la profundizó, fue Marcela Feudale. La ex locutora de Marcelo Tinelli reveló que "había trascendido otra cosa, lo que motivó que Paula le pregunte cuál era la versión, ya que ella se estaba olvidando. "Horrible", confesó la actual panelista de LAM.

"Si a vos te quedó eso, por eso era tu enojo", expresó De Brito para que no se siga discutiendo sobre las otras versiones, pero a Feudale no le importó y continuó dejando en claro que tenía otras campanas. "Lo que trascendió fue otra cosa", cuestionó. Esta situación hizo a la modelo morder el anzuelo, quien ya quería conocer la revelación oculta que tenía la locutora. "Díganme, ¿qué?", preguntó. "Había dicho algo más íntimo", reconoció De Brito.

"Me lo dicen después del aire porque no me voy de acá. ¿Salió en la tele?", volvió a preguntar Chaves. "No, por eso no lo digo. Pero se decía que ese era el motivo de la pelea. Él había hablado de más de una situación que no había ocurrido, calculamos", aclaró el conductor. La pareja de Alfonso se habrá enterado -o no- después del aire, de la teoría que enarbolaban entre los entrevistadores. Lo que es un hecho es que la explicación de la modelo no deja lugar a dudas. Fueron las palabras de Iúdica las que generaron la distancia entre ambos. Palabras que no se llevaron ni el viento ni los años.