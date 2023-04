Mariano Hueter y la lucha "feminista" que lo cautivó: "Dirigir es casi un deporte de alto rendimiento"

Las plataformas por streaming llegaron para quedarse. Y es que en la actualidad, podemos disfrutar de maratónicas series, películas y toda clase de historias desde la comodidad de nuestras casas; pero detrás de toda producción se encuentra un director que intentará darlo todo para que cuando terminemos esa ficción que nos atrapó, no nos sintamos defraudados, sobre todo por un final que puede llegar a condicionar nuestra evaluación final.

En este contexto, BigBang charló con uno de los directores y creadores argentinos más jóvenes de la industria nacional: Mariano Hueter. Con tan solo 18 años, dirigió “Utopía”, su primer cortometraje de un minuto llevándose un sin fin de reconocimientos del ambiente. De hecho, esto le permitió tres años más tarde filmar la serie “Inconsciente colectivo”, protagonizada por Nicolás Pauls, Felipe Colombo y Gustavo Garzón, entre otros.

Como si esto fuera poco, llevó a cabo “El mundo de Mateo”, el éxito nacional que cuenta con dos temporadas y es protagonizado por Luciano Cáceres, Martina Gusmán, Fernán Mirás y Federico D'Elia; y si todavía algo le faltaba, también encabezó la miniserie dramática “Inconvivencia”, con Laurita Fernández y Tomas Fonzi.

En la actualidad, Mariano Hueter acaba de estrenar “El Grito de las Mariposas”, una serie global que cuenta la apasionante historia de las hermanas Mirabal, las famosas activistas por las cuales se celebra el 25 de noviembre como el día Internacional de la lucha contra la violencia de género (ONU).

Además, Mariano se encuentra en la producción de nuevas series y post produciendo una película que filmó el año pasado y que lleva el nombre de “Pensamiento Lateral”. La misma cuenta con la participación de Itziar Ituño, la detective Raquel Murillo de “La casa de papel” y el argentino radicado en Madrid, Alberto Ammann, entre otros.

Productor y creador en estos últimos años, ha desarrollado, producido y dirigido series para Disney+, Netflix, Amazon, Flow, Star+, Viacom y MGM. Sin duda alguna, estamos ante un director que se especializa en hacer series con universos complejos e historias que atrapan, siendo un creador que rompe esquemas para lograr buenos resultados. Incluso, es el director más joven teniendo su primera serie a sus 21 años.

¿En qué proyecto estás actualmente?

- La verdad es que estoy en un momento de bastante cosas. Acabamos de estrenar “El Grito de las Mariposas”, una serie sobre el asesinato de las hermana Miribal en todo el mundo, en Argentina en Star +, en Estados unidos en Hulu y resto del mundo por Disney + ; si todo sale bien en septiembre voy a dirigir una nueva serie que estamos produciendo ahora y ahora estoy post produciendo la película que filmé el año pasado que se llama “Pensamiento Lateral” que la protagoniza Itziar Ituño, la detective Raquel Murillo de “La casa de papel” , Alberto Ammann de “Narcos” , Mauricio Paniagua de “Monzón”, César Bordón de “Luis Miguel”. La verdad un peliculón de la cual estamos haciendo la música, editándola para que a fin de año se pueda estrenar y al mismo tiempo escribiendo una serie para MGM y Gato Grande que es una serie internacional que me tiene muy entusiasmado y muy contento viendo que pasa.

¿De qué trata la serie "El grito de las mariposas"? ¿Por qué elegiste dirigirla?

- Está bueno decir que el 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género, ese día establecido por la ONU. Es en relación a la muerte de las hermanas Mirabal, sobre todo Minerva Mirabal, que fue la primera activista que luchó por la igualdad de los derechos en toda Latinoamérica contra la dictadura de Trujillo, una de las dictaduras más feroces de la historia Latinoamericana.

Es una de las primeras grandes mujeres que luchó por lo que hoy conocemos como “El feminismo”, contra la violencia de género y demás en la década de los 40. Nosotros contamos esa historia en los 40, 50, 60 de una feroz dictadura; estas mujeres quisieron alzar su voz, luchar por la igualdad de derechos y las asesinaron, pero ese movimiento no se detuvo. A ellas, que las conocían por “Las mariposas”, después de esas acciones sembraron un movimiento que rompió todos los paradigmas conocidos y por conocer en el mundo, hoy muchos movimiento que luchan por la igualdad se llaman “las mariposas” en honor a ellas. La historia de Minerva es alucinante porque es una mujer que pareciera que viviera 50 años antes, que se antepuso y se enfrentó a todo, esa es la historia que contamos, fue una locura que filmamos en el caribe latinoamericano, que se estrenó hace poco y que se está viendo en todo el mundo.

¿Por qué elegiste ese proyecto?

- La historia está buena porque es un proyecto que creó Juan Pablo Buscarini, que es el showrunner y creador de la serie. Él me convoca para dirigir el proyecto junto con Leandro Ipiña, básicamente nos embarcamos en contar esta historia, nos pusimos a escribir los guiones, viajamos al caribe colombiano, hicimos miles de casting, comenzamos a darle forma a esto que tenía Juan Pablo en la cabeza, que venía con unos muy buenos guiones que por suerte pudimos conectar con un gran elenco; nos tuvimos que ir a vivir afuera por 6 meses porque se filmó casi todo en el caribe colombiano y un poco en España, y la verdad que en todo el proceso -mientras íbamos contando esta historia- nos cruzamos con la gente que iba a protagonizar. Los actores dominicanos, españoles, norteamericanos, cubanos que forman parte de la serie, todos nos transmitían la pasión y el orgullo de poder estar contando esta historia.

Esta historia sobre la que Salma Hayek hizo una película hace muchos años, de la que Mario Vargas Llosa hizo un libro, es súper apasionante y yo desde el primer momento en que me acercaron el proyecto me sentí no solo orgulloso, sino con una responsabilidad tremenda y una obligación de tener que hacer una serie que este espectacular y que sirva para impulsar el cambio.

¿Es cierto que terminaste internado después de tu primera serie?

- Es gracioso igual porque no solo pasa en mi primera serie, siempre en las series me pasa algo porque soy muy apasionado. Cuando me pongo con un proyecto, le pongo toda la energía a eso y a veces, el cuerpo te lo cobra después. Viste cuando terminan esos proyectos y de repente te enfermas y demás. Cuando termine mi primera serie, yo tenía solo 21 años y pasé de estar estudiando a dirigir grandes actores, hacer una serie a la cual después le fue muy bien y yo atravesé toda esa responsabilidad como si no pasase nada, yo dije “bueno, yo soy el director y ya está” y todos los actores me decían, y recuerdo un día Arturo Bonín que me dice: “bueno, la verdad es que pareciera que estoy charlando con un tipo de 50 años, tenés una seguridad”. Adrián Navarro, Federico D'Elía... todos me decían lo mismo y era una cosa como “impuesta”, yo me tenía que hacer valer.

Tenía muy en claro lo que quería hacer, pero llegué a un nivel de estrés que yo, de afuera, no lo demostraba y por dentro la estaba pasando mal; entonces después de terminar la serie, me agarró un pico de presión que no lo puedo atribuir a nada, me internan, me hacen estudios, estaba con fiebre, después encontraron un virus... pero todo originado por el estrés.

Después fue eso, lo que fui aprendiendo a manejar fue la ansiedad, el estrés, los niveles de conciencia, sobre todo porque cada proyecto que vino fue cada vez más grande y cada vez más complejo por suerte. Entonces una de las grandes cosas que fui aprendiendo... después de esa primera serie hasta ahora, hice 10 proyectos de series diferentes en solo 10 años, es decir que siempre estoy haciendo cosas y el gran aprendizaje fue eso: cómo manejar altos niveles de estrés, altos niveles de tensión, porque uno no se imagina que cuando está haciendo una serie con 100 personas a su cargo, ser el director y miles de cosas así, es casi un deporte de alto rendimiento que requiere de mucha preparación.

¿Tenés a alguien de referencia que te inspire?

- Sí, tengo 2 o 3 cosas que no son personas ,pero me inspiran mucho. Por un lado, y va sonar horrible lo que voy a decir, pero aunque no lo parezca siempre me inspira, ver lo “malo” que es otro proyecto y yo decir “no puedo creer cómo no lo hacen bien” o decir “yo lo podría hacer mucho mejor”. La impotencia de lo mal que otras persona a veces hacen otros proyectos o películas, a mí me inspiran mucho, me motiva a tratar de cambiar eso, me da bronca que la gente diga “las películas o las series Argentinas son malas”; me da bronca porque algunas si son malas, pero dejame que yo te muestre que te puedo hacer una serie que te va volar la cabeza, eso me inspira mucho.

Después, por otro lado, tengo directores que me gusta ver de afuera, como David Fincher y Martin Scorsese, pero también a nivel local soy un gran defensor de lo bueno de nuestro cine o nuestras series. Me parece que (Juan José) Campanella, Damián Szifron, Pablo Trapero, Luis Ortega, Sebastián Borensztein.... varios creadores que son muy buenos, que han hecho cosas que cambiaron el paradigma y está demostrado que podemos hacer un contenido de mucha calidad y siempre los sigo un poquito a ellos; siempre tuve la suerte de poder hablar con ellos, de preguntarles cosas, de entrevistarlos en mi programa, lo que sea y creo que hay mucho talento en Argentina. Me di cuenta también viajando afuera que el talento argentino se reconoce mucho y que acá tenemos el pecado original nuestro de siempre quejarnos de lo malo y no darnos cuenta de la gran cantidad de producción de contenido groso que hacemos y que tenemos.

¿Actualmente tenés algún proyecto que tenga que ver con Argentina?

- La película que filmé el año pasado se va a estrenar acá en cines argentinos. Si bien la protagonista es española, se llama “pensamiento Lateral” y se va a estrenar acá. La serie que voy a filmar en septiembre, que no puedo decir el título, pero es con la gente de Warner, es argentina también; es local y tiene que ver con el mundo político y es interesante. Después yo soy bastante enfermo, constantemente estoy escribiendo cosas o pre-produciendo, desarrollando cosas con productoras, con creadores, básicamente porque se me va la vida con esto y me genera una pasión increíble y vivo para esto. Para mí es como ir a jugar a la pelota lo disfruto mucho.

¿Soñás con dirigir a algún actor o actriz internacional?

- Si, obvio que todo el mundo fantasea con eso, quizás no es un nivel hollywoodense pero con Itziar Ituño tuve la oportunidad de cumplir un deseo. Yo recuerdo que veía la casa de papel, la veía a ella en un producto tan grande y pensaba qué lindo poder dirigirla, poder tener de protagonista a una actriz así, pero un día nos la trajimos en un avión e hicimos una película. Ahí cumplí un sueño.

Pero después ni hablar, veo actores como Brad Pitt...qué lindo seria hacer un proyecto con él, lo veo a Viggo Mortensen, que es argentino y moriría por hacer algo con él, pero también creo en los proyectos, creo que estamos en un momento donde no importan tanto las personas; es muy difícil llevar adelante un buen proyecto, a veces uno se fanatiza con un actor y ese actor lo que hace por su agenda, sus fechas, sus compromisos y complicaciones es lo que termina trabando o no permitiendo que se haga un proyecto en tiempo y forma. Una vez, un productor amigo me dijo “siempre es más importante el proyecto que las personas”, una persona podría no estar, que si el proyecto es trascendental, motivador, interesante tiene que salir a flote. Yo lucho para que los proyectos se hagan, después hago lo imposible para tener al elenco que soñé, pero tampoco dejo de hacerlos si no lo logró.

¿Considerás que en Argentina hoy en día es difícil realizar producciones?

Hay una especie de doble sensación, quizás para la gente pareciera que se está haciendo mucho porque en las plataformas hay contenido argentino que antes no había tanto, antes las plataformas eran más de contenido yankee y europeo; pero al mismo tiempo en Argentina se producen muy poco a comparación de otros países de Latinoamérica ejemplo: Colombia , México incluso Uruguay producen muchísima más cantidad de contenido que nosotros, estamos en un momento dónde está difícil por el dólar, los dos tipos de cambio, las importaciones, esta difícil producir en Argentina. Yo me acuerdo que en el 2019 estrene “Inconvivencia” y “El mundo de Mateo , yo tuve la suerte de haber estrenado 2 series y ese año se había hecho solamente 8 y yo había hecho 2 de esas 8 y es una locura, un país como Argentina tendría que producir entre 15 y 20 series, 30 o 40 películas, tener muchos proyectos en desarrollo para los próximos años, pero también tiene que ver con la economía y con este mucho que está cambiando mucho después de la pandemia se dio un boom de producciones porque había habido 2 años sin producción y parecía que íbamos a producir un montón y después ese boom cayó drásticamente porque las plataformas tienen muchas cosas que no se han estrenado, entonces es ir aprendiendo a ver qué pasa con estos jugadores nuevos que son sistemas de streaming.

Cuestionario Soñando

¿Qué poder te gustaría tener?

- La invisibilidad, para -de repente- desaparecer y que nadie te moleste, que nadie te vea y poder aparecer, lo groso de la invisibilidad no es solo desaparecer si no aparecer cuando querés.

Si pudieras invitar a un famoso a la Argentina ¿a quién sería y dónde lo llevarías a comer?

- Brad Pitt, que es un actorazo que me encanta como persona, como actor, todo y lo invitaría a comer a mi casa, porque soy buen cocinero. Además, mi mujer es chef, entonces lo invitaría a comer a casa, me parece que dentro del hogar es donde se dan las mejores charlas y los mejores momentos.

¿Cuál fue la última película o serie que viste?

- Ayer justo vi una película que me voló la cabeza que se llama “Dark Waters” (EL precio de la verdad) es una serie sobre el juicio a DuPont por el teflón y por todo lo toxico que es eso, me encantan los casos reales y me encantan las películas de juicios por eso ahora estoy trabajando en un proyecto que es una película sobre un juicio en Argentina muy conocido que está muy bueno.

¿Te ves en los Oscars?

- No, no me veo en los Oscar. No sé por qué, pero nunca tuve esa fantasía de esta en la alfombra roja, sí quizás de hacer una película en Estados Unidos, pero más allá de estar en los Oscars no es algo que me desvele.

¿Género favorito?

- El policial sin dudas, soy amante del policial y thriller.