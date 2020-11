Mariano Israelit, íntimo de Maradona, con todo contra Rocío Oliva: "A Diego lo emborrachaban para que no viera a sus hijas"

Mariano Israelit es uno de los tantos, e íntimos, amigos que tenía Diego Armando Maradona en vida. Desde 1982 hasta la fecha, él y el Diez compartían un lazo muy fuerte de amistad que lo llevó a transitar momentos muy buenos y otros no tanto en la vida del ídolo: “Había un montón de cosas que no nos cerraban. Estaba Charly, el marido de una prima de Rocío Oliva y no lo entiendo… Yo creo que lo habrá puesto Rocío ahí. Quiero creer”.

Israelit dialogó este viernes con Los Ángeles a la mañana y aseguró que el último entorno de Maradona, armado por Rocío Oliva, maltrataba a Maradona hasta el punto de darle bebidas alcohólicas con el fin de que sus hijas, Dalma y Gianinna, no pudieran verlo saludable: “Ha pasado varias veces que esperábamos en la mesa que vinieran Dalma y Gianinna, y este Charly cuando estábamos tomando gaseosa venía y le traía cerveza a Diego. Yo le preguntaba si era necesario ya que iban a venir las hijas. Porque si le ponías una cerveza a Diego él se la tomaba... Sin pedirle nada, le apoyaba otra”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El íntimo amigo del Diez no dudó en apuntar contra el hombre de nombre Charly y contó: “En un momento lo llamé a Charly a un costado, para no hablar adelante de Diego y le dije que la corte con las cervezas porque iban a llegar las chicas y él sabía cómo se ponía cuando tomaba alcohol. A la tercera cerveza Diego ya balbuceaba. Ahí lo acostaban, cuando venían las chicas le apagaban el celular y Diego no las podía ver".

Lejos de ocultar los detalles de aquellas noches donde alcoholizaban al ídolo para que no pudiera estar junto a sus hijas, Israelit afirmó: "Es una cosa tristísima. No me lo cuenta nadie, yo lo viví. Mucho pasaba con el celular, que lo llamábamos y atendía Charly u otro, y nos bloqueaban”. Y consultado sobre aquellos que lo querían mantener alejado de su familia, sumó: “Para mí era esta gente que estaba con él. Este chico Charly".

En ese sentido, explicó que Diego estaba acompañado permanentemente de Maximiliano Pomargo, alias El Pelado, mano derecha y cuñado de Matías Morla; casado con su hermana Vanesa. "Morla no iba mucho, también estaba Tito, un custodio. Rocío Oliva tenía a Maxi, que era su ladero. Varias veces hemos estado cenando, llamaba Rocío diciendo que llegaba en media hora. Y había que esperar a que llegara ella”, cerró.