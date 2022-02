Mariano Magnífico, la revelación de Carlos Paz: su paso por ShowMatch y su vocación como docente

Mariano es "Magnífico" y no porque ese sea su nombre, sino porque arriba del escenario demuestra su valor como artista: actor, cantante, bailarín, compositor y docente, a sus 28 años se dio el lujo de ser galardonado en el rubro "Revelación" de la actual temporada en Villa Carlos Paz gracias a su gran desempeño en la obra Así vuelvo, la cual tiene como protagonista a Aníbal Pachano y que representa el adiós a los escenarios del ex jurado del Bailando por un sueño.

Nacido en Ramos Mejía, Mariano se formó como intérprete de Teatro Musical en el Instituto Coreográfico Argentino (ICA) bajo la dirección de Elizabeth de Chapeaourouge. Estudió con maestros como Gabriel Giangrante, Santiago Otero Ramos, Maia Barrio, Luján Arizcuren, Andrea Marrazzi, Ana Otoole y Jonatan Robles. Casi a la par, se abocó de lleno a su otra pasión: la literatura.

Al cumplir 18 años, se propuso convertirse en actor, pero su amor por la literatura fue más fuerte: estudió la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires, de la cual se graduó, y posteriormente la carrera de Filosofía. "El Mariano docente y el artista van a la par y al día de hoy, sigo ejerciendo como docente. Me gusta haber estudiado y hoy soy investigador sobre literatura", le cuenta el actor en un mano a mano que tuvo con BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mariano brinda clases de Literatura en la localidad de Villa Celina y sostiene que hay sectores del distrito que necesitan de la escritura y la palabra. “Por suerte no lo separo o no tengo la necesidad de separar al docente del artista. Es una mezcla rarísima, pero que me define como soy. Yo soy eso, soy todo. Cómo docente soy artista y al actuar soy metódico como maestro ciruela", señala, entre risas.

Y agrega: "La relación con los alumnos está buena, ellos se divierten y yo soy similar, la misma persona, en todos los ámbitos en los que me desempeño. ¿Si tuviera que elegir entre docente, actor, bailarín o cantante? Yo soy actor y como actor, conllevo a lo otro. Los intérpretes argentinos somos kamikazes debido a la poca demanda que hay. Nos mandamos a hacer, con más o menos calidad, lo que se le ocurre al director. Eso es una cualidad y un valor".

Su primera obra fue El club del hit (2013-2014) de la mano de los hermanos Alejandro y Matías Ibarra, performance por la cual fue nominado a un Premio Hugo. Años después, trabajó en La logia del Pochoclo (2017) y Teresita: una vida de mierda (2020-2021), obteniendo por esta última una nominación al Premio Hugo como mejor actor.

También interpretó a niño Fosse en El gran final de Gustavo Wons y Julio Panno (2015-2016, 2018), rol que le dio finalmente el tal anhelado Premio Hugo. En 2016, protagonizó Bare: una Ópera Pop bajo la dirección de Pedro Velázquez en el papel de Peter. Actualmente, es el alter ego de Aníbal Pachano en Así vuelvo, papel que le permitió convertirse en la "revelación" de Villa Carlos Paz. "La nominación y el premio no lo buscaba", le manifestó a este portal.

Sin embargo, aclaró que una vez nominado esperaba alzarse con el galardón: "Los premios por suerte no los busco, porque sino quiere decir que estoy corrido en mi función. Pero al estar nominado, es obvio que lo esperaba en términos de que estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo y estuvo lindo poder ganar la estatuilla".

Para Magnífico, interpretar al alter ego de Pachano, con él al lado y sabiendo que es su última temporada, tiene un condimento especial. "Tiene un valor distinto. Es una gran responsabilidad y fue muy lindo el proceso, el cual nunca acaba porque voy aprendiendo y descubriendo cosas nuevas de él todo el tiempo. Conocer su sensibilidad más íntima y sus anécdotas es muy lindo y conlleva una responsabilidad enorme", aclaró.

Como Pachano suele aparentar ser una persona estricta y poco jovial, consultado sobre el trato diario que mantiene con el bailarín, Mariano resaltó: "A Aníbal no se le pierde un detalle, pero respeta mi trabajo y me da libertad para hacer carne del papel de él. Pero a la vez, me enseña y dice cómo peinarme, vestirme, pararme y bailar. Es un maestro. Aníbal es todo, a mí me gusta porque es muy honesto".

Según el artista, el ex jurado de ShowMatch se deja ver tal cual es. "Cuando está contento, lo muestra y al revés, también. Él es divino y valora mucho lo que hacemos juntos Cuando me convocaron para Así vuelvo, no sabía que era para esto. Estaba haciendo Teresita: una vida de mierda, a Aníbal le gustó lo que hice y me llamó al día siguiente para convocarme a Carlos Paz", relató.

El espectáculo teatral continúa sus funciones en el Teatro Acuario, ubicado en la ciudad cordobesa, hasta el próximo 6 de marzo, y durante la segunda semana de temporada implementaron "A la galera", es decir, a la gorra, pero "con un poco más de glam”. "La temporada va mucho mejor ahora que estamos bajo modalidad a la galera. La gente viene y aporta con lo que quiere y puede. Sugerimos un precio, pero es más democrático", contó.

Por otro lado, Magnífico trabajó para LaFlia, la productora fundada por Marcelo Tinelli. Primero fue parte del Cantando 2020 y luego trabajó como coach de canto en La Academia de Showmatch con diferentes famosos, entre ellos Sofía “Jujuy” Jiménez, Charlotte Caniggia, Pablo Ruiz, y Miguel Ángel Cherutti. “Fue hermoso, la pasé muy bien, me reí mucho con los famosos y la producción. Me divertí porque era un trabajo muy creativo", dijo.

Sobre el bajo rating que registró el ciclo que condujo Tinelli durante el 2021, Mariano no dudó en afirmar que el hombre de Bolívar y su producción sortearán este último obstáculo y remodelarán el ciclo para volver a triunfar. "La televisión está en crisis como medio, esta idea de esperar un horario para ver un producto ya es vieja. La gente ya no espera y ve cuando quiere lo que quiere. Existe una mediación entre lo que se desea y lo que se obtiene", sostuvo.

Mariano también es investigador activo del Instituto de Artes del Espectáculo (IAE) y escribe sobre teatro y pandemia para el diario La Prensa Argentina. Investiga sobre poesía francesa para la Cátedra de Literatura Francesa (UBA) a cargo de Walter Romero. A todos nos afectó la pandemia, sobre todo a la actividad cultural-artística. Todos perdimos obras de teatro porque dejaron de estar. Pero nos re inventamos, que es un concepto muy pandémico. Yo siento que la pandemia nos unió como comunidad artística y espero que eso no se pierda. Nos unimos, hicimos proyectos virtuales en conjunto, marchas en la calle y eso está bueno, para generar un colectivo que no existe", sentenció.