Mariano Zito, su relación con Barbieri, su paso por el Cantando y su amor por Queen

El pasado 27 de diciembre, Carmen Barbieri y su compañero, el talentoso Mariano Zito, se despidieron de la pista del Cantando 2020: ambos quedaron eliminados en el duele telefónico en manos de Florencia Torrente, quien festejó a los abrazos con su pareja del show, Mich Hersch. En aquella oportunidad, la capocómica y su partenaire interpretaron Piel Canela, tema que según el jurado fue una "mala elección" y no les permitió cosechar el puntaje necesario para evitar la sentencia.

Con la gran vidriera que significó haber participado del reality musical de LaFlia y con la gran amistad a cuestas que forjó con Carmen, Zito siguió su caminó y comenzó su nuevo gran proyecto: "Experiencia Queen", una banda tributo liderada por el cantante, actor y bailarín que promete recrear los mayores éxitos del grupo integrado por Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

Pero no se trata de una simple representación: Zito le promete al público transportarlo a uno de los legendarios conciertos de la banda de Londres, con vestuarios e instrumentos originales. "Soy muy Queen y lo canto desde hace muchos años. Me contactaron los músicos de Reina Madre, una banda tributo a Queen, porque se había separado su anterior cantante y habían visto mi material", le contó a BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó, la idea es "componer y recrear" los grandes éxitos de Queen para que se pueda ver a Freddie "a nivel actoral, vocal y con todas las aristas" del legendario grupo. Zito habló de todo: de su paso por el Cantando, de su amor por Queen y de la gran relación que forjó con Carmen Barbieri, quien tuvo que superar algunos problemas de salud provocados por el coronavirus y un virus intrahospitalario.

¿Cómo llegaste a encabezar esta banda tributo a Queen?

-Vengo haciendo hace mucho esto. La música de Queen me atrapó al principio y terminé hasta haciendo una obra original relacionada a la banda. Con esto cerramos el círculo porque nos encontramos con los chicos Reina Madre. Estoy como loco porque es el proyecto más grande que armé en mi carrera, que se llama experiencia Queen.

Soy muy Queen y lo canto desde hace muchos años. Me contactaron los músicos de Reina Madre, una banda tributo a Queen, porque se había ido su anterior cantante y habían visto mi material. Obviamente lo renombramos y estoy acompañado de estas bestias que hace más de 15 años trabajan como tributo a Queen. La idea es componerlo, recrearlo, que se pueda ver a Freddie a nivel actoral, vocal y con todas las aristas. Tal y como hicieron con la película.

Es un espectáculo que te hace vivir a Queen en vivo. Queremos hacer sentir al público dentro de Queen, respetando la apariencia y el sonido. Los músicos con los que estoy ya tienen estudiado a la banda y hay un análisis fuerte del sonido de Queen, como también del aspecto actoral y musical. Más que una banda tributo me siento en una obra musical.

¿Se puede decir que el rock es el género que más cómodo te sienta en tu faceta como cantante?

- Yo vengo del palo del musical y es una hermosura. Me dio muchas alegrías, pero la realidad en este país es muy chico este circuito y este año los musicales están sufriendo mucho por culpa de la pandemia. Este formato es más permeable y se puede adaptar a todos. Me gusta un montón de cosas, pero como cantante, el rock es lo que más me gusta. Es lo que más fuego tiene y la música de Queen no te cansa. Con Queen elegir un tema solo es casi imposible. Yo los divido en los temas que son bien rockeros, los épicos y los que están vinculados a la emoción. Pero si tengo que elegir uno, son los épicos como Bohemian Rhapsody que superó todo.

¿Cómo es intentar trabajar como artista en medio de una pandemia?

-Es muy difícil. Tengo que hacer la salvedad que tuve un gran año por pura casualidad. A razón de la pandemia se hizo el Cantando 2020 y pude trabajar más que otros años. Pero soy uno de los pocos afortunados. Por suerte este año se está reactivando los shows y la sobras con el 50% de capacidad del público en la Ciudad de Buenos Aires.

El año pasado, pese a que fue muy choto para todos, gracias a Dios fue uno de los mejores años del laburo por el Cantando. Vengo del palo del teatro musical, hice varias obras y cuando salió el Cantando fue algo interesante. Por un lado fue muy bueno, pero uno siempre le tiene algo de miedo a la televisión y al reality. Cuando me dijeron que iba a estar con Carmen fue suficiente para decir que sí y fue una experiencia hermosa.

Fue difícil, tuve que aprender mucho a manejarme, por cuestiones de inseguridad. me puso de frente con todo lo que me movía un poco el piso. Pero es una gran vidriera para el artista y supe aprovecharlo. Dudé en participar porque el artista tiene ese prejuicio del reality y por el temor de que te critiquen de manera personal. Ese miedo me duró unos pocos segundos, hasta que me contaron que iba a estar con Carmen. Fue una articulación gloriosa.

¿Te sentiste conforme hasta donde llegaste en el Cantando o buscabas algo más?

-Siento que podría haber dado mucho más, pero no en esas condiciones. Carmen canta muy bien, sobre todo para no ser cantante. Pero el estilo musical lo buscan para que favorezca al famoso y el partenaire se debe adaptar. Si me lo preguntás, yo no hubiera elegido ninguna de las canciones que cante con ella. Pero lo que viví con Carmen en el certamen no lo cambiaría por nada, lo elegiría por encima de lo musical toda la vida.

Llegamos hasta donde teníamos que llegar. Nos fuimos en el momento justo, ni antes ni después. Es un reality y tiene reglas extrañas en vista del rating, las cuales se truncan un poco. Habían profesionales que se lucían un poco más que el cantante y eso es un reflejo del reality. Pretender que ganen los mejores vocalistas es ingenuo y esta bien. Yo estaba seguro que iba a ganar Cachete (Agustín Sierra) y no porque la producción me lo haya dicho, sino porque era un poco el sentido común.

Carmen pasó momentos muy difíciles a raíz del coronavirus y un virus intrahospitalario. ¿Pudiste hablar con ella?

- Nosotros tenemos una relación hermosa que nunca pensé que iba a suceder. Con el programa desarrollamos una relación muy buena e íntima y la siento como una mamá, yo la adopté así. Hablábamos hasta las cinco de la mañana por WhatsApp todos los días y cuando pasó esto no sabía qué hacer. la aislaron y no podía ver el celular. Y cuando surgió lo de la intubaron no lo podía creer.

Siempre le pregunto a Fede (Bal, su hijo) o a Pablo (Penca, su representante) cómo está. Yo sé que es una Leona y lo sabemos todo. No se puede creer todo lo que pasó y no tengo ninguna duda de que va a salir. Esperamos que siga mejorando hasta que esté bien, que es lo que todos queremos.

Laburé con mucha gente del palo, pero ninguna como Carmen. Es una locura lo generosa, buena y desinteresada que es. Es un ser humano increíble y se merece estar bien. Seguimos por suerte hablando. En estos días no hablé con ella para no molestarla. Pero teníamos una relación de hablar hasta las cuatro o cinco de la mañana. Ella se está recuperando y ahora está mucho mejor. Me súper ayudo y fue mucho más de lo que yo creía. Pensé que solo iba a pegar onda pero desarrollamos mucho cariño e intimidad, donde me dio muchos consejos y formas de manejarme sobre un escenario. Carmen se convirtió en una madre y maestra, y se lo voy a agradecer siempre.

Te definís cantante bailarín y actor. ¿Cuál de estas tres facetas te sienta mejor?

- Me enamoré de las tres disciplinas, pero de una forma particular. Hoy por hoy cantar es lo que más estoy haciendo y actuar es lo que nunca podría dejar. Si bien amo a la danza, estoy bastante desentrenado y ya no sé si decir que soy bailarín. El actor y el cantante están ahora a pleno. El bailarín lo postergué porque los entrenamientos son duros para mantener la condición. No podría ser actor sin ser cantante y viceversa

Si te llaman de LaFlia ¿Aceptarías formar parte de La Academia, el nuevo reality de Tinelli?

- Me encantaría formar parte de La Academia (ShowMatch) por lo que es el programa y lo que tiene de llegada. LaFlia es una familia y labura increíble, pero le tendría cierto miedo al tradicional Bailando porque ya no me siento el bailarín que pueda hacer trucos. Ya no sumaría mucho ahí, pero si me llamaran para esto que pinta para algo más completo sí aceptaría.